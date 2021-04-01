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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:50

  budivelnik написав:
  Hotab написав:budivelnik , а в Німеччині це таблетка??? Там же ковід має виступити причиною збільшення тривалості життя німців. У них середня тривалість 81, а середній вік померлих ководників 83. То ковід продовжить їм віку??
Дайте ссилку з якої ви взяли що
Середній термін життя до смерті в році =81рік
Середній термін життя до смерті від ковіду=83 роки..

Наголошую
Не переважна кількість померлих у віці 83 роки, а саме середній вік померлого від ковіду=83роки.

Дядьку, ви щось приймаєте?? Для дурості??
Питання ж не в посиланні. Ви не можете принцип зрозуміти?? Він виглядає так: передчасні смерті старих людей не продовжують середню тривалість життя. Це так важко??


А средний возраст умерших - 83 года.


https://www.dw.com/ru/smertnost-ot-koro ... a-56267560
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:52

На прошлой неделе "ворожий сайт" писала о том, как в условиях локдауна в Киеве работает любимый спорт-клуб Кличко “Fizika”. Причем туда ходят на тренировки высокопоставленные работники мэрии.

После этой публикации нас как водится обвинили в "манипуляциях". Мол на самом деле ничего не работает. А то, что мужики туда со спортивными сумками и в шортах ходят - так что из того?

Но сегодня журналисту "ворожого сайту" Юлии Корзун удалось проникнуть в сам подпольно работающий спортклуб. Для этого нам пришлось, правда, провернуть целую спецоперацию. А именно - поселиться в качестве постояльца в неофициальную "штаб-квартиру" Клико - отель "11 Mirrors".
Там собственно нам и объяснили популярно, что локдаун в Киеве - это чистая профанация.

Потому что:

1. Нашему журналисту сказали, что рестораном при отеле можно пользоваться в любое время. По правилам в локдаун они должны работать только до 11 утра и только для постояльцев. Но на самом деле они работают в любое время и туда можно приводить гостей с улицы.
2. В клуб “Fizika” - также для постояльцев вход свободный. Туда пускают по паролю "на собеседование", проводя через черный ход. Юля туда прошла лично, сделала фото. В том числе сфотографировала там и друга Кличко нардепа от партии Порошенко Сергея Алексеева.
3. Для постояльцев отеля доступен не только ресторан при гостинице, но и все окрестные рестораны в центре Киева, куда с ресепшена в любое время могут позвонить и заказать столик. Хотя, как известно, рестораны могут работать только на вынос. Но, как оказалось, это тоже полная профанация - все работают как обычно. Только для своих и по звонку.

Знает ли об этом мэр Кличко? Наверняка. Потому что речь идет о заведениях (спортклуб и гостиница), с которым он лично тесно связан.

Подробнее читайте в статье журналиста "ворожого сайту" Юлии Корзун.


А виноваты в "пандемии" конечно же "пересичные ковидиоты"
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:56

  budivelnik написав:
  Hotab написав:У нас нет цели ему доказать. Он все давно понял.
Я зрозумів що вам релігія не дозволяє признати дві речі
а - середня тривалість життя до смерті від ковіду в 2020 =69,9років
б середня тривалість життя померлих в 2020=70,9 рік


Впадлу расписывать методику оценки СПЖ/ОПЖ и делать конкретные калькуляции, но если аналитические способности развиты, то ты можешь обойтись и без них (методики и конкретных калькуляций) - в условиях существенного прироста смертности, средний возраст смерти будет существенно уменьшаться. Это непреложная истина! Так же непреложная истина в том, что с сентября смертность существенно приросла
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:07

  budivelnik написав:
  tumos написав:Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )
Справа не в тому.
Я ж чітко пишу що рахую...
Середня тривалість життя до смерті в кожному році...
Це просто розрахунок
Так сталось,що Ляшко виклав табличку з якої можна було вирахувати середню тривалість життя померлого від ковіду...


Какую значимость имеют расчеты, если они сделаны не по признанным методикам ?
Можно конечно сказать свое новое слово в науке. Не знаю относится ли это к происходящему обсуждению.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:17

  Hotab написав:......
У нас нет цели ему доказать. Он все давно понял.
Мы просто показываем все большему количеству людей,какой у нас тут пидрахуй. ...

Попробуйте доказать "плоскоземельцам", что Земля круглая. :)
Тем, кто это знает, нет смысла доказывать. Тем, кто верит, что она плоская, бесполезно, не докажете.
Так же и с ковидом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:28

  tumos написав:Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )

Не знаком с такими методиками, но, честно говоря, сильно подозреваю, что они не далеко ушли от расчётов будивельника.
Насколько понимаю, у науки сегодня нет ни достаточных знаний, ни достаточно подробной и объективной статистики для более точных прогнозов средней продолжительности жизни.
Думаю, что все прогнозы и оценки исходят из среднего возраста смертей и, возможно, экстраполяции существующих рядов.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:39

  ЛАД написав:
  tumos написав:Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )

Не знаком с такими методиками, но, честно говоря, сильно подозреваю, что они не далеко ушли от расчётов будивельника.
Насколько понимаю, у науки сегодня нет ни достаточных знаний, ни достаточно подробной и объективной статистики для более точных прогнозов средней продолжительности жизни.
Думаю, что все прогнозы и оценки исходят из среднего возраста смертей и, возможно, экстраполяции существующих рядов.


Методики существуют (см. ниже), не знаю применимы ли они к конкретному спору.

http://rybakovsky.ru/uchebnik2a27.html

https://www.ulsu.ru/media/documents/%D0 ... %D0%B0.pdf

https://ecson.ru/economics/vital-statis ... hizni.html
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:59

  tumos написав:......
Методики существуют (см. ниже), не знаю применимы ли они к конкретному спору.

http://rybakovsky.ru/uchebnik2a27.html

https://www.ulsu.ru/media/documents/%D0 ... %D0%B0.pdf

https://ecson.ru/economics/vital-statis ... hizni.html

В том, что методики существуют, не сомневался.
Большие сомнения в их обоснованности и прогностической способности.
За ссылки спасибо. Если будет время, посмотрю.
ЛАД
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