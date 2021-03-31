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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 304630473048304930503051> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Сер 31 бер, 2021 21:29 budivelnik написав: Hotab написав: В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази. В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази. Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...

Отже є за 2020

560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік

20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років

Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000

Розрахунок простий як двері

(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552

Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....

Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92 (2015) до 71,15 (2019) Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...Отже є за 2020560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 роківЯкий став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000Розрахунок простий як двері(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 =Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від(2015) до(2019)

Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки. так не рахують, твою ж мать!!

Хочете зрозуміти свою тупість??

Давайте умова задачі.

Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять. Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки.Хочете зрозуміти свою тупість??Давайте умова задачі.Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять. Hotab

Повідомлень: 3542 З нами з: 15.02.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 21:35 Hotab написав: budivelnik написав: Hotab написав: В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази. В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази. Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...

Отже є за 2020

560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік

20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років

Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000

Розрахунок простий як двері

(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552

Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....

Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92 (2015) до 71,15 (2019) Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...Отже є за 2020560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 роківЯкий став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000Розрахунок простий як двері(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 =Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від(2015) до(2019)

Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки. так не рахують, твою ж мать!!

Хочете зрозуміти свою тупість??

Давайте умова задачі.

Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять. Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки.Хочете зрозуміти свою тупість??Давайте умова задачі.Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять. Хто тупить - так це Ви

Придумали якесь село де на 1000 жителів в один рік одні померли в 70 а другі в 100

Я взяв країну з 580 000 смертей за рік і середнє порахував для цих 580 000....

1 Середній вік і кількість смертей від загальних причин я взяв з Держкомстатівських таблиць за останні 30 років

2 Середній вік від ковіду в першому кварталі 2021 році взяв від заступника МОЗ Ляшка

3 Математичну операцію з трьох дій - взяв на підставі правил визначення середнього значення яке ніхто не піддавав сумнівам останніх тисячу років( за виключенням вашої дурної заявки)

4 Єдине що зєднав це

а - середній вік померлих від ковіду взяв за 2021 рік

б - кількість померлих від ковіду взяв за 2020 рік.



Тобто в мене відсутня будь яка невизначеність яку ви там описуєте і припускаєте в своїх фантазіях. Якраз цей розрахунок - верх точності і коректності....



ПС

Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..

Тому ваша шістка бита моїм вальтом.... Придумали якесь село де на 1000 жителів в один рік одні померли в 70 а другі в 100Я взяв країну з 580 000 смертей за рік і середнє порахував для цих 580 000....1 Середній вік і кількість смертей від загальних причин я взяв з Держкомстатівських таблиць за останні 30 років2 Середній вік від ковіду в першому кварталі 2021 році взяв від заступника МОЗ Ляшка3 Математичну операцію з трьох дій - взяв на підставі правил визначення середнього значення яке ніхто не піддавав сумнівам останніх тисячу років( за виключенням вашої дурної заявки)4 Єдине що зєднав цеа - середній вік померлих від ковіду взяв за 2021 рікб - кількість померлих від ковіду взяв за 2020 рік.Тобто в мене відсутня будь яка невизначеність яку ви там описуєте і припускаєте в своїх фантазіях. Якраз цей розрахунок - верх точності і коректності....ПСЯ крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..Тому ваша шістка бита моїм вальтом.... budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 21:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Тому ваша шістка бита моїм вальтом.... Тому ваша шістка бита моїм вальтом....

Тобто логіку не хочеться вмикати? Ваша справа. Помирати дурним вам, не мені.

Продовжуйте думати, що якщо в 2021 році в Україні раптово помруть всі старці (старші ніж 71 рік) то середня тривалість життя збільшиться.

Боже!!! Та досить вам уже!!!

