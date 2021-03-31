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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 бер, 2021 22:19
budivelnik написав:
А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?
Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться?
Идея со значком - не рабочая. Смотрите комментарии желающих купить ковидный паспорт. Подделать значок гораздо проще. Хотя изначально идея нормальная. Но не у нас, а где-нибудь в цивилизованной стране.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:20
ЛАД написав: vitaliian написав: budivelnik написав:
Ті хто досягнув більшого - можуть не цікавитись моїми думками, я ж цікавитись їх думками буду
можно например с чивокуней и азировым консультироваться. Или у судьи Зварыча с козаком Гаврылюком иногда спросить совета. В коррупционной модели экономики рассказать кто достигает больше, чем другое?
Не только в коррупционной.
Умение делать деньги не гарантирует правильность суждений в других вопросах. Тем более на среднем уровне "желания денег". На верхнем уровне хотя бы появляется возможность пользоваться услугами и консультациями крупных специалистов.
А тут только суперсамомнение. Куда там Эйнштейну до будивельника.
Абсолютного критерія , який на 100% може щось гарантувати - не існує..
Я думав що після Гітлера з його теорією арійської раси - подібні маразми в нормальних головах вже не виникають...Але бачу упустив існування совків, в яких ця ідея забита в головах посмертно, правда у вигляді руководящей і направляющей кпСС
Для інших
Наявність успіху в якихось галузях - піднімає вартість порад того хто цього успіху досяг..
А якщо досягнення не тільки в царині фінансів, але й в сімї(четверо дітей) - то це вже досягнення в квадраті...
Зверніть увагу на трьох моїх основних критиків
Дейтрот,ЛАД,Хотаб - вони хоч щось розповідали про свої сімї? - ні...може оберігають..а може нічого розповісти...
По фінансам - шанси мене обійти поки що зберігає тільки Хотаб, два інших вже далеко позаду..
Питання на логіку
Якщо моя інформація погана і не потрібна
Як би Ви охарактеризували інформацію від них?
Думайте
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budivelnik
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:23
kluychkooleg написав: budivelnik написав:
По дипломам/паспортам - це злочин..
А от по масці - залежить від кількох факторів..
Якщо я перехворів(або вакцинований) і фізично не можу бути розповсюджувачем хвороби..Чи можу я як вільна людина отримати право не носіння маски?
Якщо це потрібно і є якась постанова(наприклад перехворівшим чи вакцинованим )для інтендифікації - носити на видному місці значок який підтвердить мої безпечність для оточуючих...
Тому не сприймайте все в лоб і по принципу
Хто не з нами - той проти нас...
Спробуйте врахувати і чужі побажання....
ПС
Суть в тому, що є закон фізики,який працює і в психології
Дія рівна протидії...
Якщо Ви когось хочете нагнути...то чого дивуєтесь що і ті кого Ви хотіли нагнути - пробують нагнути Вас..
А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?
Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться?
Идея со значком - не рабочая. Смотрите комментарии желающих купить ковидный паспорт. Подделать значок гораздо проще. Хотя изначально идея нормальная. Но не у нас, а где-нибудь в цивилизованной стране.
А ідея з маскою на підборідді - робоча?
Чи з одноразовою маскою розрахованою на 2 години ,після трьохмісячного носіння в кишені - також робоча?
Тобто Ви не пробуєте вирішити питання так щоб було зручно і вигідно..Вам достатньо декларацій що питання вирішено....
То чому Ви тоді дивуєтесь що і відповідальні чиновники йдуть Вашим алгоритмом? - головне створити видимість вирішення, а не займатись вирішенням.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 31 бер, 2021 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:23
budivelnik написав:
Масон - вивчи для початку теорію ймовірності..а вже потім грай в лотареї..
Достаточно. Когда зашоренные догматики начинают мне парить про теорию вероятности, моя рука тянется к пистолету. Пифагора зазубрил, а математические тайны Вселенной так и не постиг.
Учительстовать. Бесперспективен на творческой работе. Уволен.
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Libo
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24
Libo написав: budivelnik написав:
ПС
Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..
Тому ваша шістка бита моїм вальтом....
Кибернетик?
Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время.
Я вкладываю в американскую лотерею. По сотке в неделю. 100 комбинаций.
Выигрыш бывает под миллиард баксов. Бабки пополам. Всем местным борзописцам банкет на белом пароходе от подольского причала и по мерсу на память.
Я знаю, вы это можете, если напряжете свои мозги.
Беспроигрышный вариант!
Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.
Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.
Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.
Начинаешь все сначала.
Я моделировал эту схему, о результатах промолчу
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kluychkooleg
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:27
budivelnik написав:
Тобто Ви не пробуєте вирішити питання так щоб було зручно і вигідно..Вам достатньо декларацій що питання вирішено....
То чому Ви тоді дивуєтесь що і відповідальні чиновники йдуть Вашим алгоритмом? - головне створити видимість вирішення, а не займатись вирішенням.
Маска из кармана работает для окружающих так же, как свежая.
А вообще у нас все варианты не рабочие, так как ни правительство, ни нарид не дорасли сознанием до цивилизованной страны.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:32
kluychkooleg написав:
Беспроигрышный вариант!
Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.
Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.
Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.
Начинаешь все сначала.
Я моделировал эту схему, о результатах промолчу
Меня вставляют тыщи ... много тыщ ...
Но твоя методика в принципе рабочая.
Хотя у меня бывал один цвет и по 12 раз подряд.
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Libo
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:32
Будівельник
От ти поради роздаєш)) Відкритий. Патріот. Переконуєш. Місію свою на хфорумі бачиш. Радиш прислухатися до думок більш успішних (успіх, правда, вимірюєш у грошах). Досягнення виставляєш і т.д.
Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?
А ти як у рота води набрав...
Замість порадити, виставити досягнення.
Ти сам узяв на себе завищені вимоги на відміну від інших. Але чомусь пробуєш свою одежу на інших націпити.
Не сміши. Тебе не критикують. Тобі вказують на простіші твої помилки.
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detroytred
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:34
kluychkooleg написав:
Беспроигрышный вариант!
Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.
Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.
Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.
Начинаешь все сначала.
Я моделировал эту схему, о результатах промолчу
Я на такой схеме в 90-х в Ривере как-то штуку проиграл, тогда это было больно
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unicdima
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:37
detroytred написав:
Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?
А ти як у рота води набрав...
А я в дупі бачив тебе з такими запитаннями бо це пряме порушенняправил форуму - ти пробуєш не на тій сторінці обговорити це питання
тому в тебе є варіант
а - створити спеціальну гілку для цього
б - скинути на депо по 100 доларів за кожне запитання(бачиш я прошу в 30-50 разів дешевше ніж ти)
в - на що захочу-відповім і заберу 100 баксів, не захочу - збагатієш на свої 100
То як - по рукам
Чи обпісявся?
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