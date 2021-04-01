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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3056305730583059>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Вчера, 1 апреля, в Украине выявили 19 893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 17 569). Также в стране третий день подряд фиксируют максимальное число умерших за сутки: за вчера умерли 433 пациента (421 и 407 за предыдущие дни). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. "

https://news.liga.net/society/news/novy ... o-umershih

Четко взяли высоту в 400+ умерших в сутки :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:55

Кто просил гробы/трупы/крематории? Их есть у меня:

Точные цифры Герольд Мюнстер не называет. Он считает, что информация о том, сколько сейчас гробов находится в крематории и какое число умерших кремируют каждый день, не должна становиться достоянием общественности еще и потому, что сейчас это невозможно правильно оценить. Но, по словам Мюнстера, в декабре прошлого года загруженность крематория была на 50 процентов больше, чем в среднем за прошедшие пять лет. "Для нас это означает, что мы работаем на грани возможностей", - говорит Мюнстер.





Число умерших от коронавируса по-прежнему высокое, особенно в федеральной земле Саксония. Согласно официальным данным федерального статистического ведомства, число умерших в Саксонии было в прошлом году на 109 процентов больше, чем в предыдущие четыре года. Согласно статистике, число умерших увеличилось по разным причинам, одна из основных - пандемия коронавируса.


https://m.dw.com/ru/smertnost-ot-korona ... a-56359408
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 кві, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:00

  _Mykola_ написав:_hunter Зря Вы так, по 103 вполне можно получить вменяемый совет по дальнейшим действиям при непонятных экстренных ситуациях, и когда семейник недоступен.

ЗЫ. Ушибы или порезанные пальцы бывают с разной степенью сложности. И далеко не все понимают как правильно действовать.

Например если это ушиб затылочной части головы, как Вы будете действовать?
А если у ребенка? А если у стариков? и.т.д.

Ну, может это я слишком остро реагирую, но всегда был уверен, что скорая это для "угроза жизни, причем немедленная"...
Да и за год уже можно было и поинтересовать чуть что это за "еще один обычный грипп" такой и что с ним делать. И чтоит ли при 37,6!!! звонить в скорую...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:02

Очень кто-то визжал, "где трупы Бергамо нашли отображение в годовой статистике?".

Вот:

В 2020 году Италия зарегистрировала больше смертей, чем в любой другой год после Второй мировой войны.

Соответствующие данные обнародовало итальянское статистическое бюро ISTAT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Общее количество смертей в Италии в прошлом году составила 746 146, увеличившись на 100 525, или 15,6% по сравнению со средним показателем за период 2015-2019 годов.

Если оценивать период с 21 февраля, когда в Италии зафиксировали вспышку COVID-19, и до конца года, то "чрезмерная смертность" была еще више - 108178, что на 21% больше, чем за тот же период последних пяти лет.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7120595/
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:35

Несколько недель назад премьер заявил в интервью, что он намерен открыть два завода по производству вакцин в Израиле в сотрудничестве с компаниями Pfizer и Moderna.

С тех пор дело не продвинулось, но, по оценкам специалистов, вполне возможно построить такой завод в течении полутора лет, а в течение еще двух – наладить производство. Стоимость проекта оценивается в 250-200 млн долларов – «небольшие деньги» по сравнению с затратами на нынешние закупки вакцин и, конечно же, по сравнению с экономическим ущербом от "короны".

https://detaly.co.il/nuzhen-li-izrailyu-zavod-po-proizvodstvu-vaktsin/
Правда, не понял - "в течение еще двух" это после постройки завода или просто неточная формулировка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:09

  fler написав:
  fler написав:Брат мужа заболел три дня назад. 34 года, ожирение. Температура 39,5 держится, сатурация падает. Поехал делать КТ сегодня (28.03).

Продолжение этой истории:
КТ показало 35% поражения легких, двусторонняя пневмония, сатурация 89. Сегодня утром (29.03)скорая забрала в больницу, сделали капельницу, температура упала.
31.03. сатурация упала до 79. Перевели в реанимацию. К ИВЛ не подключают, обходятся концентратором.
На сегодня 01.04 сатурация упала до 58 и держится, ниже не падает. К ИВЛ не подключают, боятся. На концентраторе дышит через маску. Британский штамм.
Родным сказали: "Молитесь. Шансы 50Х50". Спрашивали, может что купить надо из лекарств. Говорят: "Все есть, если понадобится, скажем".

02.04. Сатурация 81. «Раздышался» наконец-то. Ну и обкололи самыми сильными лекарствами «по самое не могу». Через день могут перевести в обычную палату, если все пойдет по плану.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:38

  Hotab написав:Число умерших от коронавируса по-прежнему высокое, особенно в федеральной земле Саксония. Согласно официальным данным федерального статистического ведомства, число умерших в Саксонии было в прошлом году на 109 процентов больше, чем в предыдущие четыре года. Согласно статистике, число умерших увеличилось по разным причинам, одна из основных - пандемия коронавируса.

Все-таки интересно какая доля из этих избыточных 9% выпадает на причину коронавирус ? Какие другие основные причины превышения и их доля в 9% ?
Почему кроме фактора коронавирус увеличение идет и по другим причинам ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:30

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 1627626852

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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:47

  _hunter написав:
  _Mykola_ написав:_hunter Зря Вы так, по 103 вполне можно получить вменяемый совет по дальнейшим действиям при непонятных экстренных ситуациях, и когда семейник недоступен.

ЗЫ. Ушибы или порезанные пальцы бывают с разной степенью сложности. И далеко не все понимают как правильно действовать.

Например если это ушиб затылочной части головы, как Вы будете действовать?
А если у ребенка? А если у стариков? и.т.д.

Ну, может это я слишком остро реагирую, но всегда был уверен, что скорая это для "угроза жизни, причем немедленная"...
Да и за год уже можно было и поинтересовать чуть что это за "еще один обычный грипп" такой и что с ним делать. И чтоит ли при 37,6!!! звонить в скорую...


Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . Якщо сімейний чомусь недоступний ( багато хто жаліється ) - у нього є багаторівневе керівництво - від керівника амбулаторії до відповідного центру первинки ( ну і далі теж своя ієрархія ) . Контакти перших трьох ланок повинні бути у всіх просто на всякий випадок . Багато може сказати це про себе ? Що-що , але первинка на даний момент все-таки ворушиться ... Але багато хто навіть не знає , як його колишня поліклініка низивається ... Не кажучи вже про амбулаторію і хто там керує ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:05

  Puente написав:Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . Якщо сімейний чомусь недоступний ( багато хто жаліється ) - у нього є багаторівневе керівництво - від керівника амбулаторії до відповідного центру первинки ( ну і далі теж своя ієрархія ) . Контакти перших трьох ланок повинні бути у всіх просто на всякий випадок . Багато може сказати це про себе ? Що-що , але первинка на даний момент все-таки ворушиться ... Але багато хто навіть не знає , як його колишня поліклініка низивається ... Не кажучи вже про амбулаторію і хто там керує ...

Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи? :roll:
_Mykola_
 
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