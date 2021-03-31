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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3049305030513052 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Чет 01 кві, 2021 15:41 Елена8 написав: ...

Звонила в скорую- там никаких рекомендаций не дали, дали какой-то левый телефон для консультации что делать, на который за все 9 дней болезни так никто и не ответил. Лечилась ничем- только 5 таблеток гриппаута выпила в первые дни для снятия симптомов. Киев ...Звонила в скорую- там никаких рекомендаций не дали, дали какой-то левый телефон для консультации что делать, на который за все 9 дней болезни так никто и не ответил.. Киев

В скорую??? -- для получения рекомендаций???



Ну, т.е. лечение полностью (если не считать мелкую самодеятельность с парацетамолом) в соответствии с рекомендациями того "левого телефона для консультации"? И судя по

сейчас из симптомов осталось только отсутствие обоняние

оно сработало?



Так к чему претензии?.. В скорую??? -- для получения рекомендаций???Ну, т.е. лечение полностью (если не считать мелкую самодеятельность с парацетамолом) в соответствии с рекомендациями того "левого телефона для консультации"? И судя пооно сработало?Так к чему претензии?.. _hunter Повідомлень: 4117 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 15:56 ...Pfizer приступила к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса на детях до 12 лет. Фирма рассчитывает начать начать массовую вакцинацию детей этой возрастной категории в начале 2022 года.

....

До сих пор в США были использованы 66 миллионов доз вакцины. В Израиле обе дозы получили уже 4.655.955 человек – то есть, более половины граждан страны (заметка от 25.03, сегодня уже больше).

....

На прошлой неделе испытания своей вакцины на детях начала проводить компания Moderna. До сих пор ее вакцина применяется только для людей от 18 лет и старше.

https://m.vesty.co.il/articles/59045150 ЛАД 2 Повідомлень: 18682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4730 раз. Подякували: 4387 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 16:45 В 2020 году эпидемия вызвала сокращение средней продолжительности жизни всего на 2,4 месяца. Несмотря на избыточную смертность в начале 2021 года, следует ожидать, что к концу этого года продолжительность жизни вырастет, может быть, даже больше, чем ожидается".



Как ученые объясняют ожидающийся рост? "Есть несколько причин, - говорит проф. Вайнреб. - Во-первых, ношение масок свело на нет иную заболеваемость, например гриппом. Кроме того, система здравоохранения пополнилась в этом году 500 врачами, что приведет к улучшению ее работы. Другая причина - в том, что люди стали больше обращать внимание на сопутствующие болезни вроде сердечно-сосудистых заболеваний и диабета из-за COVID-19. Это, видимо, изменит отношение к ним как со стороны граждан, так и системы здравоохранения".

https://m.vesty.co.il/articles/59000090 ЛАД 2 Повідомлень: 18682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4730 раз. Подякували: 4387 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 16:53 ЛАД написав: Чехия.

Население - 10 723 629.

Число больных - 1 515 029.

Активных случаев - 173,584.

Смертей - 25,874.

На миллион населения на

- тестов - 1,114,979,

- всего случаев - 141 280,

- смертей - 2,413.

Все цифры с ворлдметра.



Для сравнения, Украина на миллион населения

- тестов - 183,351,

- всего случаев - 37,760,

- смертей - 734.

Активных случаев на сегодня - 311,484. Чехия.Население - 10 723 629.- 1 515 029.Активных случаев - 173,584.Смертей - 25,874.На миллион населения на- тестов - 1,114,979,- всего случаев - 141 280,- смертей - 2,413.Все цифры с ворлдметра.Для сравнения, Украина на миллион населения- тестов - 183,351,- всего случаев - 37,760,- смертей - 734.Активных случаев на сегодня - 311,484.

в статистике приведено не число больных, а число инфицированных, что как говорят в Одессе две большие разницы... в статистике приведено не число больных, а число инфицированных, что как говорят в Одессе две большие разницы... Тракторист

Повідомлень: 5204 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 828 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 16:54 новости из Европы Тракторист

Повідомлень: 5204 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 828 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 17:03 ЛАД написав: В 2020 году эпидемия вызвала сокращение средней продолжительности жизни всего на 2,4 месяца. Несмотря на избыточную смертность в начале 2021 года, следует ожидать, что к концу этого года продолжительность жизни вырастет, может быть, даже больше, чем ожидается".



А переможець олімпіад по хамству полірнувшись пивасиком доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.





Україна

Пакистан

Іран

Бангладеш

Перу

COVID-19: Україні знадобиться 10 років, щоб вакцинувати 75% населення, – Bloomerg

https://healthy.24tv.ua/covid-19-ukrayi ... 5_n1585977 Країни з найгіршими темпами вакцинації:УкраїнаПакистанІранБангладешПеруCOVID-19: Україні знадобиться 10 років, щоб вакцинувати 75% населення, – Bloomerg



На заводі в Балтиморі зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson — NYT https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/1/7288580/



Могли би сплавити потиху як гум.допомогу. А переможець олімпіад по хамству полірнувшись пивасиком доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.На заводі в Балтиморі зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson — NYTМогли би сплавити потиху як гум.допомогу. Ой+

Повідомлень: 4174 З нами з: 19.04.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 17:38 Ой+ написав: ..........

... доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись. ............. доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.

Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.

В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.

Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно.



https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/1/7288580/



Могли би сплавити потиху як гум.допомогу. На заводі в Балтиморі зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson — NYTМогли би сплавити потиху як гум.допомогу.

Это произошло не в Украине, и не в России. Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно.Это произошло не в Украине, и не в России. ЛАД 2 Повідомлень: 18682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4730 раз. Подякували: 4387 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3049305030513052 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7416 1768089

ЛОБ Сер 31 бер, 2021 15:15