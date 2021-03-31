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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 30473048304930503051> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Сер 31 бер, 2021 22:19 budivelnik написав: А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?

Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться? А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться?



Идея со значком - не рабочая. Смотрите комментарии желающих купить ковидный паспорт. Подделать значок гораздо проще. Хотя изначально идея нормальная. Но не у нас, а где-нибудь в цивилизованной стране. Идея со значком - не рабочая. Смотрите комментарии желающих купить ковидный паспорт. Подделать значок гораздо проще. Хотя изначально идея нормальная. Но не у нас, а где-нибудь в цивилизованной стране. kluychkooleg Повідомлень: 449 З нами з: 30.12.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:20 ЛАД написав: vitaliian написав: budivelnik написав: Ті хто досягнув більшого - можуть не цікавитись моїми думками, я ж цікавитись їх думками буду Ті хто досягнув більшого - можуть не цікавитись моїми думками, я ж цікавитись їх думками буду можно например с чивокуней и азировым консультироваться. Или у судьи Зварыча с козаком Гаврылюком иногда спросить совета. В коррупционной модели экономики рассказать кто достигает больше, чем другое? можно например с чивокуней и азировым консультироваться. Или у судьи Зварыча с козаком Гаврылюком иногда спросить совета. В коррупционной модели экономики рассказать кто достигает больше, чем другое? Не только в коррупционной.

Умение делать деньги не гарантирует правильность суждений в других вопросах. Тем более на среднем уровне "желания денег". На верхнем уровне хотя бы появляется возможность пользоваться услугами и консультациями крупных специалистов.

А тут только суперсамомнение. Куда там Эйнштейну до будивельника. Не только в коррупционной.Умение делать деньги не гарантирует правильность суждений в других вопросах. Тем более на среднем уровне "желания денег". На верхнем уровне хотя бы появляется возможность пользоваться услугами и консультациями крупных специалистов.А тут только суперсамомнение. Куда там Эйнштейну до будивельника. Абсолютного критерія , який на 100% може щось гарантувати - не існує..

Я думав що після Гітлера з його теорією арійської раси - подібні маразми в нормальних головах вже не виникають...Але бачу упустив існування совків, в яких ця ідея забита в головах посмертно, правда у вигляді руководящей і направляющей кпСС



Для інших

Наявність успіху в якихось галузях - піднімає вартість порад того хто цього успіху досяг..

А якщо досягнення не тільки в царині фінансів, але й в сімї(четверо дітей) - то це вже досягнення в квадраті...

Зверніть увагу на трьох моїх основних критиків

Дейтрот,ЛАД,Хотаб - вони хоч щось розповідали про свої сімї? - ні...може оберігають..а може нічого розповісти...

По фінансам - шанси мене обійти поки що зберігає тільки Хотаб, два інших вже далеко позаду..



Питання на логіку

Якщо моя інформація погана і не потрібна

Як би Ви охарактеризували інформацію від них?



Думайте Абсолютного критерія , який на 100% може щось гарантувати - не існує..Я думав що після Гітлера з його теорією арійської раси - подібні маразми в нормальних головах вже не виникають...Але бачу упустив існування совків, в яких ця ідея забита в головах посмертно, правда у вигляді руководящей і направляющей кпССДля іншихНаявність успіху в якихось галузях - піднімає вартість порад того хто цього успіху досяг..А якщо досягнення не тільки в царині фінансів, але й в сімї(четверо дітей) - то це вже досягнення в квадраті...Зверніть увагу на трьох моїх основних критиківДейтрот,ЛАД,Хотаб - вони хоч щось розповідали про свої сімї? - ні...може оберігають..а може нічого розповісти...По фінансам - шанси мене обійти поки що зберігає тільки Хотаб, два інших вже далеко позаду..Питання на логікуЯкщо моя інформація погана і не потрібнаЯк би Ви охарактеризували інформацію від них?Думайте budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:23 kluychkooleg написав: budivelnik написав: По дипломам/паспортам - це злочин..

А от по масці - залежить від кількох факторів..

Якщо я перехворів(або вакцинований) і фізично не можу бути розповсюджувачем хвороби..Чи можу я як вільна людина отримати право не носіння маски?

