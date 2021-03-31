Генеральный директор Фармацевтического концерна "Пфайзер" Альберт Бурла объявил, что вакцина против коронавируса, разработанная специалистами компании, эффективна и безопасна в том числе и для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

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прокомментировал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн: «Это отличная новость для граждан Израиля. Сейчас не требуется ничего больше, чем быстрое одобрение закупок дополнительных партий вакцин, чтобы мы были во всеоружии к моменту одобрения препарата "Пфайзер" для подростков со стороны FDA".....

Новость ... с радостью встречена в Ассоциации врачей-педиатров Израиля. "Мы убеждены, что поданная в FDA экстренная заявка на использование вакцины среди детей будет одобрена в течение нескольких недель, и школьники Израиля с ее помощью смогут укрепить свой иммунитет, – сказал председатель Ассоциации врачей-педиатров Израиля, профессор Цахи Гроссман. – Сегодня же мы призываем родителей детей с фоновыми хроническими заболеваниями уже сейчас обратиться к своим лечащим врачам, чтобы в исключительных случаях получить разрешение на прививки прямо сейчас.