Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:41

tumos написав: Какое время у врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично. Какое время у врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.

Да, врач очень занятый чел, поэтому он имеет право не отвечать немедленно на каждый звонок. Но ему можно оставить голосовое сообщение, смску, написать мейл ... Изложить суть проблемы и попросить срочно перезвонить. Нормальный врач, дорожащий своим клиентом, обязательно перезвонит. Если занят и не может оторваться, скинет смску своему коллеге на бэк-апе, попросит его связаться с больным и проконсультировать.Это везде налажено и работает. А почему в Украине не может официально работать?Неофициально работает. У нас у каждого есть знакомый врач, мы часто ему названиваем, неофициально консультируемся, он нам помогает. Потом мы ему пикник, ящик водки и культурный отдых. Он нас ценит и никогда нам не отказывает.