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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:42
ЛАД написав:
Бразилия к настоящему времени стала эпицентром коронавируса COVID-19.
Эпидемия, оплодотворенная бардаком и несоблюдением карантинных мер. Наглядный урок для других.
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Libo
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:07
ЛАД написав:
Вопрос интересный, но если в статье не ошибка, то избыточных не 9, а 109%.
Действительно, упустил я этот момент. Тогда этот регион требует пристального внимания. )
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tumos
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:25
antey1969 написав:
В нерабочее можно, но по предварительной договоренности и по заранее оговоренному прайсу. Сверхурочные во всем мире оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу.
Насколько я понимаю звонки семейному врачу нормативными актами остались без урегулирования. Отдано на откуп личных договоренностей. Но у меня следующий вопрос. Какое время у семейного врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:36
ЛАД написав:
700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?
Распыленные по большой территории наверное незаметны.
Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:38
Libo написав: ЛАД написав:
Бразилия к настоящему времени стала эпицентром коронавируса COVID-19.
Эпидемия, оплодотворенная бардаком и несоблюдением карантинных мер. Наглядный урок для других.
Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:38
tumos написав:
Действительно, упустил я этот момент. Тогда этот регион требует пристального внимания. )
Хотелось бы посмотреть развернутую немецкую стату по землям.
Этот регион упоминался и ранее, как болезненный в Германии. Но я никогда не качал немецкую стату и не проверял.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:40
Libo написав: Lady_N написав:
Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина?
Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке
.
Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:40
Hotab написав: ЛАД написав:
700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?
Распыленные по большой территории наверное незаметны.
Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.
"700 с лишним" - это я перевел на нас (на нашу численность населения).
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:41
tumos написав:
Какое время у врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.
Да, врач очень занятый чел, поэтому он имеет право не отвечать немедленно на каждый звонок. Но ему можно оставить голосовое сообщение, смску, написать мейл ... Изложить суть проблемы и попросить срочно перезвонить. Нормальный врач, дорожащий своим клиентом, обязательно перезвонит. Если занят и не может оторваться, скинет смску своему коллеге на бэк-апе, попросит его связаться с больным и проконсультировать.
Это везде налажено и работает. А почему в Украине не может официально работать?
Неофициально работает. У нас у каждого есть знакомый врач, мы часто ему названиваем, неофициально консультируемся, он нам помогает. Потом мы ему пикник, ящик водки и культурный отдых. Он нас ценит и никогда нам не отказывает.
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Libo
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:44
Lady_N написав: Libo написав:
Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке
.
Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.
Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть.
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Libo
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