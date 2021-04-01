RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3056305730583059

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:18

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . ...

Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи? :roll:

Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина? :roll:
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 05.07.20
Подякував: 127 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:19

90 народних депутатів (з необхідних 150) поставили підписи під проектом постанови про скликання позачергового пленарного засідання для звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я, повідомляє народний депутат Дмитро Гурін (фракція "Слуга народу").
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 05.07.20
Подякував: 127 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:33

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . Якщо сімейний чомусь недоступний ( багато хто жаліється ) - у нього є багаторівневе керівництво - від керівника амбулаторії до відповідного центру первинки ( ну і далі теж своя ієрархія ) . Контакти перших трьох ланок повинні бути у всіх просто на всякий випадок . Багато може сказати це про себе ? Що-що , але первинка на даний момент все-таки ворушиться ... Але багато хто навіть не знає , як його колишня поліклініка низивається ... Не кажучи вже про амбулаторію і хто там керує ...

Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи? :roll:

А при чем тут ночь/нерабочее время? -- там человек уже диагноз имел (т.е. сдал тест) т.е. день/два рабочего времени точно было...
_hunter
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:38

  Lady_N написав:
  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Ну взагалі-то всі такі варіанти через неграмотність населення . По-перше - у всіх повинен бути доступний сімейний лікар , якому і телефонувати у випадку нетерміновому . ...

Вы ЛИЧНО пробовали дозвониться семейному врачу или любому из вышеперечисленных "ланок" в нерабочее время, выходные или среди ночи? :roll:

Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина? :roll:


Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке. Скорая вызывается только в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни, а не просто порезался, ударился, температура и т.д. При больницах есть еще emergency room, где тебе окажут экстренную помощь. Но туда надо ехать своим ходом, отвозят близкие или на такси, и там может быть очередь и можно просидеть в ожидании пару часов.
Если вызвал скорую и страховая придет к выводу, что прямой угрозы жизни не было, ты заплатишь за вызов из своего кармана порядка тыщи баксов.
Семейный врач это как в старые времена добрый земский врач с акушерским саквояжем. Только сейчас есть телефон. Какое свободное время, какие выходные?! В любое время суток. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9530
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4191 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3056305730583059
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7417 1768594
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 13:26
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (976)
02.04.2021 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.