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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3049305030513052>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:39

  centurionus написав:Хтось з дописувачів (чи знайомих, можливо) робив щеплення Covishield-ом? Цікаво, чи були якісь побічні реакції.


Уже многие. У меня вообще никаких, у троих была температура в первый день до 37-38.
У одной с утра голова болела. Но об этом предупреждают.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:49

Нашествие наркоманов. Один несёт ересь, а когда его сажают в лужу, говорит "никому ничего не собираюсь доказывать, это мое мнение".
Второй великий "пидрахуй": у него чем больше избыточных смертей среди пожилых, тем по его формулам становится больше средняя продолжительность жизни.
Слетел автобус с моста, а в нем 20 бабушек ехало в Почаев. Ррраз - и продолжительность жизни вмиг выросла.
Третья вильнолюдь паспорт покупать будет. Чтоб ее из клетки через таможню к людям выпустили.

  kluychkooleg написав:для той тетки, что собралась паспорт вакцинированного покупать -

ЕМНИП ответственность не только для продавцов, но и тех кто использует фальшивые документы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:55

  Hotab написав:Нашествие наркоманов. Один несёт ересь, а когда его сажают в лужу, говорит "никому ничего не собираюсь доказывать, это мое мнение".
Второй великий "пидрахуй": у него чем больше избыточных смертей среди пожилых, тем по его формулам становится больше средняя продолжительность жизни.
Слетел автобус с моста, а в нем 20 бабушек ехало в Почаев. Ррраз - и продолжительность жизни вмиг выросла.
Третья вильнолюдь паспорт покупать будет. Чтоб ее к людям выпустили.

Четвертая вильнолюдь, обсуждает как обмануть Дию на обсервации с помощью разных хаков... :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:33

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Нашествие наркоманов. Один несёт ересь, а когда его сажают в лужу, говорит "никому ничего не собираюсь доказывать, это мое мнение".
Второй великий "пидрахуй": у него чем больше избыточных смертей среди пожилых, тем по его формулам становится больше средняя продолжительность жизни.
Слетел автобус с моста, а в нем 20 бабушек ехало в Почаев. Ррраз - и продолжительность жизни вмиг выросла.
Третья вильнолюдь паспорт покупать будет. Чтоб ее к людям выпустили.

Четвертая вильнолюдь, обсуждает как обмануть Дию на обсервации с помощью разных хаков... :twisted:

Не обсуждает, а ділиться досвідом, де є вузькі місця )))

зі. Хоча ще здавна відома українська звичка до подвійних стандартів:

- все, щоб я не робив, це клас!
- все, що роблять інші, це кал!

:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:40

  centurionus написав:Хтось з дописувачів (чи знайомих, можливо) робив щеплення Covishield-ом? Цікаво, чи були якісь побічні реакції.

Отец моего знакомого привился позавчера,дедушке больше 80 лет,ничего особенного не почувствовал,на сегодня самочувствие в норме.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:21

  kluychkooleg написав:
  Hotab написав: Та знаем. И диплом, и права, и ковид-паспорт. Вильнолюдь он такой. Вздыхает по цивилизации, но сам ещё далек от них.
Ну так свободные люди, в первую очередь свободные от морали.
За коммуналку не заплатим, диплом и ковидный паспорт купим, намордник не наденем, что будет плохо лежать - украдем.

Чему все удивляются? Она с самого начала появления на форуме четко обозначила свою позицию. Давно забанил, но, к сожалению, приходится видеть омерзительные цитаты в других постах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Нашествие наркоманов.

Та идите и колитесь этим ковичемтотам, кто вам запрещает? Можно каждый месяц колоть, желательно разные, чтоб наверняка пробрало. Ваше право. Требуйте персональную дозу, можно сразу и у Ляшка и у Степанова. Ненаркоман вы наш :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:21

Болею коронавирусом чуть больше недели- самое тяжелое состояние было в начале- боли в мышцах, озноб, потение, температура 37,6, сейчас из симптомов осталось только отсутствие обоняние. Звонила в скорую- там никаких рекомендаций не дали, дали какой-то левый телефон для консультации что делать, на который за все 9 дней болезни так никто и не ответил. Лечилась ничем- только 5 таблеток гриппаута выпила в первые дни для снятия симптомов. Киев
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:33

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав:
  Hotab написав: Та знаем. И диплом, и права, и ковид-паспорт. Вильнолюдь он такой. Вздыхает по цивилизации, но сам ещё далек от них.
Ну так свободные люди, в первую очередь свободные от морали.
За коммуналку не заплатим, диплом и ковидный паспорт купим, намордник не наденем, что будет плохо лежать - украдем.

Чему все удивляются? Она с самого начала появления на форуме четко обозначила свою позицию. Давно забанил, но, к сожалению, приходится видеть омерзительные цитаты в других постах.

Хотаб и его единомышленники в своем репертуаре – ничего по теме, зато сколько гадостей в адрес других форумчан! Но сегодня ваш праздник, поэтому вам все можно, даже модераторы с пониманием отнеслись и не удаляют ваши высеры. Поэтому я вас, серунов, тоже поздравляю с днем дурака! Всех остальных - поздравляю с днем смеха!

П.С. Вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech ефективна на 91%, а також захищає від південноафриканського варіанту B1351.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... tamom.html

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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:34

Генеральный директор Фармацевтического концерна "Пфайзер" Альберт Бурла объявил, что вакцина против коронавируса, разработанная специалистами компании, эффективна и безопасна в том числе и для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
....
прокомментировал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн: «Это отличная новость для граждан Израиля. Сейчас не требуется ничего больше, чем быстрое одобрение закупок дополнительных партий вакцин, чтобы мы были во всеоружии к моменту одобрения препарата "Пфайзер" для подростков со стороны FDA".....
Новость ... с радостью встречена в Ассоциации врачей-педиатров Израиля. "Мы убеждены, что поданная в FDA экстренная заявка на использование вакцины среди детей будет одобрена в течение нескольких недель, и школьники Израиля с ее помощью смогут укрепить свой иммунитет, – сказал председатель Ассоциации врачей-педиатров Израиля, профессор Цахи Гроссман. – Сегодня же мы призываем родителей детей с фоновыми хроническими заболеваниями уже сейчас обратиться к своим лечащим врачам, чтобы в исключительных случаях получить разрешение на прививки прямо сейчас.

https://www.9tv.co.il/item/26255
Наши "девочки" могут начинать кричать: "Не дадим ставить опыты на наших детях!"
ЛАД
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