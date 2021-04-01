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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 305230533054305530563057>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:54

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.
В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.
Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно.
Накінець то хоч до одного з трійки непримеримих дійшло...
Якщо від ковіда померло всього 3% від загальної кількості померлих...
То навіть у випадку,коли б від ковіду помирали в 0 років...Середній термін життя померлих зменшився б з 71 року до 69 років...

Це і показує тим хто викрикав про зменшення на 5-10 років....їх неправоту.
Це до чого-то?
До тебе ніяк не дійде, на що тобі показували.
Я навіть тобі так і написав, що може бути більше, може менше.
Тобто тобі показували на те, що так не рахують.
Друге -- смертність зараз в умовах локдаунів, які стримували піки.
Як було б без них, наскільки гірше, невідомо.
Третє -- є середні й важкі, які не помирають, але здоров'я втрачають багато та ресурсів на лікування з реабілітацією.
Тому звуження картинки до самих лише смертей некоректне.
Я нічого не маю проти твоїх
так не рахують - а як треба рахувати покажи

Не можеш - ну то йди і вчись..Навчишся - приходь і показуй..
А я вмію так
  budivelnik написав:Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...
Отже є за 2020
560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік
20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років
Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000
Розрахунок простий як двері
(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552
Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....
Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92(2015) до 71,15(2019)
Як вмієш ти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:04

  budivelnik написав:Я нічого не маю проти твоїх
так не рахують - а як треба рахувати покажи


основна проблема що ця смертність надлишкова, тому середня тривалість життя падає в довгостроковій перспективі. Вплив ковіду оцінюють на очікувану середню тривалість життя, це не зовсім те саме що і просто середня тривалість
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:09

  IgA написав:
  budivelnik написав:Я нічого не маю проти твоїх
так не рахують - а як треба рахувати покажи
основна проблема що ця смертність надлишкова, тому середня тривалість життя падає в довгостроковій перспективі. Вплив ковіду оцінюють на очікувану середню тривалість життя, це не зовсім те саме що і просто середня тривалість
Так і я порахував що падає...
В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року....
При цьому на протязі всіх 30 років , тривалість життя росла в середньому на 0,1року в рік...але росла не рівномірно і рік до року були сплески як росту в 1,15 роки..так і падіння в -0,45 року...
1989 __ 68,23 __ 0 ___________ 2005 __ 68,27 __ -0,04
1990 __ 68,35 __ 0,12 _________ 2006 __ 68,62 __ 0,35
1991 __ 68,19 __ -0,16 _________ 2007 __ 68,32 __ -0,30
1992 __ 67,95 __ -0,24 _________ 2008 __ 68,60 __ 0,28
1993 __ 68,17 __ 0,22 _________ 2009 __ 69,75 __ 1,15
1994 __ 67,95 __ -0,22 _________ 2010 __ 70,48 __ 0,73
1995 __ 67,51 __ -0,44 _________ 2011 __ 70,55 __ 0,07
1996 __ 67,67 __ 0,16 _________ 2012 __ 70,55 __ 0,00
1997 __ 68,11 __ 0,44 _________ 2013 __ 70,61 __ 0,06
1998 __ 68,56 __ 0,45 _________ 2014 __ 70,62 __ 0,01
1999 __ 68,54 __ -0,02 _________ 2015 __ 70,92 __ 0,30
2000 __ 68,55 __ 0,01 _________ 2016 __ 70,98 __ 0,06
2001 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2017 __ 71,08 __ 0,10
2002 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2018 __ 70,97 __ -0,11
2003 __ 68,74 __ 0,19 _________ 2019 __ 71,15 __ 0,18
2004 __ 68,31 __ -0,43 _________
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:26

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="5202553:budivelnik написав:
  ЛАД написав:Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.
В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.
Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно.
Накінець то хоч до одного з трійки непримеримих дійшло...
Якщо від ковіда померло всього 3% від загальної кількості померлих...
То навіть у випадку,коли б від ковіду помирали в 0 років...Середній термін життя померлих зменшився б з 71 року до 69 років...

Це і показує тим хто викрикав про зменшення на 5-10 років....їх неправоту.
Це до чого-то?
До тебе ніяк не дійде, на що тобі показували.
Я навіть тобі так і написав, що може бути більше, може менше.
Тобто тобі показували на те, що так не рахують.
Друге -- смертність зараз в умовах локдаунів, які стримували піки.
Як було б без них, наскільки гірше, невідомо.
Третє -- є середні й важкі, які не помирають, але здоров'я втрачають багато та ресурсів на лікування з реабілітацією.
Тому звуження картинки до самих лише смертей некоректне.
Я нічого не маю проти твоїх
так не рахують - а як треба рахувати покажи

Не можеш - ну то йди і вчись..Навчишся - приходь і показуй..
А я вмію так
  budivelnik написав:Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...
Отже є за 2020
560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік
20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років
Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000
Розрахунок простий як двері
(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552
Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....
Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92(2015) до 71,15(2019)
Як вмієш ти?[/quote]
________________________________


Вчитися треба тобі. Елементарному.
Бо не розумієш, що для побачити твою дитячу помилку НЕ треба самому знати всю! правильну методику розрахунку та ще й самому повністю прорахувати.

Ти що рахував-то?
Очікувану середню тривалість життя.

Через середній вік всіх смертей.
Всіх померлих (всіх років народження) узяв до купи і розрахував середній вік смерті.
А треба було кожен рік окремо...

Ти так разував раніше.
Але й там в тебе діапазон 5 років.
Це дуже некоректно.

