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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3048304930503051>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:38

  Libo написав:
  kluychkooleg написав:Беспроигрышный вариант!
Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.
Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.
Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.
Начинаешь все сначала.
Я моделировал эту схему, о результатах промолчу :)


Меня вставляют тыщи ... много тыщ ... :oops:
Но твоя методика в принципе рабочая.
Хотя у меня бывал один цвет и по 12 раз подряд. :?

Яка робоча?!)))

Сама дурна з усіх можливих.
Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.

Да прикладів цього практичних валом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я тобі сьогодні тричі -- як вирішив питання з строковою синів? Чому вони не заглянули писарями?

А ти як у рота води набрав...
А я в дупі бачив тебе з такими запитаннями бо це пряме порушенняправил форуму - ти пробуєш не на тій сторінці обговорити це питання
тому в тебе є варіант
а - створити спеціальну гілку для цього
б - скинути на депо по 100 доларів за кожне запитання(бачиш я прошу в 30-50 разів дешевше ніж ти)
в - на що захочу-відповім і заберу 100 баксів, не захочу - збагатієш на свої 100
То як - по рукам
Чи обпісявся?

Да дивись де хоч.

По буквах читай, якщо не розумієш: ти сам узяв на себе вищі вимоги.

5 куе відповісти за свою!!! брехню злився ти, мільйонер. І продовжував брехати й зливатись.
Порівняй з тим, що ти зараз придумав зі стелі про свої пропозиції.


За правила заспівав, шанувальник переходу на особистості. Не сміши.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:46

  kluychkooleg написав:..,...
Маска из кармана работает для окружающих так же, как свежая.
А вообще у нас все варианты не рабочие, так как ни правительство, ни нарид не дорасли сознанием до цивилизованной страны.

К сожалению, таких крупных специалистов, как у нас на форуме, хватает во всех странах. Правда, не везде они пользуются такой популярностью и имеют такие возможности нести чушь на популярных ресурсах.
За 7 часов написано 9 страниц, а почитать нечего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:48

  ЛАД написав:За 7 часов 9 страниц, а почитать нечего.
Так пишіть - почитаємо...
А то як самому розумне написати - то ні
А як когось критикувати то трійка Балбес/Трус/Бивалий - на перших ролях....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:00

  detroytred написав:Яка робоча?!)))

Сама дурна з усіх можливих.
Малими виграшами ніколи не перекриєш неминучий величезний вльот.

Да прикладів цього практичних валом.


Не первый год на этой работе. На красное-черное за знакомым мне столом не проигрываю. Но и выигрыш там мелкий ... Это игра для начинающих или слабых духом. Иногда так играют те, кто хочет просто бухнуть на шару ... Бесплатно подбухнул, кобра дома не пилит, вечер аристократически провел, дорогими сигарами/духами пропах, да еще и какую-то двадцатку выиграл. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:03

  kluychkooleg написав:Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек?

Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами" учителя культуры и даже физкультуры, чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:16

  Igneus написав:Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами" учителя культуры и даже физкультуры, чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины.

Когда массово гибнут люди - нах все конституции и законы! :idea:
А то вы ватаны через ваши продажные портновские суды скоро признаете спасение людей на пожаре неконституционным. Тюрьмы вате, а не конституции. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:20

Інтерв"ю Ольги Голубовської.
Голубовська: локдаун, так локдаун. А інакше готуйтеся помирати вдома.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1922914- ... x-ITwLsniQ
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:25

  unicdima написав:
  kluychkooleg написав:Беспроигрышный вариант!
Ставишь в рулетку на черное 10 долларов. Проигрываешь их.
Ставишь на черное 20 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 40 долларов. Выпадает снова красное.
Ставишь на черное 80 долларов. Выпадает черное.
Ты вложил 150 долларов, выиграл 160. 10 долларов профит.
Начинаешь все сначала.
Я моделировал эту схему, о результатах промолчу :)

Я на такой схеме в 90-х в Ривере как-то штуку проиграл, тогда это было больно :D


Та ото ж, а у меня был компьютер и умение написать простейшую программу с датчиком случайных чисел. Поэтому я смоделировал ситуацию... и мой проигрыш остался виртуальным.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:31

  stargazer написав:Інтерв"ю Ольги Голубовської.
Голубовська: локдаун, так локдаун. А інакше готуйтеся помирати вдома.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1922914- ... x-ITwLsniQ


Цитаты из интервью.

"Найважчий період зараз ми переживаємо. За інтенсивністю, напевно, він у п'ять разів важче сезону осіннього нашого."

Зображення
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 31 бер, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Сер 31 бер, 2021 15:15
ЛОБ

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