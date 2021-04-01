budivelnik написав:Тому Ваш приклад це середня тривалість життя померлих не в країні а в якійсь окремій мізерній по кількості людей території...
budivelnik написав:Я порахував середню тривалість життя всіх померлих в кожному році окремо.
budivelnik написав:560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік 20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років
А що тоді у Вас?
Як що ? В 2019 в Україні померло 580 000 з середньою тривалістю життя до смерті - 71 рік Ляшко виклав табличку що по всій Україні середня тривалість життя до смерті в хворих які померли від ковіду -69,9 років... Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....
Що не зрозуміло?
Ми не розраховуємо тривалість життя наступних поколінь..Ми просто фіксуємо те що вже відбулось.
detroytred, IgA Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора? Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему". Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику.
Hotab написав:Да тому що треба бути повним імбецилом,щоб рахувати середню тривалість життя по середньому віку померлих.
Простий приклад 1 Якщо ти помреш у віці 45 років..яка твоя тривалість життя до смерті? 2 Якщо твій дід помер в 100 років - яка СЕРЕДНЯ тривалість вашого життя? 3 Якщо 580 000 громадян України померли кожен в діапазон 0-100 років, але середня тривалість їх життя до смерті була 71 рік Це ти розумієш?
ЛАД написав:Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший
Розумнішаєте... Пояснюю 1 Саме найстрашніше - це смерть...вона відбулась і її термін зафіксований... 2 Якщо людина перехворіла і не померла...то вплив цієї людини яка проживе більше ніж вже померлий від ковіду на середню тривалість життя по країні - буде менший від впливу вже померлого... 3 Є одна тільки річ,за яку ви можете вчепитись... Кількість перехворівших в 30 разів більша від кількості померлих.... Але тут ніхто нічого сказати не може...ба більше, Ви ж закликаєте всіх вакцинуватись ( а це перехворіти безсимптомно) зниачить ви переконані що вакцинація спасає.. Але перехворіло станом на сьогодні 1,6 млн ..а населення України в 25 разів більше...
То прийдеться тоді труси/хрестик... Ви хочете вакцинувати в 25 разів більше від вже перехворівших і при цьому вважаєте що перехворівші внесуть більший вклад ніж вже померлі в середню тривалість життя до смерті..
budivelnik написав:Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....
Що не зрозуміло?
Вам незрозуміло? Та все вам незрозуміло. Якби Ляшко сказав, що померлі +20 лишніх тисяч від ковід мали не 70 років середній вік,а 90, то середня тривалість життя збільшилась? Згідно вашої формули. Так? Ні? Конкретна відповідь!! Може досить? Не пробивайте дно.
IgA написав:Ну з щепленнями Ви якраз заглядували в майбутнє, беручи цифри з теперішнього. А тепер різко вирішили що майбутнє не має значення?
А давайте свою дурь не приписувати мені Мені й моєї вистарчає. 1 По щепленях Я писав що треба змінювати алгоритм бо 10 000 щеплень в день ні до чого не приведуть. Ви ще там відтявкувались( це вам за приписування мною не сказаного) що в Британії вакцинують по 300 000 в день... 2 Я привів данні великої вибірки Ви спробували пофантазувати- у вас не вийшло..
То як - приймаєте данні з моєї вибірки в жорстких твердженнях Вплив 20000 померлих від коронавірусу в 2020році на середню тривалість життя 580 000 померлих від інших загальних причин мізерний і становить менше 0,015 року.
budivelnik написав:Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....
Що не зрозуміло?
Вам незрозуміло? Та все вам незрозуміло. Якби Ляшко сказав, що померлі +20 лишніх тисяч від ковід мали не 70 років середній вік,а 90, то середня тривалість життя збільшилась? Згідно вашої формули. Так? Ні? Конкретна відповідь!! Може досить? Не пробивайте дно.
Якби в бабки був..то вона б була дідкою.... 1 Ляшко сказав те що РЕАЛЬНО БУЛО 2 Я взяв реальне і показав результат 3 Ви придумали єресь якої не було... При цьому Якби ковід піднімав середню тривалість життя до смерті - то це була б не хвороба, а чудодійна таблетка.
budivelnik написав:Далі просто розраховуємо як зміниться середнія тривалість життя для 580 000 які без ковіду жили до 71 року , при умові що 20 000 з них померло в 70....
Що не зрозуміло?
Вам незрозуміло? Та все вам незрозуміло. Якби Ляшко сказав, що померлі +20 лишніх тисяч від ковід мали не 70 років середній вік,а 90, то середня тривалість життя збільшилась? Згідно вашої формули. Так? Ні? Конкретна відповідь!! А по вашим розрахункам, то у Німеччині, де мереій 81 рік, а померлі від ковід 83 роки, то ковід став таблеткою тою чудодійною?? Може досить? Не пробивайте дно.
Якби в бабки був..то вона б була дідкою.... 1 Ляшко сказав те що РЕАЛЬНО БУЛО 2 Я взяв реальне і показав результат 3 Ви придумали єресь якої не було... При цьому Якби ковід піднімав середню тривалість життя до смерті - то це була б не хвороба, а чудодійна таблетка.
Боже, яке воно дурне)))))
Я вам показую, що надлишкові 20 тисяч смертей не можна так рахувати в середній вік. Невже незрозуміло таке просте?? Скажіть чесно,ви все давно зрозуміли, просто вмикаєте ідіота?
Не важливо взагалі, який середній вік надлишкових. Є надлишкові - є скорочення середнього віку . Крапка!! В Німеччині середній вік ковідних жмурів 83 роки. А середній вік життя німців - 81 рік. Так там ковід таблетка??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 кві, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.