Додано: Чет 01 кві, 2021 01:32

EKO написав: "нах все конституции и законы"? Те можно вас грабить, не будете в полицию идти?



"Когда массово гибнут люди" - а когда они массово гибнут?



Может статистику по смертности сравним?



Дані Державного комітету статистики.

В середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 42 тисячі людей, у 2020 році ця цифра становила 48 тисяч.

У 2019 померли 581 тисяча українців, у 2020 - 616 тисяч.



Ну, как бы не особо "массово гибнут люди". Причем по всем видам причин. В масштабах 40 миллионной страны. "нах все конституции и законы"? Те можно вас грабить, не будете в полицию идти?"Когда массово гибнут люди" - а когда они массово гибнут?Может статистику по смертности сравним?В середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 42 тисячі людей, у 2020 році ця цифра становила 48 тисяч.У 2019 померли 581 тисяча українців, у 2020 - 616 тисяч.Ну, как бы не особо "массово гибнут люди". Причем по всем видам причин. В масштабах 40 миллионной страны.

при защите здоровья и жизни людей

Какие вы тугие, ребята. Я сказал действовать без оглядки на конституции и законы. Как экстренная и неотложная мера.При чем тут убийства и грабежи?!Мы не можем выписать в законах наперед все возможные чрезвычайные случаи и алгоритм действий в них. А посему любое действие в такой ситуации может трактоваться впоследствии разными тупицкими и вовками как противоречащее закону и конституции. В конституции записано, что жизнь человека приоритет. И любые действия по спасению этой жизни априори являются конституционными и законными. Нет в конституции локдауна, ну и хусим. А я его ввожу во имя спасения людей. И мне насрать на мнение тупой ваты. Пусть орут. Я их после эпидемии санкциями отымею.Ты хочешь мне с помощью этой статистики по смертности доказать, что ковида нет, люди не болеют и от него не умирают?! Не плоскоземельник ли?Или это уже у вас новая секта?