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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3058305930603061

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:44

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?

Распыленные по большой территории наверное незаметны.

Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.

"700 с лишним" - это я перевел на нас (на нашу численность населения).

Ох ёпта. Точно.
Тогда у них сейчас удвоение суточной смертности по сути. Как осенью в Чехии было. Тогда они за месяц +70% закопали.(Ямаааааа, привеееет :lol: ). Интересненько.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 кві, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:49

  ЛАД написав:Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей. :)


Но у вас локдаун, а в Бразилии нет. Вы сидите по домам, а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:06

  Libo написав:
  ЛАД написав:Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей. :)


Но у вас локдаун, а в Бразилии нет. Вы сидите по домам, а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить. :roll:

:shock:
Это где Вы такое увидели???
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:14

  ЛАД написав:Это где Вы такое увидели???


Все закрыто. В транспорте ездят только благонадежные по аусвайсам.
Полный локдаун. Или опять нарушаете, сукины дети? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:26

  Libo написав:
  Lady_N написав:Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.


Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть. :x


Мы не знаем, что хотела Супрун, но мы видим, что она натворила :evil:
Вероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке. Здесь сначала надо убрать коррупцию на всех ветках власти. В Америке нет кланово-олигархической системы, как у нас, уже только поэтому ее с нами сравнивать
некорректно. Нац.валюта Америки дает ей такие возможности, которые гривна Украине не сможет дать, наверное, никогда. Можно дальше продолжать, но мне не интересно.
Lady_N
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П'ят 02 кві, 2021 13:26
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