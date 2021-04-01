Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3058305930603061 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:44 ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав: 700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет? 700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?

Распыленные по большой территории наверное незаметны.



Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей. Распыленные по большой территории наверное незаметны.Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.

"700 с лишним" - это я перевел на нас (на нашу численность населения). "700 с лишним" - это я перевел на нас (на нашу численность населения).

Ох ёпта. Точно.

Тогда у них сейчас удвоение суточной смертности по сути. Как осенью в Чехии было. Тогда они за месяц +70% закопали.(Ямаааааа, привеееет ). Интересненько. Ох ёпта. Точно.Тогда у них сейчас удвоение суточной смертности по сути. Как осенью в Чехии было. Тогда они за месяц +70% закопали.(Ямаааааа, привеееет). Интересненько. Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 кві, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3554 З нами з: 15.02.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:49 ЛАД написав: Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей. Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей.



Но у вас локдаун, а в Бразилии нет. Вы сидите по домам, а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить. Но у вас локдаун, а в Бразилии нет. Вы сидите по домам, а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить. Libo 2

Повідомлень: 9539 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4195 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:06 Libo написав: ЛАД написав: Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей. Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей.



Но у вас локдаун , а в Бразилии нет. Вы сидите по домам , а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить. Но, а в Бразилии нет., а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить.



Это где Вы такое увидели??? Это где Вы такое увидели??? ЛАД 2 Повідомлень: 18697 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4731 раз. Подякували: 4389 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:14 ЛАД написав: Это где Вы такое увидели??? Это где Вы такое увидели???



Все закрыто. В транспорте ездят только благонадежные по аусвайсам.

Полный локдаун. Или опять нарушаете, сукины дети? Все закрыто. В транспорте ездят только благонадежные по аусвайсам.Полный локдаун. Или опять нарушаете, сукины дети? Libo 2

Повідомлень: 9539 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4195 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:26 Libo написав: Lady_N написав: Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы. Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.



Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть. Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть.



Мы не знаем, что хотела Супрун, но мы видим, что она натворила

Вероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке. Здесь сначала надо убрать коррупцию на всех ветках власти. В Америке нет кланово-олигархической системы, как у нас, уже только поэтому ее с нами сравнивать

некорректно. Нац.валюта Америки дает ей такие возможности, которые гривна Украине не сможет дать, наверное, никогда. Можно дальше продолжать, но мне не интересно. Мы не знаем, что хотела Супрун, но мы видим, что она натворилаВероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке. Здесь сначала надо убрать коррупцию на всех ветках власти. В Америке нет кланово-олигархической системы, как у нас, уже только поэтому ее с нами сравниватьнекорректно. Нац.валюта Америки дает ей такие возможности, которые гривна Украине не сможет дать, наверное, никогда. Можно дальше продолжать, но мне не интересно. Lady_N

Повідомлень: 480 З нами з: 05.07.20 Подякував: 127 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3058305930603061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Libo і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 740 , 741 , 742

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7417 1768709

maksimus silvestris П'ят 02 кві, 2021 13:26