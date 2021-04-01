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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3058305930603061>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:42

  ЛАД написав:Бразилия к настоящему времени стала эпицентром коронавируса COVID-19.


Эпидемия, оплодотворенная бардаком и несоблюдением карантинных мер. Наглядный урок для других.

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:07

  ЛАД написав:Вопрос интересный, но если в статье не ошибка, то избыточных не 9, а 109%.

Действительно, упустил я этот момент. Тогда этот регион требует пристального внимания. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:25

  antey1969 написав:
В нерабочее можно, но по предварительной договоренности и по заранее оговоренному прайсу. Сверхурочные во всем мире оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу.

Насколько я понимаю звонки семейному врачу нормативными актами остались без урегулирования. Отдано на откуп личных договоренностей. Но у меня следующий вопрос. Какое время у семейного врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?

Распыленные по большой территории наверное незаметны.

Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:38

  Libo написав:
  ЛАД написав:Бразилия к настоящему времени стала эпицентром коронавируса COVID-19.


Эпидемия, оплодотворенная бардаком и несоблюдением карантинных мер. Наглядный урок для других.


Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Действительно, упустил я этот момент. Тогда этот регион требует пристального внимания. )

Хотелось бы посмотреть развернутую немецкую стату по землям.
Этот регион упоминался и ранее, как болезненный в Германии. Но я никогда не качал немецкую стату и не проверял.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:40

  Libo написав:
  Lady_N написав:Вибачайте, з якого переляку сімейний лікар має брати слухавку у неробочий час? Він хіба не людина? :roll:


Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке.

Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:40

  Hotab написав:
  ЛАД написав:700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?

Распыленные по большой территории наверное незаметны.

Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.

"700 с лишним" - это я перевел на нас (на нашу численность населения).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:41

  tumos написав: Какое время у врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.



Да, врач очень занятый чел, поэтому он имеет право не отвечать немедленно на каждый звонок. Но ему можно оставить голосовое сообщение, смску, написать мейл ... Изложить суть проблемы и попросить срочно перезвонить. Нормальный врач, дорожащий своим клиентом, обязательно перезвонит. Если занят и не может оторваться, скинет смску своему коллеге на бэк-апе, попросит его связаться с больным и проконсультировать.
Это везде налажено и работает. А почему в Украине не может официально работать? :roll:
Неофициально работает. У нас у каждого есть знакомый врач, мы часто ему названиваем, неофициально консультируемся, он нам помогает. Потом мы ему пикник, ящик водки и культурный отдых. Он нас ценит и никогда нам не отказывает. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:44

  Lady_N написав:
  Libo написав:Такая это профессия. Когда семейный врач выбирал себе профессию и устраивался на работу семейного, он знал на что идет. Именно так работает система в Америке.

Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.


Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть. :x
Libo
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