Тому в тебе не розрахунок простий, як двері, а помилки прості, як двері.
Тебе тичуть в них, а ти ... вимагаєш надати своїх розрахунків.
Навіщо-то?
Ти або тролиш, або дійсно "вумний", як тобі пояснили. На троля ти не схожий, бо з місієй, реальні дані та тещо.

Побачив, що ти дійсно рахував саме середній вік смертей.
Але й в цьому випадку тобі вчора пояснили, чому так не рахують.
Додати нічого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Ти що рахував-то?
Очікувану середню тривалість життя.
1 Я порахував середню тривалість життя всіх померлих в кожному році окремо...
2 Про діапазон в 5 років- Держкомстат дає в діапазоні в 5 років, дейтройту цього мало він вимагає з діапазоном спочатку помісячно , потім поденно а потім перейде і до погодинно
3 Гуманітарій де корінь гумно...може думати що треба брати порічно....
людина з математичними знаннями знає, що смерті в діапазоні 5 років розподіляються більш/менш рівномірно з ростом від нижньої до верхньої границі діапазону( за виключенням інтервалу 0-5 років - де в перший рік левова частка смертей).
Я пропонував поставити 20 лайків і всі б отримали точний розрахунок
Зацікавилась тільки одна людина,тому турбувати двох професорів,докторів наук заради однієї людини я не став
4 Цей ріст смертей він нижньої до верхньої границі діапазону - легко розраховується математично , адже ми знаємо попередні/наступні значення діапазонів....
Тому ще раз
Та абсолютна цифра середньої тривалості життя до смерті в кожному році яку я видав - може змінитись на +/- рік(при скрупульозних розрахунках які нікому тут не цікаві)...але для усіх років одночасно і однаково...
5 Я переконаний
Краще бачити вплив з точністю рік...ніж з точністю більше/менше/баба на базарі сказала.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Тому в тебе не розрахунок простий, як двері, а помилки прості, як двері.
Тебе тичуть в них, а ти ... вимагаєш надати своїх розрахунків.
Навіщо-то?


Знаєте як це все виглядає??

Будівельник знімає штани та сідає на тазік і накладає велику купу. Приносить це на стіл вкаже :
- Дивіться, я вам приніс шоколадне морозиво.
- Але це не морозиво. Воно виглядає не так, і запах не той.
- Та ви взагалі ніякого не змогли приготувати. Тому заткніться. А поки ви нічого не приготували, то моє буде найкращим, і їжте його.

Це все, що потрібно знати про обрахунки будівельника.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:39

  budivelnik написав:В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року....

Спробую пояснити на простому прикладі. Допустимо є село де в перший рік помирає 3 людей 60 70 і 80 років, середня тривалість життя - (60 + 70 + 80)/3 = 70 років.
На наступний рік починається коронавірус, помирає 4 людей, 60, 70 і двоє 80 років. Середня тривалість життя - (60+70+80+80)/4 = 72.5 Середня тривалість життя виросла, ура перемога.
На третій рік помирають 2 людей 60 та 70, 80 річний помер в попередній рік.
Середня тривалість життя - (60+70)/2 = 65. Щось пішло не так...
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:50

  IgA написав:
  budivelnik написав:В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року....

Спробую пояснити на простому прикладі. Допустимо є село де в перший рік помирає 3 людей 60 70 і 80 років, середня тривалість життя - (60 + 70 + 80)/3 = 70 років.
На наступний рік починається коронавірус, помирає 4 людей, 60, 70 і двоє 80 років. Середня тривалість життя - (60+70+80+80)/4 = 72.5 Середня тривалість життя виросла, ура перемога.
На третій рік помирають 2 людей 60 та 70, 80 річний помер в попередній рік.
Середня тривалість життя - (60+70)/2 = 65. Щось пішло не так...
Концептуальна помилка
1 Авто попало в аварію...
За кермом тато/мама і новороджена дитина...середній вік20+20+1/3=14 років
З цього випливає що права видають в 14 років?
2 Як у Вашом прикладі ріст середньої тривалості життя до смерті змінив
а -середню по району
б - по області
в - по Україні...

Тому Ваш приклад і приклади Хоттаба - це вичленення з множини , мікромножини.
В кожній з мікромножин можуть бути різні результати..Але середній визначається по всій множині, а для середнього мікромножини не можна приміняти фразу що це середнє від усієї множини..

Тому Ваш приклад це
середня тривалість життя померлих в 2018 році в селі пупкіно була 70 років
середня тривалість життя померлих в 2019 році в селі пупкіно була 72,5року
середня тривалість життя померлих в 2020 році в селі пупкіно була 65 років...
Як бачите - все треба правильно описати і коректно сформулювати
Знайдіть помилку в моєму формулюванні вашого прикладу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:56

  budivelnik написав:Тому Ваш приклад це
середня тривалість життя померлих


Я порахував середню тривалість життя всіх померлих в кожному році окремо.


560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік
20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років


А що тоді у Вас?
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:ура перемога

Да тому що треба бути повним імбецилом,щоб рахувати середню тривалість життя по середньому віку померлих.
В точних науках прийнято перевіряти свої розрахунки припущеннями на граничних величинах.
Хочеш зрозуміти, що 10 км по течії + 10 км проти течії - це завжди довше,ніж 20 км по стоячій воді, то просто уяви,що течія дуже сильна. Така, що зносить навіть назад. І зразу людина розуміє такі речі.
Коли будівельнику кажуть, уяви,що зараз раптом помруть всі старці. Це збільшить середню тривалість життя у селі ? Він каже: "що це за село таке, де померли раптом старці? Чого це? Як таке може бути??".
Хочеться запитати: "Дядя Федор, ты дурак?".
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