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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 305230533054305530563057> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Чет 01 кві, 2021 20:54 detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.

В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.

Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно. Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно. Накінець то хоч до одного з трійки непримеримих дійшло...

Якщо від ковіда померло всього 3% від загальної кількості померлих...

То навіть у випадку,коли б від ковіду помирали в 0 років...Середній термін життя померлих зменшився б з 71 року до 69 років...



Це і показує тим хто викрикав про зменшення на 5-10 років....їх неправоту. Накінець то хоч до одного з трійки непримеримих дійшло...Якщо від ковіда померло всього 3% від загальної кількості померлих...То навіть у випадку,коли б від ковіду помирали в 0 років...Середній термін життя померлих зменшився б з 71 року до 69 років...Це і показує тим хто викрикав про зменшення на 5-10 років....їх неправоту. Це до чого-то?

До тебе ніяк не дійде, на що тобі показували.

Я навіть тобі так і написав, що може бути більше, може менше.

Тобто тобі показували на те, що так не рахують.

Друге -- смертність зараз в умовах локдаунів, які стримували піки.

Як було б без них, наскільки гірше, невідомо.

Третє -- є середні й важкі, які не помирають, але здоров'я втрачають багато та ресурсів на лікування з реабілітацією.

Тому звуження картинки до самих лише смертей некоректне. Це до чого-то?До тебе ніяк не дійде, на що тобі показували.Я навіть тобі так і написав, що може бути більше, може менше.Тобто тобі показували на те, що так не рахують.Друге -- смертність зараз в умовах локдаунів, які стримували піки.Як було б без них, наскільки гірше, невідомо.Третє -- є середні й важкі, які не помирають, але здоров'я втрачають багато та ресурсів на лікування з реабілітацією.Тому звуження картинки до самих лише смертей некоректне. Я нічого не маю проти твоїх

так не рахують - а як треба рахувати покажи



Не можеш - ну то йди і вчись..Навчишся - приходь і показуй..

А я вмію так

budivelnik написав: Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...

Отже є за 2020

560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік

20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років

Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000

Розрахунок простий як двері

(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552

Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....

Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92 (2015) до 71,15 (2019) Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...Отже є за 2020560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 роківЯкий став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000Розрахунок простий як двері(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 =Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від(2015) до(2019) Як вмієш ти? Я нічого не маю проти твоїхтак не рахують -Не можеш - ну то йди і вчись..Навчишся - приходь і показуй..Як вмієш ти? budivelnik

Повідомлень: 24310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:04 budivelnik написав: Я нічого не маю проти твоїх

так не рахують - а як треба рахувати покажи Я нічого не маю проти твоїхтак не рахують - а як треба рахувати покажи



основна проблема що ця смертність надлишкова, тому середня тривалість життя падає в довгостроковій перспективі. Вплив ковіду оцінюють на очікувану середню тривалість життя, це не зовсім те саме що і просто середня тривалість основна проблема що ця смертність надлишкова, тому середня тривалість життя падає в довгостроковій перспективі. Вплив ковіду оцінюють на очікувану середню тривалість життя, це не зовсім те саме що і просто середня тривалість IgA Повідомлень: 499 З нами з: 02.07.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:09 IgA написав: budivelnik написав: Я нічого не маю проти твоїх

так не рахують - а як треба рахувати покажи Я нічого не маю проти твоїхтак не рахують - основна проблема що ця смертність надлишкова, тому середня тривалість життя падає в довгостроковій перспективі. Вплив ковіду оцінюють на очікувану середню тривалість життя, це не зовсім те саме що і просто середня тривалість основна проблема що ця смертність надлишкова, тому середня тривалість життя падає в довгостроковій перспективі. Вплив ковіду оцінюють на очікувану середню тривалість життя, це не зовсім те саме що і просто середня тривалість Так і я порахував що падає...

В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року....

При цьому на протязі всіх 30 років , тривалість життя росла в середньому на 0,1року в рік...але росла не рівномірно і рік до року були сплески як росту в 1,15 роки..так і падіння в -0,45 року...

