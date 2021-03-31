Елена8 написав:... Звонила в скорую- там никаких рекомендаций не дали, дали какой-то левый телефон для консультации что делать, на который за все 9 дней болезни так никто и не ответил. Лечилась ничем- только 5 таблеток гриппаута выпила в первые дни для снятия симптомов. Киев
В скорую??? -- для получения рекомендаций???
Ну, т.е. лечение полностью (если не считать мелкую самодеятельность с парацетамолом) в соответствии с рекомендациями того "левого телефона для консультации"? И судя по
сейчас из симптомов осталось только отсутствие обоняние
...Pfizer приступила к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса на детях до 12 лет. Фирма рассчитывает начать начать массовую вакцинацию детей этой возрастной категории в начале 2022 года. .... До сих пор в США были использованы 66 миллионов доз вакцины. В Израиле обе дозы получили уже 4.655.955 человек – то есть, более половины граждан страны (заметка от 25.03, сегодня уже больше). .... На прошлой неделе испытания своей вакцины на детях начала проводить компания Moderna. До сих пор ее вакцина применяется только для людей от 18 лет и старше.
В 2020 году эпидемия вызвала сокращение средней продолжительности жизни всего на 2,4 месяца. Несмотря на избыточную смертность в начале 2021 года, следует ожидать, что к концу этого года продолжительность жизни вырастет, может быть, даже больше, чем ожидается".
Как ученые объясняют ожидающийся рост? "Есть несколько причин, - говорит проф. Вайнреб. - Во-первых, ношение масок свело на нет иную заболеваемость, например гриппом. Кроме того, система здравоохранения пополнилась в этом году 500 врачами, что приведет к улучшению ее работы. Другая причина - в том, что люди стали больше обращать внимание на сопутствующие болезни вроде сердечно-сосудистых заболеваний и диабета из-за COVID-19. Это, видимо, изменит отношение к ним как со стороны граждан, так и системы здравоохранения".
ЛАД написав:Чехия. Население - 10 723 629. Число больных - 1 515 029. Активных случаев - 173,584. Смертей - 25,874. На миллион населения на - тестов - 1,114,979, - всего случаев - 141 280, - смертей - 2,413. Все цифры с ворлдметра.
Для сравнения, Украина на миллион населения - тестов - 183,351, - всего случаев - 37,760, - смертей - 734. Активных случаев на сегодня - 311,484.
в статистике приведено не число больных, а число инфицированных, что как говорят в Одессе две большие разницы...
В 2020 году эпидемия вызвала сокращение средней продолжительности жизни всего на 2,4 месяца. Несмотря на избыточную смертность в начале 2021 года, следует ожидать, что к концу этого года продолжительность жизни вырастет, может быть, даже больше, чем ожидается".
А переможець олімпіад по хамству полірнувшись пивасиком доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.
Ой+ написав:.......... ... доведе, що навіть смерть 100 річних скоротить показники тривалості життя на 5-10 років, бо так би всі жили вічно і працювати та і навчатись зовсім не потрібно, краще локдаунитись.
Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%. В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии. Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно.