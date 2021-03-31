kluychkooleg написав:Беспроигрышный вариант! Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их. Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное. Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное. Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное. Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит. Начинаешь все сначала. Я моделировал эту схему, о результатах промолчу
Меня вставляют тыщи ... много тыщ ... Но твоя методика в принципе рабочая. Хотя у меня бывал один цвет и по 12 раз подряд.
Яка робоча?!)))
Сама дурна з усіх можливих. Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.
detroytred написав:Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?
А ти як у рота води набрав...
А я в дупі бачив тебе з такими запитаннями бо це пряме порушенняправил форуму - ти пробуєш не на тій сторінці обговорити це питання тому в тебе є варіант а - створити спеціальну гілку для цього б - скинути на депо по 100 доларів за кожне запитання(бачиш я прошу в 30-50 разів дешевше ніж ти) в - на що захочу-відповім і заберу 100 баксів, не захочу - збагатієш на свої 100 То як - по рукам Чи обпісявся?
Да дивись де хоч.
По буквах читай, якщо не розумієш: ти сам узяв на себе вищі вимоги.
5 куе відповісти за свою!!! брехню злився ти, мільйонер. І продовжував брехати й зливатись. Порівняй з тим, що ти зараз придумав зі стелі про свої пропозиції.
За правила заспівав, шанувальник переходу на особистості. Не сміши.
kluychkooleg написав:..,... Маска из кармана работает для окружающих так же, как свежая. А вообще у нас все варианты не рабочие, так как ни правительство, ни нарид не дорасли сознанием до цивилизованной страны.
К сожалению, таких крупных специалистов, как у нас на форуме, хватает во всех странах. Правда, не везде они пользуются такой популярностью и имеют такие возможности нести чушь на популярных ресурсах. За 7 часов написано 9 страниц, а почитать нечего.
Сама дурна з усіх можливих. Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.
Да прикладів цього практичних валом.
Не первый год на этой работе. На красное-черное за знакомым мне столом не проигрываю. Но и выигрыш там мелкий ... Это игра для начинающих или слабых духом. Иногда так играют те, кто хочет просто бухнуть на шару ... Бесплатно подбухнул, кобра дома не пилит, вечер аристократически провел, дорогими сигарами/духами пропах, да еще и какую-то двадцатку выиграл.
kluychkooleg написав:Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек?
Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами" учителя культуры и даже физкультуры, чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины.
Igneus написав:Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами" учителя культуры и даже физкультуры, чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины.
Когда массово гибнут люди - нах все конституции и законы! А то вы ватаны через ваши продажные портновские суды скоро признаете спасение людей на пожаре неконституционным. Тюрьмы вате, а не конституции.
kluychkooleg написав:Беспроигрышный вариант! Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их. Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное. Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное. Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное. Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит. Начинаешь все сначала. Я моделировал эту схему, о результатах промолчу
Я на такой схеме в 90-х в Ривере как-то штуку проиграл, тогда это было больно
Та ото ж, а у меня был компьютер и умение написать простейшую программу с датчиком случайных чисел. Поэтому я смоделировал ситуацию... и мой проигрыш остался виртуальным.