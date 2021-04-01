Hotab написав:budivelnik , а в Німеччині це таблетка??? Там же ковід має виступити причиною збільшення тривалості життя німців. У них середня тривалість 81, а середній вік померлих ководників 83. То ковід продовжить їм віку??
Дайте ссилку з якої ви взяли що Середній термін життя до смерті в році =81рік Середній термін життя до смерті від ковіду=83 роки..
Наголошую Не переважна кількість померлих у віці 83 роки, а саме середній вік померлого від ковіду=83роки.
Дядьку, ви щось приймаєте?? Для дурості?? Питання ж не в посиланні. Ви не можете принцип зрозуміти?? Він виглядає так: передчасні смерті старих людей не продовжують середню тривалість життя. Це так важко??
На прошлой неделе "ворожий сайт" писала о том, как в условиях локдауна в Киеве работает любимый спорт-клуб Кличко “Fizika”. Причем туда ходят на тренировки высокопоставленные работники мэрии.
После этой публикации нас как водится обвинили в "манипуляциях". Мол на самом деле ничего не работает. А то, что мужики туда со спортивными сумками и в шортах ходят - так что из того?
Но сегодня журналисту "ворожого сайту" Юлии Корзун удалось проникнуть в сам подпольно работающий спортклуб. Для этого нам пришлось, правда, провернуть целую спецоперацию. А именно - поселиться в качестве постояльца в неофициальную "штаб-квартиру" Клико - отель "11 Mirrors". Там собственно нам и объяснили популярно, что локдаун в Киеве - это чистая профанация.
Потому что:
1. Нашему журналисту сказали, что рестораном при отеле можно пользоваться в любое время. По правилам в локдаун они должны работать только до 11 утра и только для постояльцев. Но на самом деле они работают в любое время и туда можно приводить гостей с улицы. 2. В клуб “Fizika” - также для постояльцев вход свободный. Туда пускают по паролю "на собеседование", проводя через черный ход. Юля туда прошла лично, сделала фото. В том числе сфотографировала там и друга Кличко нардепа от партии Порошенко Сергея Алексеева. 3. Для постояльцев отеля доступен не только ресторан при гостинице, но и все окрестные рестораны в центре Киева, куда с ресепшена в любое время могут позвонить и заказать столик. Хотя, как известно, рестораны могут работать только на вынос. Но, как оказалось, это тоже полная профанация - все работают как обычно. Только для своих и по звонку.
Знает ли об этом мэр Кличко? Наверняка. Потому что речь идет о заведениях (спортклуб и гостиница), с которым он лично тесно связан.
Подробнее читайте в статье журналиста "ворожого сайту" Юлии Корзун.
А виноваты в "пандемии" конечно же "пересичные ковидиоты"
Hotab написав:У нас нет цели ему доказать. Он все давно понял.
Я зрозумів що вам релігія не дозволяє признати дві речі а - середня тривалість життя до смерті від ковіду в 2020 =69,9років б середня тривалість життя померлих в 2020=70,9 рік
Впадлу расписывать методику оценки СПЖ/ОПЖ и делать конкретные калькуляции, но если аналитические способности развиты, то ты можешь обойтись и без них (методики и конкретных калькуляций) - в условиях существенного прироста смертности, средний возраст смерти будет существенно уменьшаться. Это непреложная истина! Так же непреложная истина в том, что с сентября смертность существенно приросла
tumos написав:Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )
Справа не в тому. Я ж чітко пишу що рахую... Середня тривалість життя до смерті в кожному році... Це просто розрахунок Так сталось,що Ляшко виклав табличку з якої можна було вирахувати середню тривалість життя померлого від ковіду...
Какую значимость имеют расчеты, если они сделаны не по признанным методикам ? Можно конечно сказать свое новое слово в науке. Не знаю относится ли это к происходящему обсуждению.
tumos написав:Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )
Не знаком с такими методиками, но, честно говоря, сильно подозреваю, что они не далеко ушли от расчётов будивельника. Насколько понимаю, у науки сегодня нет ни достаточных знаний, ни достаточно подробной и объективной статистики для более точных прогнозов средней продолжительности жизни. Думаю, что все прогнозы и оценки исходят из среднего возраста смертей и, возможно, экстраполяции существующих рядов.
tumos написав:Послушайте, дайте ссылки на методики расчета величины из учебников по демографии и подведите черту. )
Не знаком с такими методиками, но, честно говоря, сильно подозреваю, что они не далеко ушли от расчётов будивельника. Насколько понимаю, у науки сегодня нет ни достаточных знаний, ни достаточно подробной и объективной статистики для более точных прогнозов средней продолжительности жизни. Думаю, что все прогнозы и оценки исходят из среднего возраста смертей и, возможно, экстраполяции существующих рядов.
Методики существуют (см. ниже), не знаю применимы ли они к конкретному спору.