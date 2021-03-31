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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3047304830493050

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:56

  Igneus написав:
  Libo написав:Когда массово гибнут люди - нах все конституции и законы!

Вы не первый так выражаетесь, поскольку уже есть подобные прецеденты на практике, а именно: «Да хоть я убью кого-то сейчас, вы не имеете права меня задерживать!»


А при чем тут это?
Я говорю о спасении жизни людей без оглядки на закон в интерпретации медведчуковской ваты, а ты сравниваешь это с убийствами и убийцами.
Спасать жизнь людей и убивать людей это разные вещи.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:59

  Igneus написав:Вы не первый так выражаетесь, поскольку уже есть подобные прецеденты на практике, а именно: «Да хоть я убью кого-то сейчас, вы не имеете права меня задерживать!»

Вспомнилось высказывание Коломойского о двойном и тройном гражданстве. Задерживать не имеете права, а как в отношении применить огнестрельное при попытке убийства сотрудника ? ) Откуда судье ведомо как инструктор по личной безопасности готовил полицейских. Может быть он так между прочим сказал им, что лучше плохо сидеть, чем хорошо лежать.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 00:26

  kluychkooleg написав:
  vetka написав:kluychkooleg
Я из трезвомыслящих. Зачем мне вводить себя в организм вакцину с сомнительной эффективностью сделанной на коленке.


тогда сидите дома, а не ездите с фальшивым паспортом, подвергая опасности здоровье других

Так с туберкулезниками, по количеству которых мы впереди планеты всей, рядом находится намного опаснее. Но их по домам сидеть, разогнала супрун. А диспансеры, где их периодически лечили, все позакрывала.
И ниче, ходите рядом с ними, даже не зная об этом и живы. Уверен, даже не переживаете, вообще.
Не надо излишней паранойи и с этим гриппом китайским. Исчезнет как 100 лет назад испанка 8) Если ему ученые "помогать" не будут :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 00:33

  tumos написав:Откуда судье ведомо как инструктор по личной безопасности готовил полицейских. Может быть он так между прочим сказал им, что лучше плохо сидеть, чем хорошо лежать.

А если учесть, что судьи, даже в отставке, имеют право на приобретение, хранение и ношение оружия, а этот был, в отличии от полицейских, в состоянии опьянения:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90329344
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 00:37

  Libo написав:
  Igneus написав:Если Вы приложите еще немного усилий, то можно будет узнать, как становились "юристами" учителя культуры и даже физкультуры, чтобы потом получить должности от КГГА, которая в обход КОНСТИТУЦИИ и без ЗАКОНА вводит карантины.

Когда массово гибнут люди - нах все конституции и законы! :idea:
А то вы ватаны через ваши продажные портновские суды скоро признаете спасение людей на пожаре неконституционным. Тюрьмы вате, а не конституции. :lol:


"нах все конституции и законы"? Те можно вас грабить, не будете в полицию идти? :mrgreen:

"Когда массово гибнут люди" - а когда они массово гибнут?

Может статистику по смертности сравним?

Дані Державного комітету статистики.
В середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 42 тисячі людей, у 2020 році ця цифра становила 48 тисяч.
У 2019 померли 581 тисяча українців, у 2020 - 616 тисяч.

Ну, как бы не особо "массово гибнут люди". Причем по всем видам причин. В масштабах 40 миллионной страны.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:32

  EKO написав:"нах все конституции и законы"? Те можно вас грабить, не будете в полицию идти? :mrgreen:

"Когда массово гибнут люди" - а когда они массово гибнут?

Может статистику по смертности сравним?

Дані Державного комітету статистики.
В середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 42 тисячі людей, у 2020 році ця цифра становила 48 тисяч.
У 2019 померли 581 тисяча українців, у 2020 - 616 тисяч.

Ну, как бы не особо "массово гибнут люди". Причем по всем видам причин. В масштабах 40 миллионной страны.


Какие вы тугие, ребята. Я сказал действовать без оглядки на конституции и законы при защите здоровья и жизни людей. Как экстренная и неотложная мера.
При чем тут убийства и грабежи?! :shock:
Мы не можем выписать в законах наперед все возможные чрезвычайные случаи и алгоритм действий в них. А посему любое действие в такой ситуации может трактоваться впоследствии разными тупицкими и вовками как противоречащее закону и конституции. В конституции записано, что жизнь человека приоритет. И любые действия по спасению этой жизни априори являются конституционными и законными. Нет в конституции локдауна, ну и хусим. А я его ввожу во имя спасения людей. И мне насрать на мнение тупой ваты. Пусть орут. Я их после эпидемии санкциями отымею. :lol:
Ты хочешь мне с помощью этой статистики по смертности доказать, что ковида нет, люди не болеют и от него не умирают?! Не плоскоземельник ли? :lol:
Или это уже у вас новая секта? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 02:13

  Libo написав:В конституции записано, что жизнь человека приоритет. И любые действия по спасению этой жизни априори являются конституционными и законными. Нет в конституции локдауна, ну и хусим. А я его ввожу во имя спасения людей. И мне насрать на мнение тупой ваты. Пусть орут. Я их после эпидемии санкциями отымею.

Людовику XIV приписуют фразу: "L'état c'est moi!"
Однако расплачиваться за нее все же пришлось его наследникам.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:09

Давно не был на форуме, но ничего не изменилось.

Для тех кто хочет видеть, что на самом деле происходит и почему нужен локдаун, запощу ссылку на фейсбук группу, где ежедневно выкладываюся фактические детальные статистические данные по заболеваемости, госпитализациям, занятым и доступным реанимациям, ШВЛам, койкам с кислородам в разрезе страны и отдельных городов, и ежемесячно - по избыточной смертности, а также куда пишут волонтеры, кто сотнями выдают кислородные концентраторы людям, которых с сатурацией 70-80 и сопутствующими заболеваниями не кладут в стационар, и они тихо умирают дома.

К слову, в период сентябрь-декабрь избыточная смертность превышала официальную от Ковид в 3 раза. Поэтому когда сейчас умирает официально 400 человек в день, умирают по факту больше тысячи. Это точно будет известно в конце июня, когда данные смертности за апрель опубликует укрстат.

https://www.facebook.com/groups/coronav ... ?ref=share
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ситуація покращилась, але пильність втрачати зарано. У Богородчанах згортають мобільний госпіталь для хворих із ковідом. Загалом у ньому пролікували 18 пацієнтів, та нині класти туди хворих немає потреби, адже вільні місця є у медзакладах. Поруч, у Богородчанській лікарні, що розрахована на 250 ліжок, зайнято 95. https://suspilne.media/118356-u-bogorod ... -gospital/


Це за місяць з гаком і купу млн. 18 хворих. Що скажеш?
Допомога з присмаком показухи https://www.radiosvoboda.org/a/mobilnyy ... 13243.html


Модератор видалив моє повідомлення, яке десь відходило від теми гілки. Але повідомлення з матюками крупним планом на картині від ковідактивіста цілком влаштовують?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://health-security.rnbo.gov.ua/
Очень показательная статистика по занятым "списочным" местам с кислородом, в реальной жизни мест с кислородом меньше. И оцените реальную возможность получить медицинскую помощь и госпитализацию при средне-тяжелом течении ковида.

Например в Одессе уменьшили на почти 400 виртуальных коек, благодаря вмешательству волонтеров, которые уже работают с 200% нагрузкой.

Парк в 600 концентраторов от "монстров" загружен на 100%, и летает по всей стране.
Киевские тоже ВСЕ розданы по пациентам.
А у зеленой команды "Все под контролем" :twisted:
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