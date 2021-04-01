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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:44
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?
Распыленные по большой территории наверное незаметны.
Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.
"700 с лишним" - это я перевел на нас (на нашу численность населения).
Ох ёпта. Точно.
Тогда у них сейчас удвоение суточной смертности по сути. Как осенью в Чехии было. Тогда они за месяц +70% закопали.(Ямаааааа, привеееет
). Интересненько.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 02 кві, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:06
Libo написав: ЛАД написав:
Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей.
Но у вас локдаун
, а в Бразилии нет. Вы сидите по домам
, а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить.
Это где Вы такое увидели???
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:14
ЛАД написав:
Это где Вы такое увидели???
Все закрыто. В транспорте ездят только благонадежные по аусвайсам.
Полный локдаун. Или опять нарушаете, сукины дети?
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:26
Libo написав: Lady_N написав:
Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.
Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть.
Мы не знаем, что хотела Супрун, но мы видим, что она натворила
Вероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке. Здесь сначала надо убрать коррупцию на всех ветках власти. В Америке нет кланово-олигархической системы, как у нас, уже только поэтому ее с нами сравнивать
некорректно. Нац.валюта Америки дает ей такие возможности, которые гривна Украине не сможет дать, наверное, никогда. Можно дальше продолжать, но мне не интересно.
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