1989 __ 68,23 __ 0 ___________ 2005 __ 68,27 __ -0,04

1990 __ 68,35 __ 0,12 _________ 2006 __ 68,62 __ 0,35

1991 __ 68,19 __ -0,16 _________ 2007 __ 68,32 __ -0,30

1992 __ 67,95 __ -0,24 _________ 2008 __ 68,60 __ 0,28

1993 __ 68,17 __ 0,22 _________ 2009 __ 69,75 __ 1,15

1994 __ 67,95 __ -0,22 _________ 2010 __ 70,48 __ 0,73

1995 __ 67,51 __ -0,44 _________ 2011 __ 70,55 __ 0,07

1996 __ 67,67 __ 0,16 _________ 2012 __ 70,55 __ 0,00

1997 __ 68,11 __ 0,44 _________ 2013 __ 70,61 __ 0,06

1998 __ 68,56 __ 0,45 _________ 2014 __ 70,62 __ 0,01

1999 __ 68,54 __ -0,02 _________ 2015 __ 70,92 __ 0,30

2000 __ 68,55 __ 0,01 _________ 2016 __ 70,98 __ 0,06

2001 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2017 __ 71,08 __ 0,10

2002 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2018 __ 70,97 __ -0,11

2003 __ 68,74 __ 0,19 _________ 2019 __ 71,15 __ 0,18

2004 __ 68,31 __ -0,43 _________ Так і я порахував що падає...В 2020 році за рахунок короновірусних смертейроку....При цьому на протязі всіх 30 років , тривалість життя росла в середньому на 0,1року в рік...але росла не рівномірно і рік до року були сплески як росту в 1,15 роки..так і падіння в -0,45 року...1989 __ 68,23 __ 0 ___________ 2005 __ 68,27 __ -0,041990 __ 68,35 __ 0,12 _________ 2006 __ 68,62 __ 0,351991 __ 68,19 __ -0,16 _________ 2007 __ 68,32 __ -0,301992 __ 67,95 __ -0,24 _________ 2008 __ 68,60 __ 0,281993 __ 68,17 __ 0,22 _________ 2009 __ 69,75 __1994 __ 67,95 __ -0,22 _________ 2010 __ 70,48 __ 0,731995 __ 67,51 __ -0,44 _________ 2011 __ 70,55 __ 0,071996 __ 67,67 __ 0,16 _________ 2012 __ 70,55 __ 0,001997 __ 68,11 ___________ 2013 __ 70,61 __ 0,061998 __ 68,56 ___________ 2014 __ 70,62 __ 0,011999 __ 68,54 __ -0,02 _________ 2015 __ 70,92 __ 0,302000 __ 68,55 __ 0,01 _________ 2016 __ 70,98 __ 0,062001 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2017 __ 71,08 __ 0,102002 __ 68,55 __ 0,00 _________ 2018 __ 70,97 __ -0,112003 __ 68,74 __ 0,19 _________ 2019 __ 71,15 __ 0,182004 __ 68,31 ___________ budivelnik

Повідомлень: 24310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:26 budivelnik написав: detroytred"[quote="5202553:budivelnik написав: ЛАД написав: Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.

В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.

Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно. Слабое изменение средней продолжительности жизни легко объяснимо. От ковида в Израиле умерло всего 0,07% населения (у нас ненамного больше). Даже по отношению к числу умерших число смертей от ковида у нас всего примерно 4,5%.В такой ситуации средняя продолжительность жизни не сильно поменялась бы, если бы даже все умершие были молодыми. Так что, на мой взгляд, это не лучший показатель тяжести эпидемии.Умершим и их семьям не легче от того, что средний возраст снизился незначительно. Накінець то хоч до одного з трійки непримеримих дійшло...

Якщо від ковіда померло всього 3% від загальної кількості померлих...

То навіть у випадку,коли б від ковіду помирали в 0 років...Середній термін життя померлих зменшився б з 71 року до 69 років...



Це і показує тим хто викрикав про зменшення на 5-10 років....їх неправоту. Накінець то хоч до одного з трійки непримеримих дійшло...Якщо від ковіда померло всього 3% від загальної кількості померлих...То навіть у випадку,коли б від ковіду помирали в 0 років...Середній термін життя померлих зменшився б з 71 року до 69 років...Це і показує тим хто викрикав про зменшення на 5-10 років....їх неправоту. Це до чого-то?

До тебе ніяк не дійде, на що тобі показували.

Я навіть тобі так і написав, що може бути більше, може менше.

Тобто тобі показували на те, що так не рахують.

Друге -- смертність зараз в умовах локдаунів, які стримували піки.

Як було б без них, наскільки гірше, невідомо.

Третє -- є середні й важкі, які не помирають, але здоров'я втрачають багато та ресурсів на лікування з реабілітацією.