Якщо це потрібно і є якась постанова(наприклад перехворівшим чи вакцинованим )для інтендифікації - носити на видному місці значок який підтвердить мої безпечність для оточуючих...



Тому не сприймайте все в лоб і по принципу

Хто не з нами - той проти нас...

Спробуйте врахувати і чужі побажання....

ПС

Суть в тому, що є закон фізики,який працює і в психології

Дія рівна протидії...

Якщо Ви когось хочете нагнути...то чого дивуєтесь що і ті кого Ви хотіли нагнути - пробують нагнути Вас..

А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?

Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться? По дипломам/паспортам - це злочин..А от по масці - залежить від кількох факторів..Якщо я перехворів(або вакцинований) і фізично не можу бути розповсюджувачем хвороби..Чи можу я як вільна людина отримати право не носіння маски?Якщо це потрібно і є якась постанова(наприклад перехворівшим чи вакцинованим )для інтендифікації - носити на видному місці значок який підтвердить мої безпечність для оточуючих...Тому не сприймайте все в лоб і по принципуХто не з нами - той проти нас...Спробуйте врахувати і чужі побажання....ПССуть в тому, що є закон фізики,який працює і в психологіїДія рівна протидії...Якщо Ви когось хочете нагнути...то чого дивуєтесь що і ті кого Ви хотіли нагнути - пробують нагнути Вас..А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться? Идея со значком - не рабочая. Смотрите комментарии желающих купить ковидный паспорт. Подделать значок гораздо проще. Хотя изначально идея нормальная. Но не у нас, а где-нибудь в цивилизованной стране. Идея со значком - не рабочая. Смотрите комментарии желающих купить ковидный паспорт. Подделать значок гораздо проще. Хотя изначально идея нормальная. Но не у нас, а где-нибудь в цивилизованной стране. А ідея з маскою на підборідді - робоча?

Чи з одноразовою маскою розрахованою на 2 години ,після трьохмісячного носіння в кишені - також робоча?



Тобто Ви не пробуєте вирішити питання так щоб було зручно і вигідно..Вам достатньо декларацій що питання вирішено....



То чому Ви тоді дивуєтесь що і відповідальні чиновники йдуть Вашим алгоритмом? - головне створити видимість вирішення, а не займатись вирішенням. А ідея з маскою на підборідді - робоча?Чи з одноразовою маскою розрахованою на 2 години ,після трьохмісячного носіння в кишені - також робоча?Тобто Ви не пробуєте вирішити питання так щоб було зручно і вигідно..Вам достатньо декларацій що питання вирішено....То чому Ви тоді дивуєтесь що і відповідальні чиновники йдуть Вашим алгоритмом? Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 31 бер, 2021 22:24, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:23 budivelnik написав: Масон - вивчи для початку теорію ймовірності..а вже потім грай в лотареї.. Масон - вивчи для початку теорію ймовірності..а вже потім грай в лотареї..



Достаточно. Когда зашоренные догматики начинают мне парить про теорию вероятности, моя рука тянется к пистолету. Пифагора зазубрил, а математические тайны Вселенной так и не постиг. Учительстовать. Бесперспективен на творческой работе. Уволен. Достаточно. Когда зашоренные догматики начинают мне парить про теорию вероятности, моя рука тянется к пистолету. Пифагора зазубрил, а математические тайны Вселенной так и не постиг.Учительстовать. Бесперспективен на творческой работе. Уволен. Libo 2

Повідомлень: 9528 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24 Libo написав: budivelnik написав: ПС

Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..

Тому ваша шістка бита моїм вальтом.... ПСЯ крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..Тому ваша шістка бита моїм вальтом....



Кибернетик?

Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время.

Я вкладываю в американскую лотерею. По сотке в неделю. 100 комбинаций.

Выигрыш бывает под миллиард баксов. Бабки пополам. Всем местным борзописцам банкет на белом пароходе от подольского причала и по мерсу на память.

Я знаю, вы это можете, если напряжете свои мозги.



Кибернетик?Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время.Я вкладываю в американскую лотерею. По сотке в неделю. 100 комбинаций.Выигрыш бывает под миллиард баксов. Бабки пополам. Всем местным борзописцам банкет на белом пароходе от подольского причала и по мерсу на память.Я знаю, вы это можете, если напряжете свои мозги.



