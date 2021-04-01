На прошлой неделе "ворожий сайт" писала о том, как в условиях локдауна в Киеве работает любимый спорт-клуб Кличко “Fizika”. Причем туда ходят на тренировки высокопоставленные работники мэрии.



После этой публикации нас как водится обвинили в "манипуляциях". Мол на самом деле ничего не работает. А то, что мужики туда со спортивными сумками и в шортах ходят - так что из того?



Но сегодня журналисту "ворожого сайту" Юлии Корзун удалось проникнуть в сам подпольно работающий спортклуб. Для этого нам пришлось, правда, провернуть целую спецоперацию. А именно - поселиться в качестве постояльца в неофициальную "штаб-квартиру" Клико - отель "11 Mirrors".

Там собственно нам и объяснили популярно, что локдаун в Киеве - это чистая профанация.



Потому что:



1. Нашему журналисту сказали, что рестораном при отеле можно пользоваться в любое время. По правилам в локдаун они должны работать только до 11 утра и только для постояльцев. Но на самом деле они работают в любое время и туда можно приводить гостей с улицы.

2. В клуб “Fizika” - также для постояльцев вход свободный. Туда пускают по паролю "на собеседование", проводя через черный ход. Юля туда прошла лично, сделала фото. В том числе сфотографировала там и друга Кличко нардепа от партии Порошенко Сергея Алексеева.

3. Для постояльцев отеля доступен не только ресторан при гостинице, но и все окрестные рестораны в центре Киева, куда с ресепшена в любое время могут позвонить и заказать столик. Хотя, как известно, рестораны могут работать только на вынос. Но, как оказалось, это тоже полная профанация - все работают как обычно. Только для своих и по звонку.



Знает ли об этом мэр Кличко? Наверняка. Потому что речь идет о заведениях (спортклуб и гостиница), с которым он лично тесно связан.



Подробнее читайте в статье журналиста "ворожого сайту" Юлии Корзун.