В бан. Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос. Тобто логіку не хочеться вмикати? Ваша справа. Помирати дурним вам, не мені.Продовжуйте думати, що якщо в 2021 році в Україні раптово помруть всі старці (старші ніж 71 рік) то середня тривалість життя збільшиться.Боже!!! Та досить вам уже!!!В бан. Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос. Hotab

Повідомлень: 3542 З нами з: 15.02.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 21:53 Lady_N написав: kluychkooleg написав: Lady_N написав: Я не совсем поняла, а сейчас - критические дни это какие? Я не совсем поняла, а сейчас - критические дни это какие?

Женщина спрашивает "критические дни это какие?". Женщина спрашивает "критические дни это какие?".



justit написав: Lady написав: Я не совсем поняла, а сейчас - критические дни это какие?



Смешной вопрос из уст Lady Смешной вопрос из уст Lady



Я и не сомневалась, что найдутся слабоумные, которые выдернут эту фразу из контекста. Оба - прививочники. Совпадение Я и не сомневалась, что найдутся слабоумные, которые выдернут эту фразу из контекста. Оба - прививочники. Совпадение



Так ты мало того, что антипрививочница, так еще и базарное хамло. В ответ на шутку - прямое оскорбление. Получается, что слабоумная - как раз ты. Так ты мало того, что антипрививочница, так еще и базарное хамло. В ответ на шутку - прямое оскорбление. Получается, что слабоумная - как раз ты. kluychkooleg Повідомлень: 449 З нами з: 30.12.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 21:55 Hotab написав: Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос. Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос. Черговий фантазер не витримав логіки....

Рівень обробки статистики в моїх опонентів прямує до плінтуса..

Замість того щоб в розрахунках використати офіційні статистичні данні..вони приводять власні фантазії типу

Було 1000 , з яких раніше помирало в 70..а тепер сталось чудо і стали помирати в 100...

Якщо прийняти це припущення за істине - то тоді виникає питання

А яке таке чудо сталось ,що ті хто помирав вчора в 70..сьогодні різко стали помирати в 100...



При цьому перевірити свою правоту просто піднявши статистику за останні роки - вони не можуть..

Чи то розуму зрозуміти не вистарчає

Чи релігія ковідістерика заважає.... Черговий фантазер не витримав логіки....Рівень обробки статистики в моїх опонентів прямує до плінтуса..Замість того щоб в розрахунках використати..вони приводять власні фантазії типуБуло 1000 , з яких раніше помирало в 70..а тепер сталось чудо і стали помирати в 100...Якщо прийняти це припущення за істине - то тоді виникає питанняА яке таке чудо сталось ,що ті хто помирав вчора в 70..сьогодні різко стали помирати в 100...При цьому перевірити свою правоту просто піднявши статистику за останні роки - вони не можуть..Чи то розуму зрозуміти не вистарчаєЧи релігія ковідістерика заважає.... budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 21:57 Igneus написав: Свободные люди поступают так, как им не запрещено ЗАКОНОМ, а рабы поступают так, как им предписано властью, даже если это не разрешено ей ЗАКОНОМ. Свободные люди поступают так, как им не запрещено ЗАКОНОМ, а рабы поступают так, как им предписано властью, даже если это не разрешено ей ЗАКОНОМ.



Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя) Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя) kluychkooleg Повідомлень: 449 З нами з: 30.12.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:04 kluychkooleg написав: И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя) И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя) По дипломам/паспортам - це злочин..

А от по масці - залежить від кількох факторів..

Якщо я перехворів(або вакцинований) і фізично не можу бути розповсюджувачем хвороби..Чи можу я як вільна людина отримати право не носіння маски?

Якщо це потрібно і є якась постанова(наприклад перехворівшим чи вакцинованим )для інтендифікації - носити на видному місці значок який підтвердить мої безпечність для оточуючих...



Тому не сприймайте все в лоб і по принципу

Хто не з нами - той проти нас...

Спробуйте врахувати і чужі побажання....

ПС

Суть в тому, що є закон фізики,який працює і в психології

Дія рівна протидії...

Якщо Ви когось хочете нагнути...то чого дивуєтесь що і ті кого Ви хотіли нагнути - пробують нагнути Вас..

А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?

Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться? По дипломам/паспортам - це злочин..А от по масці - залежить від кількох факторів..Якщо я перехворів(або вакцинований) і фізично не можу бути розповсюджувачем хвороби..Чи можу я як вільна людина отримати право не носіння маски?Якщо це потрібно і є якась постанова(наприклад перехворівшим чи вакцинованим )для інтендифікації - носити на видному місці значок який підтвердить мої безпечність для оточуючих...Тому не сприймайте все в лоб і по принципуХто не з нами - той проти нас...Спробуйте врахувати і чужі побажання....ПССуть в тому, що є закон фізики,який працює і в психологіїДія рівна протидії...Якщо Ви когось хочете нагнути...то чого дивуєтесь що і ті кого Ви хотіли нагнути - пробують нагнути Вас..А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться? budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:06 vitaliian написав: budivelnik написав: Ті хто досягнув більшого - можуть не цікавитись моїми думками, я ж цікавитись їх думками буду Ті хто досягнув більшого - можуть не цікавитись моїми думками, я ж цікавитись їх думками буду можно например с чивокуней и азировым консультироваться. Или у судьи Зварыча с козаком Гаврылюком иногда спросить совета. В коррупционной модели экономики рассказать кто достигает больше, чем другое? можно например с чивокуней и азировым консультироваться. Или у судьи Зварыча с козаком Гаврылюком иногда спросить совета. В коррупционной модели экономики рассказать кто достигает больше, чем другое?

Не только в коррупционной.

Умение делать деньги не гарантирует правильность суждений в других вопросах. Тем более на среднем уровне "делания денег". На верхнем уровне хотя бы появляется возможность пользоваться услугами и консультациями крупных специалистов.

А тут только суперсамомнение. Куда там Эйнштейну до будивельника. Не только в коррупционной.Умение делать деньги не гарантирует правильность суждений в других вопросах. Тем более на среднем уровне "делания денег". На верхнем уровне хотя бы появляется возможность пользоваться услугами и консультациями крупных специалистов.А тут только суперсамомнение. Куда там Эйнштейну до будивельника. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 31 бер, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18679 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4730 раз. Подякували: 4387 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:07 budivelnik написав: ПС

Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..

Тому ваша шістка бита моїм вальтом.... ПСЯ крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..Тому ваша шістка бита моїм вальтом....



Кибернетик?

Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время.

Я вкладываю в американскую лотерею. По сотке в неделю. 100 комбинаций.

Выигрыш бывает под миллиард баксов. Бабки пополам. Всем местным борзописцам банкет на белом пароходе от подольского причала и по мерсу на память.

Я знаю, вы это можете, если напряжете свои мозги.



Кибернетик?Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время.Я вкладываю в американскую лотерею. По сотке в неделю. 100 комбинаций.Выигрыш бывает под миллиард баксов. Бабки пополам. Всем местным борзописцам банкет на белом пароходе от подольского причала и по мерсу на память.Я знаю, вы это можете, если напряжете свои мозги. Libo 2

Повідомлень: 9528 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:13 Libo написав: Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время. Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время. Масон - вивчи для початку теорію ймовірності..а вже потім грай в лотареї..

Я ще до твого народження вирахував ймовірність виграшу в будь якій з існуючих на той час лотарей..і на підставі отриманих данних відмовився приймати участь в подібних аферах..

А ти можеш,особливо коли в тебе запасне очко відкриється..буде потім легше розраховуватись з кредиторами...а потім дивишся і тобі сподобається,а за хлопчиків зараз платять більше... Масон - вивчи для початку теорію ймовірності..а вже потім грай в лотареї..Я ще до твого народження вирахував ймовірність виграшу в будь якій з існуючих на той час лотарей..і на підставі отриманих данних відмовився приймати участь в подібних аферах..А ти можеш,особливо коли в тебе запасне очко відкриється..буде потім легше розраховуватись з кредиторами...а потім дивишся і тобі сподобається,а за хлопчиків зараз платять більше... budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 304630473048304930503051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7416 1767856

ЛОБ Сер 31 бер, 2021 15:15