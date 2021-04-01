Додано: Чет 01 кві, 2021 22:12

ЛАД написав: Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший

Розумнішаєте...Пояснюю1 Саме найстрашніше - це смерть...вона відбулась і її термін зафіксований...2 Якщо людина перехворіла і не померла...то вплив цієї людини яка проживе більше ніж вже померлий від ковіду на середню тривалість життя по країні - буде менший від впливу вже померлого...3 Є одна тільки річ,за яку ви можете вчепитись...Кількість перехворівших в 30 разів більша від кількості померлих....Але тут ніхто нічого сказати не може...ба більше, Ви ж закликаєте всіх вакцинуватись ( а це перехворіти безсимптомно) зниачить ви переконані що вакцинація спасає..Але перехворіло станом на сьогодні 1,6 млн ..а населення України в 25 разів більше...То прийдеться тоді труси/хрестик...Ви хочете вакцинувати в 25 разів більше від вже перехворівших і при цьому вважаєте що перехворівші внесуть більший вклад ніж вже померлі в середню тривалість життя до смерті..ЛАДу читати три рази як отче наш....