Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:55

Кто просил гробы/трупы/крематории? Их есть у меня:Точные цифры Герольд Мюнстер не называет. Он считает, что информация о том, сколько сейчас гробов находится в крематории и какое число умерших кремируют каждый день, не должна становиться достоянием общественности еще и потому, что сейчас это невозможно правильно оценить. Но, по словам Мюнстера, в декабре прошлого года загруженность крематория была на 50 процентов больше, чем в среднем за прошедшие пять лет. "Для нас это означает, что мы работаем на грани возможностей", - говорит Мюнстер.Число умерших от коронавируса по-прежнему высокое, особенно в федеральной земле Саксония. Согласно официальным данным федерального статистического ведомства, число умерших в Саксонии было в прошлом году на 109 процентов больше, чем в предыдущие четыре года. Согласно статистике, число умерших увеличилось по разным причинам, одна из основных - пандемия коронавируса.