Тому звуження картинки до самих лише смертей некоректне. Це до чого-то?До тебе ніяк не дійде, на що тобі показували.Я навіть тобі так і написав, що може бути більше, може менше.Тобто тобі показували на те, що так не рахують.Друге -- смертність зараз в умовах локдаунів, які стримували піки.Як було б без них, наскільки гірше, невідомо.Третє -- є середні й важкі, які не помирають, але здоров'я втрачають багато та ресурсів на лікування з реабілітацією.Тому звуження картинки до самих лише смертей некоректне. Я нічого не маю проти твоїх

так не рахують - а як треба рахувати покажи



Не можеш - ну то йди і вчись..Навчишся - приходь і показуй..

А я вмію так

budivelnik написав: Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...

Отже є за 2020

560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік

20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років

Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000

Розрахунок простий як двері

(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552

Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....

Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92 (2015) до 71,15 (2019) Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...Отже є за 2020560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 роківЯкий став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000Розрахунок простий як двері(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 =Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від(2015) до(2019) Як вмієш ти?[/quote]

________________________________





Вчитися треба тобі. Елементарному.

Бо не розумієш, що для побачити твою дитячу помилку НЕ треба самому знати всю! правильну методику розрахунку та ще й самому повністю прорахувати.



Ти що рахував-то?

Очікувану середню тривалість життя.



Через середній вік всіх смертей.

Всіх померлих (всіх років народження) узяв до купи і розрахував середній вік смерті.

А треба було кожен рік окремо...



Ти так разував раніше.

Але й там в тебе діапазон 5 років.

Це дуже некоректно.



Тому в тебе не розрахунок простий, як двері, а помилки прості, як двері.

Тебе тичуть в них, а ти ... вимагаєш надати своїх розрахунків.

Навіщо-то?

Ти або тролиш, або дійсно "вумний", як тобі пояснили. На троля ти не схожий, бо з місієй, реальні дані та тещо.



Побачив, що ти дійсно рахував саме середній вік смертей.

Але й в цьому випадку тобі вчора пояснили, чому так не рахують.

Додати нічого. Я нічого не маю проти твоїхтак не рахують -Не можеш - ну то йди і вчись..Навчишся - приходь і показуй..Як вмієш ти?[/quote]________________________________Вчитися треба тобі. Елементарному.Бо не розумієш, що для побачити твою дитячу помилку НЕ треба самому знати всю! правильну методику розрахунку та ще й самому повністю прорахувати.Ти що рахував-то?Очікувану середню тривалість життя.Через середній вік всіх смертей.Всіх померлих (всіх років народження) узяв до купи і розрахував середній вік смерті.А треба було кожен рік окремо...Ти так разував раніше.Але й там в тебе діапазон 5 років.Це дуже некоректно.Тому в тебе не розрахунок простий, як двері, а помилки прості, як двері.Тебе тичуть в них, а ти ... вимагаєш надати своїх розрахунків.Навіщо-то?Ти або тролиш, або дійсно "вумний", як тобі пояснили. На троля ти не схожий, бо з місієй, реальні дані та тещо.Побачив, що ти дійсно рахував саме середній вік смертей.Але й в цьому випадку тобі вчора пояснили, чому так не рахують.Додати нічого. detroytred

Повідомлень: 24129 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1986 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Ти що рахував-то?

Очікувану середню тривалість життя. Ти що рахував-то?Очікувану середню тривалість життя. 1 Я порахував середню тривалість життя всіх померлих в кожному році окремо...

2 Про діапазон в 5 років- Держкомстат дає в діапазоні в 5 років, дейтройту цього мало він вимагає з діапазоном спочатку помісячно , потім поденно а потім перейде і до погодинно

3 Гуманітарій де корінь гумно...може думати що треба брати порічно....

людина з математичними знаннями знає, що смерті в діапазоні 5 років розподіляються більш/менш рівномірно з ростом від нижньої до верхньої границі діапазону( за виключенням інтервалу 0-5 років - де в перший рік левова частка смертей).

Я пропонував поставити 20 лайків і всі б отримали точний розрахунок

Зацікавилась тільки одна людина,тому турбувати двох професорів,докторів наук заради однієї людини я не став

4 Цей ріст смертей він нижньої до верхньої границі діапазону - легко розраховується математично , адже ми знаємо попередні/наступні значення діапазонів....

Тому ще раз

Та абсолютна цифра середньої тривалості життя до смерті в кожному році яку я видав - може змінитись на +/- рік(при скрупульозних розрахунках які нікому тут не цікаві)...але для усіх років одночасно і однаково...

