А при чем тут это?
Я говорю о спасении жизни людей без оглядки на закон в интерпретации медведчуковской ваты, а ты сравниваешь это с убийствами и убийцами.
Спасать жизнь людей и убивать людей это разные вещи.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 23:56
А при чем тут это?
Я говорю о спасении жизни людей без оглядки на закон в интерпретации медведчуковской ваты, а ты сравниваешь это с убийствами и убийцами.
Спасать жизнь людей и убивать людей это разные вещи.
Додано: Сер 31 бер, 2021 23:59
Вспомнилось высказывание Коломойского о двойном и тройном гражданстве. Задерживать не имеете права, а как в отношении применить огнестрельное при попытке убийства сотрудника ? ) Откуда судье ведомо как инструктор по личной безопасности готовил полицейских. Может быть он так между прочим сказал им, что лучше плохо сидеть, чем хорошо лежать.
Додано: Чет 01 кві, 2021 00:26
Так с туберкулезниками, по количеству которых мы впереди планеты всей, рядом находится намного опаснее. Но их по домам сидеть, разогнала супрун. А диспансеры, где их периодически лечили, все позакрывала.
И ниче, ходите рядом с ними, даже не зная об этом и живы. Уверен, даже не переживаете, вообще.
Не надо излишней паранойи и с этим гриппом китайским. Исчезнет как 100 лет назад испанка Если ему ученые "помогать" не будут
Додано: Чет 01 кві, 2021 00:33
А если учесть, что судьи, даже в отставке, имеют право на приобретение, хранение и ношение оружия, а этот был, в отличии от полицейских, в состоянии опьянения:
Додано: Чет 01 кві, 2021 00:37
"нах все конституции и законы"? Те можно вас грабить, не будете в полицию идти?
"Когда массово гибнут люди" - а когда они массово гибнут?
Может статистику по смертности сравним?
Дані Державного комітету статистики.
В середньому з 2015 по 2019 роки у вересні в Україні помирали 42 тисячі людей, у 2020 році ця цифра становила 48 тисяч.
У 2019 померли 581 тисяча українців, у 2020 - 616 тисяч.
Ну, как бы не особо "массово гибнут люди". Причем по всем видам причин. В масштабах 40 миллионной страны.
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:32
Какие вы тугие, ребята. Я сказал действовать без оглядки на конституции и законы при защите здоровья и жизни людей. Как экстренная и неотложная мера.
При чем тут убийства и грабежи?!
Мы не можем выписать в законах наперед все возможные чрезвычайные случаи и алгоритм действий в них. А посему любое действие в такой ситуации может трактоваться впоследствии разными тупицкими и вовками как противоречащее закону и конституции. В конституции записано, что жизнь человека приоритет. И любые действия по спасению этой жизни априори являются конституционными и законными. Нет в конституции локдауна, ну и хусим. А я его ввожу во имя спасения людей. И мне насрать на мнение тупой ваты. Пусть орут. Я их после эпидемии санкциями отымею.
Ты хочешь мне с помощью этой статистики по смертности доказать, что ковида нет, люди не болеют и от него не умирают?! Не плоскоземельник ли?
Или это уже у вас новая секта?
Додано: Чет 01 кві, 2021 02:13
Людовику XIV приписуют фразу: "L'état c'est moi!"
Однако расплачиваться за нее все же пришлось его наследникам.
Додано: Чет 01 кві, 2021 07:09
Давно не был на форуме, но ничего не изменилось.
Для тех кто хочет видеть, что на самом деле происходит и почему нужен локдаун, запощу ссылку на фейсбук группу, где ежедневно выкладываюся фактические детальные статистические данные по заболеваемости, госпитализациям, занятым и доступным реанимациям, ШВЛам, койкам с кислородам в разрезе страны и отдельных городов, и ежемесячно - по избыточной смертности, а также куда пишут волонтеры, кто сотнями выдают кислородные концентраторы людям, которых с сатурацией 70-80 и сопутствующими заболеваниями не кладут в стационар, и они тихо умирают дома.
К слову, в период сентябрь-декабрь избыточная смертность превышала официальную от Ковид в 3 раза. Поэтому когда сейчас умирает официально 400 человек в день, умирают по факту больше тысячи. Это точно будет известно в конце июня, когда данные смертности за апрель опубликует укрстат.
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Це за місяць з гаком і купу млн. 18 хворих. Що скажеш?
Модератор видалив моє повідомлення, яке десь відходило від теми гілки. Але повідомлення з матюками крупним планом на картині від ковідактивіста цілком влаштовують?
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Очень показательная статистика по занятым "списочным" местам с кислородом, в реальной жизни мест с кислородом меньше. И оцените реальную возможность получить медицинскую помощь и госпитализацию при средне-тяжелом течении ковида.
Например в Одессе уменьшили на почти 400 виртуальных коек, благодаря вмешательству волонтеров, которые уже работают с 200% нагрузкой.
Парк в 600 концентраторов от "монстров" загружен на 100%, и летает по всей стране.
Киевские тоже ВСЕ розданы по пациентам.
А у зеленой команды "Все под контролем"
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