Нашествие наркоманов. Один несёт ересь, а когда его сажают в лужу, говорит "никому ничего не собираюсь доказывать, это мое мнение". Второй великий "пидрахуй": у него чем больше избыточных смертей среди пожилых, тем по его формулам становится больше средняя продолжительность жизни. Слетел автобус с моста, а в нем 20 бабушек ехало в Почаев. Ррраз - и продолжительность жизни вмиг выросла. Третья вильнолюдь паспорт покупать будет. Чтоб ее из клетки через таможню к людям выпустили.
kluychkooleg написав:для той тетки, что собралась паспорт вакцинированного покупать -
ЕМНИП ответственность не только для продавцов, но и тех кто использует фальшивые документы.
Hotab написав:Нашествие наркоманов. Один несёт ересь, а когда его сажают в лужу, говорит "никому ничего не собираюсь доказывать, это мое мнение". Второй великий "пидрахуй": у него чем больше избыточных смертей среди пожилых, тем по его формулам становится больше средняя продолжительность жизни. Слетел автобус с моста, а в нем 20 бабушек ехало в Почаев. Ррраз - и продолжительность жизни вмиг выросла. Третья вильнолюдь паспорт покупать будет. Чтоб ее к людям выпустили.
Четвертая вильнолюдь, обсуждает как обмануть Дию на обсервации с помощью разных хаков...
Hotab написав:Нашествие наркоманов. Один несёт ересь, а когда его сажают в лужу, говорит "никому ничего не собираюсь доказывать, это мое мнение". Второй великий "пидрахуй": у него чем больше избыточных смертей среди пожилых, тем по его формулам становится больше средняя продолжительность жизни. Слетел автобус с моста, а в нем 20 бабушек ехало в Почаев. Ррраз - и продолжительность жизни вмиг выросла. Третья вильнолюдь паспорт покупать будет. Чтоб ее к людям выпустили.
Четвертая вильнолюдь, обсуждает как обмануть Дию на обсервации с помощью разных хаков...
Не обсуждает, а ділиться досвідом, де є вузькі місця )))
зі. Хоча ще здавна відома українська звичка до подвійних стандартів:
- все, щоб я не робив, це клас! - все, що роблять інші, це кал!
Та идите и колитесь этим ковичемтотам, кто вам запрещает? Можно каждый месяц колоть, желательно разные, чтоб наверняка пробрало. Ваше право. Требуйте персональную дозу, можно сразу и у Ляшка и у Степанова. Ненаркоман вы наш
Болею коронавирусом чуть больше недели- самое тяжелое состояние было в начале- боли в мышцах, озноб, потение, температура 37,6, сейчас из симптомов осталось только отсутствие обоняние. Звонила в скорую- там никаких рекомендаций не дали, дали какой-то левый телефон для консультации что делать, на который за все 9 дней болезни так никто и не ответил. Лечилась ничем- только 5 таблеток гриппаута выпила в первые дни для снятия симптомов. Киев
Hotab написав: Та знаем. И диплом, и права, и ковид-паспорт. Вильнолюдь он такой. Вздыхает по цивилизации, но сам ещё далек от них.
Ну так свободные люди, в первую очередь свободные от морали. За коммуналку не заплатим, диплом и ковидный паспорт купим, намордник не наденем, что будет плохо лежать - украдем.
Чему все удивляются? Она с самого начала появления на форуме четко обозначила свою позицию. Давно забанил, но, к сожалению, приходится видеть омерзительные цитаты в других постах.
Хотаб и его единомышленники в своем репертуаре – ничего по теме, зато сколько гадостей в адрес других форумчан! Но сегодня ваш праздник, поэтому вам все можно, даже модераторы с пониманием отнеслись и не удаляют ваши высеры. Поэтому я вас, серунов, тоже поздравляю с днем дурака! Всех остальных - поздравляю с днем смеха!
Генеральный директор Фармацевтического концерна "Пфайзер" Альберт Бурла объявил, что вакцина против коронавируса, разработанная специалистами компании, эффективна и безопасна в том числе и для детей в возрасте от 12 до 15 лет. .... прокомментировал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн: «Это отличная новость для граждан Израиля. Сейчас не требуется ничего больше, чем быстрое одобрение закупок дополнительных партий вакцин, чтобы мы были во всеоружии к моменту одобрения препарата "Пфайзер" для подростков со стороны FDA"..... Новость ... с радостью встречена в Ассоциации врачей-педиатров Израиля. "Мы убеждены, что поданная в FDA экстренная заявка на использование вакцины среди детей будет одобрена в течение нескольких недель, и школьники Израиля с ее помощью смогут укрепить свой иммунитет, – сказал председатель Ассоциации врачей-педиатров Израиля, профессор Цахи Гроссман. – Сегодня же мы призываем родителей детей с фоновыми хроническими заболеваниями уже сейчас обратиться к своим лечащим врачам, чтобы в исключительных случаях получить разрешение на прививки прямо сейчас.