5 Я переконаний

Краще бачити вплив з точністю рік...ніж з точністю більше/менше/баба на базарі сказала. 1 Я порахував середню тривалість життя всіх померлих в кожному році окремо...2 Про діапазон в 5 років- Держкомстат дає в діапазоні в 5 років, дейтройту цього мало він вимагає з діапазоном спочатку помісячно , потім поденно а потім перейде і до погодинно3 Гуманітарій де корінь гумно...може думати що треба брати порічно....людина з математичними знаннями знає, що смерті в діапазоні 5 років розподіляються більш/менш рівномірно з ростом від нижньої до верхньої границі діапазону( за виключенням інтервалу 0-5 років - де в перший рік левова частка смертей).Я пропонував поставити 20 лайків і всі б отримали точний розрахунокЗацікавилась тільки одна людина,тому турбувати двох професорів,докторів наук заради однієї людини я не став4 Цей ріст смертей він нижньої до верхньої границі діапазону - легко розраховується математично , адже ми знаємо попередні/наступні значення діапазонів....Тому ще разТа абсолютна цифра середньої тривалості життя до смерті в кожному році яку я видав - може змінитись на +/- рік(при скрупульозних розрахунках які нікому тут не цікаві)...але для усіх років одночасно і однаково...5 Я переконанийКраще бачити вплив з точністю рік...ніж з точністю більше/менше/баба на базарі сказала. budivelnik

Повідомлень: 24310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Тому в тебе не розрахунок простий, як двері, а помилки прості, як двері.

Тебе тичуть в них, а ти ... вимагаєш надати своїх розрахунків.

Навіщо-то? Тому в тебе не розрахунок простий, як двері, а помилки прості, як двері.Тебе тичуть в них, а ти ... вимагаєш надати своїх розрахунків.Навіщо-то?



Знаєте як це все виглядає??



Будівельник знімає штани та сідає на тазік і накладає велику купу. Приносить це на стіл вкаже :

- Дивіться, я вам приніс шоколадне морозиво.

- Але це не морозиво. Воно виглядає не так, і запах не той.

- Та ви взагалі ніякого не змогли приготувати. Тому заткніться. А поки ви нічого не приготували, то моє буде найкращим, і їжте його.



Це все, що потрібно знати про обрахунки будівельника. Знаєте як це все виглядає??Будівельник знімає штани та сідає на тазік і накладає велику купу. Приносить це на стіл вкаже :- Дивіться, я вам приніс шоколадне морозиво.- Але це не морозиво. Воно виглядає не так, і запах не той.- Та ви взагалі ніякого не змогли приготувати. Тому заткніться. А поки ви нічого не приготували, то моє буде найкращим, і їжте його.Це все, що потрібно знати про обрахунки будівельника. Hotab

Повідомлень: 3550 З нами з: 15.02.09 Подякував: 171 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:39 budivelnik написав: В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року.... В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року....

Спробую пояснити на простому прикладі. Допустимо є село де в перший рік помирає 3 людей 60 70 і 80 років, середня тривалість життя - (60 + 70 + 80)/3 = 70 років.

На наступний рік починається коронавірус, помирає 4 людей, 60, 70 і двоє 80 років. Середня тривалість життя - (60+70+80+80)/4 = 72.5 Середня тривалість життя виросла, ура перемога.

На третій рік помирають 2 людей 60 та 70, 80 річний помер в попередній рік.

Середня тривалість життя - (60+70)/2 = 65. Щось пішло не так... Спробую пояснити на простому прикладі. Допустимо є село де в перший рік помирає 3 людей 60 70 і 80 років, середня тривалість життя - (60 + 70 + 80)/3 = 70 років.На наступний рік починається коронавірус, помирає 4 людей, 60, 70 і двоє 80 років. Середня тривалість життя - (60+70+80+80)/4 = 72.5 Середня тривалість життя виросла, ура перемога.На третій рік помирають 2 людей 60 та 70, 80 річний помер в попередній рік.Середня тривалість життя - (60+70)/2 = 65. Щось пішло не так... IgA Повідомлень: 499 З нами з: 02.07.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:50 IgA написав: budivelnik написав: В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року.... В 2020 році за рахунок короновірусних смертей впала на 0,015 року....

Спробую пояснити на простому прикладі. Допустимо є село де в перший рік помирає 3 людей 60 70 і 80 років, середня тривалість життя - (60 + 70 + 80)/3 = 70 років.

На наступний рік починається коронавірус, помирає 4 людей, 60, 70 і двоє 80 років. Середня тривалість життя - (60+70+80+80)/4 = 72.5 Середня тривалість життя виросла, ура перемога.

На третій рік помирають 2 людей 60 та 70, 80 річний помер в попередній рік.

