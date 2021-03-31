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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3048304930503051> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Сер 31 бер, 2021 22:38 Libo написав: kluychkooleg написав: Беспроигрышный вариант!

Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.

Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.

Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.

Начинаешь все сначала.

Я моделировал эту схему, о результатах промолчу Беспроигрышный вариант!Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.Начинаешь все сначала.Я моделировал эту схему, о результатах промолчу



Меня вставляют тыщи ... много тыщ ...

Но твоя методика в принципе рабочая.

Хотя у меня бывал один цвет и по 12 раз подряд. Меня вставляют тыщи ... много тыщ ...Но твоя методика в принципе рабочая.Хотя у меня бывал один цвет и по 12 раз подряд.

Яка робоча?!)))



Сама дурна з усіх можливих.

Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.



Да прикладів цього практичних валом. Яка робоча?!)))Сама дурна з усіх можливих.Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.Да прикладів цього практичних валом. detroytred

Повідомлень: 24125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:45 budivelnik написав: detroytred написав: Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?



А ти як у рота води набрав... Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?А ти як у рота води набрав... А я в дупі бачив тебе з такими запитаннями бо це пряме порушенняправил форуму - ти пробуєш не на тій сторінці обговорити це питання

тому в тебе є варіант

а - створити спеціальну гілку для цього

б - скинути на депо по 100 доларів за кожне запитання(бачиш я прошу в 30-50 разів дешевше ніж ти)

в - на що захочу-відповім і заберу 100 баксів, не захочу - збагатієш на свої 100

То як - по рукам

Чи обпісявся? А я в дупі бачив тебе з такими запитаннями бо це пряме порушенняправил форуму - ти пробуєш не на тій сторінці обговорити це питаннятому в тебе є варіанта - створити спеціальну гілку для цьогоб - скинути на депо по 100 доларів за кожне запитання(бачиш я прошу в 30-50 разів дешевше ніж ти)в - на що захочу-відповім і заберу 100 баксів, не захочу - збагатієш на свої 100То як - по рукамЧи обпісявся?

Да дивись де хоч.



По буквах читай, якщо не розумієш: ти сам узяв на себе вищі вимоги.



5 куе відповісти за свою!!! брехню злився ти, мільйонер. І продовжував брехати й зливатись.

Порівняй з тим, що ти зараз придумав зі стелі про свої пропозиції.





За правила заспівав, шанувальник переходу на особистості. Не сміши. Да дивись де хоч.По буквах читай, якщо не розумієш: ти сам узяв на себе вищі вимоги.5 куе відповісти за свою!!! брехню злився ти, мільйонер. І продовжував брехати й зливатись.Порівняй з тим, що ти зараз придумав зі стелі про свої пропозиції.За правила заспівав, шанувальник переходу на особистості. Не сміши. detroytred

Повідомлень: 24125 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:46 kluychkooleg написав: ..,...

Маска из кармана работает для окружающих так же, как свежая.

А вообще у нас все варианты не рабочие, так как ни правительство, ни нарид не дорасли сознанием до цивилизованной страны. ..,...Маска из кармана работает для окружающих так же, как свежая.А вообще у нас все варианты не рабочие, так как ни правительство, ни нарид не дорасли сознанием до цивилизованной страны.

К сожалению, таких крупных специалистов, как у нас на форуме, хватает во всех странах. Правда, не везде они пользуются такой популярностью и имеют такие возможности нести чушь на популярных ресурсах.

За 7 часов написано 9 страниц, а почитать нечего. К сожалению, таких крупных специалистов, как у нас на форуме, хватает во всех странах. Правда, не везде они пользуются такой популярностью и имеют такие возможности нести чушь на популярных ресурсах.За 7 часов написано 9 страниц, а почитать нечего. ЛАД 2 Повідомлень: 18679 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4730 раз. Подякували: 4387 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 22:48 ЛАД написав: За 7 часов 9 страниц, а почитать нечего. За 7 часов 9 страниц, а почитать нечего. Так пишіть - почитаємо...

А то як самому розумне написати - то ні

А як когось критикувати то трійка Балбес/Трус/Бивалий - на перших ролях.... Так пишіть - почитаємо...А то як самому розумне написати - то ніА як когось критикувати то трійка Балбес/Трус/Бивалий - на перших ролях.... budivelnik

Повідомлень: 24295 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:00 detroytred написав: Яка робоча?!)))



