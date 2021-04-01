Ещё раз ко всем спорщикам.
Бесполезно!
Ничего не докажете.
Приводит только к многостраничному флуду.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:32
Ещё раз ко всем спорщикам.
Бесполезно!
Ничего не докажете.
Приводит только к многостраничному флуду.
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:32
Я ж не називаю вас дебілом...при цьому можу так вважати,але тримаю при собі свої враження
Для моїх опонентів можу навіть привести цифри зі стелі по смертям від короновірусу в 2021, і середній тривалості життя як по Україні так і від короновірусу
В 2021 році прогнозую
60 000 померлих від короновірусу з середньою тривалістю життя 68 років
560 000 померлих від інших причин з середньою тривалістю життя в 70,5 рік
Всього 620 000 померлих з середньою тривалістю життя 70,26 рік
ПС
Для цих 60 000 померлих від короновірусу, короновірус скоротив життя на 2 роки...
Як бачите на середнє значення по Україні це скорочення практично не вплинуло.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 01 кві, 2021 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:36
budivelnik , а в Німеччині це таблетка??? Там же ковід має виступити причиною збільшення тривалості життя німців. У них середня тривалість 81, а середній вік померлих ководників 83. То ковід продовжить їм віку??
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:39
Допустимо померли б не 20000 а 2 млн з тим самим розподіленням по віку і зтим самим середнім віком померлих.
(560 000*71 + 2 000 000 * 70)/2 560 000 = 70,21875
Впилив смерті 2 млн людей на середній вік в Україні мізерний, менше 0.8 року. В порівнянні з Вашою першою цифрою в 5 років - взагалі ніщо. Річні коливання смертності без всяких коронавірусів і то більші.
Беремо 10 млн
(560 000*71 + 10 000 000 * 70)/10 560 000 = 70,05
Все ще менше року, далі продовжувати не будемо
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:40
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Зараз буде "якби у бабки був.."
Рівень аргументації - дитсадок.
У нас нет цели ему доказать. Он все давно понял.
Мы просто показываем все большему количеству людей,какой у нас тут пидрахуй. Пусть закапывает себя все глубже. Мне не нравится его закарывать. Но он это выбрал сам.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 кві, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:43
Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:45
Дайте ссилку з якої ви взяли що
Середній термін життя до смерті в році =81рік
Середній термін життя до смерті від ковіду=83 роки..
Наголошую
Не переважна кількість померлих у віці 83 роки, а саме середній вік померлого від ковіду=83роки.
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:48
Справа не в тому.
Я ж чітко пишу що рахую...
Середня тривалість життя до смерті в кожному році...
Це просто розрахунок
Так сталось,що Ляшко виклав табличку з якої можна було вирахувати середню тривалість життя померлого від ковіду...
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