Середня тривалість життя - (60+70)/2 = 65. Щось пішло не так... Спробую пояснити на простому прикладі. Допустимо є село де в перший рік помирає 3 людей 60 70 і 80 років, середня тривалість життя - (60 + 70 + 80)/3 = 70 років.На наступний рік починається коронавірус, помирає 4 людей, 60, 70 і двоє 80 років. Середня тривалість життя - (60+70+80+80)/4 = 72.5 Середня тривалість життя виросла, ура перемога.На третій рік помирають 2 людей 60 та 70, 80 річний помер в попередній рік.Середня тривалість життя - (60+70)/2 = 65. Щось пішло не так... Концептуальна помилка

1 Авто попало в аварію...

За кермом тато/мама і новороджена дитина...середній вік20+20+1/3=14 років

З цього випливає що права видають в 14 років?

2 Як у Вашом прикладі ріст середньої тривалості життя до смерті змінив

а -середню по району

б - по області

в - по Україні...



Тому Ваш приклад і приклади Хоттаба - це вичленення з множини , мікромножини.

В кожній з мікромножин можуть бути різні результати..Але середній визначається по всій множині, а для середнього мікромножини не можна приміняти фразу що це середнє від усієї множини..



Тому Ваш приклад це

середня тривалість життя померлих в 2018 році в селі пупкіно була 70 років

середня тривалість життя померлих в 2019 році в селі пупкіно була 72,5року

середня тривалість життя померлих в 2020 році в селі пупкіно була 65 років...

Як бачите - все треба правильно описати і коректно сформулювати

Знайдіть помилку в моєму формулюванні вашого прикладу Концептуальна помилка1 Авто попало в аварію...За кермом тато/мама і новороджена дитина...середній вік20+20+1/3=14 роківЗ цього випливає що права видають в 14 років?2 Як у Вашом прикладі ріст середньої тривалості життя до смерті змінива -середню по районуб - по областів - по Україні...Тому Ваш приклад і приклади Хоттаба - це вичленення з множини , мікромножини.В кожній з мікромножин можуть бути різні результати..Але середній визначається по всій множині, а для середнього мікромножини не можна приміняти фразу що це середнє від усієї множини..Тому Ваш приклад цесередняв 2018 році в селі пупкіно була 70 роківсередня тривалість життя померлих в 2019 році в селі пупкіно була 72,5рокусередня тривалість життя померлих в 2020 році в селі пупкіно була 65 років...Як бачите - все треба правильно описати і коректно сформулюватиЗнайдіть помилку в моєму формулюванні вашого прикладу budivelnik

Повідомлень: 24310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:56 budivelnik написав: Тому Ваш приклад це

середня тривалість життя померлих Тому Ваш приклад цесередня тривалість життя померлих



Я порахував середню тривалість життя всіх померлих в кожному році окремо.



560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік

20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років



А що тоді у Вас? А що тоді у Вас? IgA Повідомлень: 499 З нами з: 02.07.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 92 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 21:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: ура перемога ура перемога

Да тому що треба бути повним імбецилом,щоб рахувати середню тривалість життя по середньому віку померлих.

В точних науках прийнято перевіряти свої розрахунки припущеннями на граничних величинах.

Хочеш зрозуміти, що 10 км по течії + 10 км проти течії - це завжди довше,ніж 20 км по стоячій воді, то просто уяви,що течія дуже сильна. Така, що зносить навіть назад. І зразу людина розуміє такі речі.

Коли будівельнику кажуть, уяви,що зараз раптом помруть всі старці. Це збільшить середню тривалість життя у селі ? Він каже: "що це за село таке, де померли раптом старці? Чого це? Як таке може бути??".

Хочеться запитати: "Дядя Федор, ты дурак?". Да тому що треба бути повним імбецилом,щоб рахувати середню тривалість життя по середньому віку померлих.В точних науках прийнято перевіряти свої розрахунки припущеннями на граничних величинах.Хочеш зрозуміти, що 10 км по течії + 10 км проти течії - це завжди довше,ніж 20 км по стоячій воді, то просто уяви,що течія дуже сильна. Така, що зносить навіть назад. І зразу людина розуміє такі речі.Коли будівельнику кажуть, уяви,що зараз раптом помруть всі старці. Це збільшить середню тривалість життя у селі ? Він каже: "що це за село таке, де померли раптом старці? Чого це? Як таке може бути??".Хочеться запитати: "Дядя Федор, ты дурак?". Hotab

Повідомлень: 3550 З нами з: 15.02.09 Подякував: 171 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 305230533054305530563057> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7416 1768225

ЛОБ Сер 31 бер, 2021 15:15