Сама дурна з усіх можливих.

Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.



Да прикладів цього практичних валом. Яка робоча?!)))Сама дурна з усіх можливих.Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.Да прикладів цього практичних валом.



Не первый год на этой работе. На красное-черное за знакомым мне столом не проигрываю. Но и выигрыш там мелкий ... Это игра для начинающих или слабых духом. Иногда так играют те, кто хочет просто бухнуть на шару ... Бесплатно подбухнул, кобра дома не пилит, вечер аристократически провел, дорогими сигарами/духами пропах, да еще и какую-то двадцатку выиграл. Не первый год на этой работе. На красное-черное за знакомым мне столом не проигрываю. Но и выигрыш там мелкий ... Это игра для начинающих или слабых духом. Иногда так играют те, кто хочет просто бухнуть на шару ... Бесплатно подбухнул, кобра дома не пилит, вечер аристократически провел, дорогими сигарами/духами пропах, да еще и какую-то двадцатку выиграл. Libo 2

Повідомлень: 9528 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:03 kluychkooleg написав: Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек?

Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами" учителя культуры и даже физкультуры, чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины. Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами", чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины. Igneus Повідомлень: 1006 З нами з: 29.08.18 Подякував: 492 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:16 Igneus написав: Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами" учителя культуры и даже физкультуры, чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины. Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами", чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины.

Когда массово гибнут люди - нах все конституции и законы!

А то вы ватаны через ваши продажные портновские суды скоро признаете спасение людей на пожаре неконституционным. Тюрьмы вате, а не конституции. Когда массово гибнут люди - нах все конституции и законы!А то вы ватаны через ваши продажные портновские суды скоро признаете спасение людей на пожаре неконституционным. Тюрьмы вате, а не конституции. Libo 2

Повідомлень: 9528 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4189 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:20

Голубовська: локдаун, так локдаун. А інакше готуйтеся помирати вдома.



https://www.unn.com.ua/uk/news/1922914- ... x-ITwLsniQ Інтерв"ю Ольги Голубовської.Голубовська: локдаун, так локдаун. А інакше готуйтеся помирати вдома. stargazer Повідомлень: 1138 З нами з: 15.04.09 Подякував: 428 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:25 unicdima написав: kluychkooleg написав: Беспроигрышный вариант!

Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.

Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.

Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.

Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.

Начинаешь все сначала.

Я моделировал эту схему, о результатах промолчу Беспроигрышный вариант!Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.Начинаешь все сначала.Я моделировал эту схему, о результатах промолчу

Я на такой схеме в 90-х в Ривере как-то штуку проиграл, тогда это было больно Я на такой схеме в 90-х в Ривере как-то штуку проиграл, тогда это было больно



Та ото ж, а у меня был компьютер и умение написать простейшую программу с датчиком случайных чисел. Поэтому я смоделировал ситуацию... и мой проигрыш остался виртуальным. Та ото ж, а у меня был компьютер и умение написать простейшую программу с датчиком случайных чисел. Поэтому я смоделировал ситуацию... и мой проигрыш остался виртуальным. kluychkooleg Повідомлень: 449 З нами з: 30.12.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 23:31 stargazer написав: Інтерв"ю Ольги Голубовської.

Голубовська: локдаун, так локдаун. А інакше готуйтеся помирати вдома.



https://www.unn.com.ua/uk/news/1922914- ... x-ITwLsniQ Інтерв"ю Ольги Голубовської.Голубовська: локдаун, так локдаун. А інакше готуйтеся помирати вдома.



Цитаты из интервью.



"Найважчий період зараз ми переживаємо. За інтенсивністю, напевно, він у п'ять разів важче сезону осіннього нашого."



Цитаты из интервью."Найважчий період зараз ми переживаємо. За інтенсивністю, напевно, він у п'ять разів важче сезону осіннього нашого." Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 31 бер, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз. kluychkooleg Повідомлень: 449 З нами з: 30.12.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3048304930503051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7416 1767856

ЛОБ Сер 31 бер, 2021 15:15