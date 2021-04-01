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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:32

Ещё раз ко всем спорщикам.
Бесполезно!
Ничего не докажете.
Приводит только к многостраничному флуду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:32

  Hotab написав:Я вам показую, що надлишкові 20 тисяч смертей не можна так рахувати в середній вік. Невже незрозуміло таке просте??
Я ж не називаю вас дебілом...при цьому можу так вважати,але тримаю при собі свої враження
Для моїх опонентів можу навіть привести цифри зі стелі по смертям від короновірусу в 2021, і середній тривалості життя як по Україні так і від короновірусу
В 2021 році прогнозую
60 000 померлих від короновірусу з середньою тривалістю життя 68 років
560 000 померлих від інших причин з середньою тривалістю життя в 70,5 рік
Всього 620 000 померлих з середньою тривалістю життя 70,26 рік

ПС
Для цих 60 000 померлих від короновірусу, короновірус скоротив життя на 2 роки...
Як бачите на середнє значення по Україні це скорочення практично не вплинуло.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 01 кві, 2021 22:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:36

budivelnik , а в Німеччині це таблетка??? Там же ковід має виступити причиною збільшення тривалості життя німців. У них середня тривалість 81, а середній вік померлих ководників 83. То ковід продовжить їм віку??
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:39

  budivelnik написав:Вплив 20000 померлих від коронавірусу в 2020році на середню тривалість життя 580 000 померлих від інших загальних причин мізерний і становить менше 0,015 року.


Допустимо померли б не 20000 а 2 млн з тим самим розподіленням по віку і зтим самим середнім віком померлих.

(560 000*71 + 2 000 000 * 70)/2 560 000 = 70,21875

Впилив смерті 2 млн людей на середній вік в Україні мізерний, менше 0.8 року. В порівнянні з Вашою першою цифрою в 5 років - взагалі ніщо. Річні коливання смертності без всяких коронавірусів і то більші.

Беремо 10 млн

(560 000*71 + 10 000 000 * 70)/10 560 000 = 70,05

Все ще менше року, далі продовжувати не будемо
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:40

  ЛАД написав:Бесполезно!
Ничего не докажете.
Приводит только к многостраничному флуду.


Склонен с Вами согласиться. У него своя, отдельная версия реальности, в которой он всегда прав.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Все ще менше року, далі продовжувати не будемо

Зараз буде "якби у бабки був.."
Рівень аргументації - дитсадок.

  ЛАД написав:Ещё раз ко всем спорщикам.
Бесполезно!
Ничего не докажете.
Приводит только к многостраничному флуду.

У нас нет цели ему доказать. Он все давно понял.
Мы просто показываем все большему количеству людей,какой у нас тут пидрахуй. Пусть закапывает себя все глубже. Мне не нравится его закарывать. Но он это выбрал сам.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 кві, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:43

Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:45

  Hotab написав:budivelnik , а в Німеччині це таблетка??? Там же ковід має виступити причиною збільшення тривалості життя німців. У них середня тривалість 81, а середній вік померлих ководників 83. То ковід продовжить їм віку??
Дайте ссилку з якої ви взяли що
Середній термін життя до смерті в році =81рік
Середній термін життя до смерті від ковіду=83 роки..

Наголошую
Не переважна кількість померлих у віці 83 роки, а саме середній вік померлого від ковіду=83роки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:У нас нет цели ему доказать. Он все давно понял.
Я зрозумів що вам релігія не дозволяє признати дві речі
а - середня тривалість життя до смерті від ковіду в 2020 =69,9років
б середня тривалість життя померлих в 2020=70,9 рік
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:48

  tumos написав:Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )
Справа не в тому.
Я ж чітко пишу що рахую...
Середня тривалість життя до смерті в кожному році...
Це просто розрахунок
Так сталось,що Ляшко виклав табличку з якої можна було вирахувати середню тривалість життя померлого від ковіду...
budivelnik
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