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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3056305730583059 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:18 _Mykola_ написав: Puente написав: Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . ... Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . ...

Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи? Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок"

Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина? Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина? Lady_N

Повідомлень: 478 З нами з: 05.07.20 Подякував: 127 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:19 90 народних депутатів (з необхідних 150) поставили підписи під проектом постанови про скликання позачергового пленарного засідання для звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я, повідомляє народний депутат Дмитро Гурін (фракція "Слуга народу"). Lady_N

Повідомлень: 478 З нами з: 05.07.20 Подякував: 127 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:33 _Mykola_ написав: Puente написав: Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . Якщо сімейний чомусь недоступний ( багато хто жаліється ) - у нього є багаторівневе керівництво - від керівника амбулаторії до відповідного центру первинки ( ну і далі теж своя ієрархія ) . Контакти перших трьох ланок повинні бути у всіх просто на всякий випадок . Багато може сказати це про себе ? Що-що , але первинка на даний момент все-таки ворушиться ... Але багато хто навіть не знає , як його колишня поліклініка низивається ... Не кажучи вже про амбулаторію і хто там керує ... Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . Якщо сімейний чомусь недоступний ( багато хто жаліється ) - у нього є багаторівневе керівництво - від керівника амбулаторії до відповідного центру первинки ( ну і далі теж своя ієрархія ) . Контакти перших трьох ланок повинні бути у всіх просто на всякий випадок . Багато може сказати це про себе ? Що-що , але первинка на даний момент все-таки ворушиться ... Але багато хто навіть не знає , як його колишня поліклініка низивається ... Не кажучи вже про амбулаторію і хто там керує ...

Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи? Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи?

А при чем тут ночь/нерабочее время? -- там человек уже диагноз имел (т.е. сдал тест) т.е. день/два рабочего времени точно было... А при чем тут ночь/нерабочее время? -- там человек уже диагноз имел (т.е. сдал тест) т.е. день/два рабочего времени точно было... _hunter Повідомлень: 4127 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:38 Lady_N написав: _Mykola_ написав: Puente написав: Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . ... Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . ...

Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи? Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок"

Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина? Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина?



Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке. Скорая вызывается только в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни, а не просто порезался, ударился, температура и т.д. При больницах есть еще emergency room, где тебе окажут экстренную помощь. Но туда надо ехать своим ходом, отвозят близкие или на такси, и там может быть очередь и можно просидеть в ожидании пару часов.

Если вызвал скорую и страховая придет к выводу, что прямой угрозы жизни не было, ты заплатишь за вызов из своего кармана порядка тыщи баксов.

Семейный врач это как в старые времена добрый земский врач с акушерским саквояжем. Только сейчас есть телефон. Какое свободное время, какие выходные?! В любое время суток. Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке. Скорая вызывается только в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни, а не просто порезался, ударился, температура и т.д. При больницах есть еще emergency room, где тебе окажут экстренную помощь. Но туда надо ехать своим ходом, отвозят близкие или на такси, и там может быть очередь и можно просидеть в ожидании пару часов.Если вызвал скорую и страховая придет к выводу, что прямой угрозы жизни не было, ты заплатишь за вызов из своего кармана порядка тыщи баксов.Семейный врач это как в старые времена добрый земский врач с акушерским саквояжем. Только сейчас есть телефон. Какое свободное время, какие выходные?! В любое время суток. Libo 2

Повідомлень: 9530 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4191 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3056305730583059 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7417 1768594

maksimus silvestris П'ят 02 кві, 2021 13:26