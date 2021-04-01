_Mykola_ написав:
Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи?
Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина?
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:18
Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:19
90 народних депутатів (з необхідних 150) поставили підписи під проектом постанови про скликання позачергового пленарного засідання для звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я, повідомляє народний депутат Дмитро Гурін (фракція "Слуга народу").
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:33
А при чем тут ночь/нерабочее время? -- там человек уже диагноз имел (т.е. сдал тест) т.е. день/два рабочего времени точно было...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:38
Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке. Скорая вызывается только в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни, а не просто порезался, ударился, температура и т.д. При больницах есть еще emergency room, где тебе окажут экстренную помощь. Но туда надо ехать своим ходом, отвозят близкие или на такси, и там может быть очередь и можно просидеть в ожидании пару часов.
Если вызвал скорую и страховая придет к выводу, что прямой угрозы жизни не было, ты заплатишь за вызов из своего кармана порядка тыщи баксов.
Семейный врач это как в старые времена добрый земский врач с акушерским саквояжем. Только сейчас есть телефон. Какое свободное время, какие выходные?! В любое время суток.
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