Беспроигрышный вариант!

Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.

Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.

Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.

Начинаешь все сначала.

Я моделировал эту схему, о результатах промолчу Беспроигрышный вариант!Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.Начинаешь все сначала.Я моделировал эту схему, о результатах промолчу kluychkooleg Повідомлень: 449 З нами з: 30.12.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:27 budivelnik написав: Тобто Ви не пробуєте вирішити питання так щоб було зручно і вигідно..Вам достатньо декларацій що питання вирішено....



То чому Ви тоді дивуєтесь що і відповідальні чиновники йдуть Вашим алгоритмом? - головне створити видимість вирішення, а не займатись вирішенням. Тобто Ви не пробуєте вирішити питання так щоб було зручно і вигідно..Вам достатньо декларацій що питання вирішено....То чому Ви тоді дивуєтесь що і відповідальні чиновники йдуть Вашим алгоритмом?



Маска из кармана работает для окружающих так же, как свежая.

А вообще у нас все варианты не рабочие, так как ни правительство, ни нарид не дорасли сознанием до цивилизованной страны. Маска из кармана работает для окружающих так же, как свежая.А вообще у нас все варианты не рабочие, так как ни правительство, ни нарид не дорасли сознанием до цивилизованной страны. kluychkooleg Повідомлень: 449 З нами з: 30.12.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:32 kluychkooleg написав: Беспроигрышный вариант!

Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.

Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.

Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.

Начинаешь все сначала.

Я моделировал эту схему, о результатах промолчу Беспроигрышный вариант!Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.Начинаешь все сначала.Я моделировал эту схему, о результатах промолчу



Меня вставляют тыщи ... много тыщ ...

Но твоя методика в принципе рабочая.

Хотя у меня бывал один цвет и по 12 раз подряд. Меня вставляют тыщи ... много тыщ ...Но твоя методика в принципе рабочая.Хотя у меня бывал один цвет и по 12 раз подряд. Libo 2

Повідомлень: 9528 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:32 Будівельник

От ти поради роздаєш)) Відкритий. Патріот. Переконуєш. Місію свою на хфорумі бачиш. Радиш прислухатися до думок більш успішних (успіх, правда, вимірюєш у грошах). Досягнення виставляєш і т.д.



Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?



А ти як у рота води набрав...

Замість порадити, виставити досягнення.

Ти сам узяв на себе завищені вимоги на відміну від інших. Але чомусь пробуєш свою одежу на інших націпити.



Не сміши. Тебе не критикують. Тобі вказують на простіші твої помилки. detroytred

Повідомлень: 24125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:34 kluychkooleg написав: Беспроигрышный вариант!

Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.

Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.

Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.

Начинаешь все сначала.

Я моделировал эту схему, о результатах промолчу Беспроигрышный вариант!Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.Начинаешь все сначала.Я моделировал эту схему, о результатах промолчу

Я на такой схеме в 90-х в Ривере как-то штуку проиграл, тогда это было больно Я на такой схеме в 90-х в Ривере как-то штуку проиграл, тогда это было больно unicdima

Повідомлень: 1316 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?



А ти як у рота води набрав... Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?А ти як у рота води набрав... А я в дупі бачив тебе з такими запитаннями бо це пряме порушенняправил форуму - ти пробуєш не на тій сторінці обговорити це питання

тому в тебе є варіант

а - створити спеціальну гілку для цього

б - скинути на депо по 100 доларів за кожне запитання(бачиш я прошу в 30-50 разів дешевше ніж ти)

в - на що захочу-відповім і заберу 100 баксів, не захочу - збагатієш на свої 100

То як - по рукам

Чи обпісявся? А я в дупі бачив тебе з такими запитаннями бо це пряме порушенняправил форуму - ти пробуєш не на тій сторінці обговорити це питаннятому в тебе є варіанта - створити спеціальну гілку для цьогоб - скинути на депо по 100 доларів за кожне запитання(бачиш я прошу в 30-50 разів дешевше ніж ти)в - на що захочу-відповім і заберу 100 баксів, не захочу - збагатієш на свої 100То як - по рукамЧи обпісявся? budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 30473048304930503051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7416 1767856

ЛОБ Сер 31 бер, 2021 15:15