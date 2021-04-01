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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30533054305530563057>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:02

  IgA написав:
  budivelnik написав:Тому Ваш приклад це
середня тривалість життя померлих не в країні а в якійсь окремій мізерній по кількості людей території...


  budivelnik написав:Я порахував середню тривалість життя всіх померлих в кожному році окремо.
  budivelnik написав:560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік
20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років
А що тоді у Вас?
Як що ?
В 2019 в Україні померло 580 000 з середньою тривалістю життя до смерті - 71 рік
Ляшко виклав табличку що по всій Україні середня тривалість життя до смерті в хворих які померли від ковіду -69,9 років...
Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....

Що не зрозуміло?

Ми не розраховуємо тривалість життя наступних поколінь..Ми просто фіксуємо те що вже відбулось.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:03

detroytred, IgA
Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора?
Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему".
Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Да тому що треба бути повним імбецилом,щоб рахувати середню тривалість життя по середньому віку померлих.
Простий приклад
1 Якщо ти помреш у віці 45 років..яка твоя тривалість життя до смерті?
2 Якщо твій дід помер в 100 років - яка СЕРЕДНЯ тривалість вашого життя?
3 Якщо 580 000 громадян України померли кожен в діапазон 0-100 років, але середня тривалість їх життя до смерті була 71 рік
Це ти розумієш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:07

  budivelnik написав:Ми не розраховуємо тривалість життя наступних поколінь..Ми просто фіксуємо те що вже відбулось.


Ну з щепленнями Ви якраз заглядували в майбутнє, беручи цифри з теперішнього. А тепер різко вирішили що майбутнє не має значення?

не в країні а в якійсь окремій мізерній по кількості людей території...


це лише приклад, щоб Вам як любителю математики 4 класу стало зрозуміло. На більшій вибірці звісно коливання будуть не такими різкими і на них накладуться інші причини
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:12

  ЛАД написав:Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший
Розумнішаєте...
Пояснюю
1 Саме найстрашніше - це смерть...вона відбулась і її термін зафіксований...
2 Якщо людина перехворіла і не померла...то вплив цієї людини яка проживе більше ніж вже померлий від ковіду на середню тривалість життя по країні - буде менший від впливу вже померлого...
3 Є одна тільки річ,за яку ви можете вчепитись...
Кількість перехворівших в 30 разів більша від кількості померлих....
Але тут ніхто нічого сказати не може...ба більше, Ви ж закликаєте всіх вакцинуватись ( а це перехворіти безсимптомно) зниачить ви переконані що вакцинація спасає..
Але перехворіло станом на сьогодні 1,6 млн ..а населення України в 25 разів більше...

То прийдеться тоді труси/хрестик...
Ви хочете вакцинувати в 25 разів більше від вже перехворівших і при цьому вважаєте що перехворівші внесуть більший вклад ніж вже померлі в середню тривалість життя до смерті..

ЛАДу читати три рази як отче наш....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....

Що не зрозуміло?


Вам незрозуміло? Та все вам незрозуміло.
Якби Ляшко сказав, що померлі +20 лишніх тисяч від ковід мали не 70 років середній вік,а 90, то середня тривалість життя збільшилась? Згідно вашої формули. Так? Ні? Конкретна відповідь!!
Може досить? Не пробивайте дно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:17

  IgA написав:Ну з щепленнями Ви якраз заглядували в майбутнє, беручи цифри з теперішнього. А тепер різко вирішили що майбутнє не має значення?
А давайте свою дурь не приписувати мені
Мені й моєї вистарчає.
1 По щепленях
Я писав що треба змінювати алгоритм бо 10 000 щеплень в день ні до чого не приведуть.
Ви ще там відтявкувались( це вам за приписування мною не сказаного) що в Британії вакцинують по 300 000 в день...
2 Я привів данні великої вибірки
Ви спробували пофантазувати- у вас не вийшло..

То як - приймаєте данні з моєї вибірки в жорстких твердженнях
Вплив 20000 померлих від коронавірусу в 2020році на середню тривалість життя 580 000 померлих від інших загальних причин мізерний і становить менше 0,015 року.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:20

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....

Що не зрозуміло?
Вам незрозуміло? Та все вам незрозуміло.
Якби Ляшко сказав, що померлі +20 лишніх тисяч від ковід мали не 70 років середній вік,а 90, то середня тривалість життя збільшилась? Згідно вашої формули. Так? Ні? Конкретна відповідь!!
Може досить? Не пробивайте дно.
Якби в бабки був..то вона б була дідкою....
1 Ляшко сказав те що РЕАЛЬНО БУЛО
2 Я взяв реальне і показав результат
3 Ви придумали єресь якої не було...
При цьому
Якби ковід піднімав середню тривалість життя до смерті - то це була б не хвороба, а чудодійна таблетка.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:26

Будівельник
От оце:
" Розрахунок простий як двері
(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552"

І є та купа...
Інакше це не назвеш.
Бо це хто зна що.

А в тебе на ньому побудовано.
Тому й тобі пояснюють, що воно не працює.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:26

  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....

Що не зрозуміло?
Вам незрозуміло? Та все вам незрозуміло.
Якби Ляшко сказав, що померлі +20 лишніх тисяч від ковід мали не 70 років середній вік,а 90, то середня тривалість життя збільшилась? Згідно вашої формули. Так? Ні? Конкретна відповідь!!
А по вашим розрахункам, то у Німеччині, де мереій 81 рік, а померлі від ковід 83 роки, то ковід став таблеткою тою чудодійною??
Може досить? Не пробивайте дно.
Якби в бабки був..то вона б була дідкою....
1 Ляшко сказав те що РЕАЛЬНО БУЛО
2 Я взяв реальне і показав результат
3 Ви придумали єресь якої не було...
При цьому
Якби ковід піднімав середню тривалість життя до смерті - то це була б не хвороба, а чудодійна таблетка.


Боже, яке воно дурне)))))

Я вам показую, що надлишкові 20 тисяч смертей не можна так рахувати в середній вік. Невже незрозуміло таке просте??
Скажіть чесно,ви все давно зрозуміли, просто вмикаєте ідіота?

Не важливо взагалі, який середній вік надлишкових.
Є надлишкові - є скорочення середнього віку . Крапка!!
В Німеччині середній вік ковідних жмурів 83 роки. А середній вік життя німців - 81 рік.
Так там ковід таблетка??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 кві, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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