Четко взяли высоту в 400+ умерших в сутки
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Вчера, 1 апреля, в Украине выявили 19 893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 17 569). Также в стране третий день подряд фиксируют максимальное число умерших за сутки: за вчера умерли 433 пациента (421 и 407 за предыдущие дни). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. "
Четко взяли высоту в 400+ умерших в сутки
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:55
Кто просил гробы/трупы/крематории? Их есть у меня:
Точные цифры Герольд Мюнстер не называет. Он считает, что информация о том, сколько сейчас гробов находится в крематории и какое число умерших кремируют каждый день, не должна становиться достоянием общественности еще и потому, что сейчас это невозможно правильно оценить. Но, по словам Мюнстера, в декабре прошлого года загруженность крематория была на 50 процентов больше, чем в среднем за прошедшие пять лет. "Для нас это означает, что мы работаем на грани возможностей", - говорит Мюнстер.
Число умерших от коронавируса по-прежнему высокое, особенно в федеральной земле Саксония. Согласно официальным данным федерального статистического ведомства, число умерших в Саксонии было в прошлом году на 109 процентов больше, чем в предыдущие четыре года. Согласно статистике, число умерших увеличилось по разным причинам, одна из основных - пандемия коронавируса.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 кві, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:00
Ну, может это я слишком остро реагирую, но всегда был уверен, что скорая это для "угроза жизни, причем немедленная"...
Да и за год уже можно было и поинтересовать чуть что это за "еще один обычный грипп" такой и что с ним делать. И чтоит ли при 37,6!!! звонить в скорую...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:02
Очень кто-то визжал, "где трупы Бергамо нашли отображение в годовой статистике?".
Вот:
В 2020 году Италия зарегистрировала больше смертей, чем в любой другой год после Второй мировой войны.
Соответствующие данные обнародовало итальянское статистическое бюро ISTAT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Общее количество смертей в Италии в прошлом году составила 746 146, увеличившись на 100 525, или 15,6% по сравнению со средним показателем за период 2015-2019 годов.
Если оценивать период с 21 февраля, когда в Италии зафиксировали вспышку COVID-19, и до конца года, то "чрезмерная смертность" была еще више - 108178, что на 21% больше, чем за тот же период последних пяти лет.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:35
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