Lady_N написав:Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.
Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть.
Мы не знаем, что хотела Супрун, но мы видим, что она натворила Вероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке. Здесь сначала надо убрать коррупцию на всех ветках власти. В Америке нет кланово-олигархической системы, как у нас, уже только поэтому ее с нами сравнивать некорректно. Нац.валюта Америки дает ей такие возможности, которые гривна Украине не сможет дать, наверное, никогда. Можно дальше продолжать, но мне не интересно.
Я всегда могу найти 100 объективных причин, чтобы объяснить почему у соседа дом лучше, живется ему богаче, веселее и счастливее. Но повторять его вполне повторимый подвиг и стать похожим на него нам часто напряжно и лень.
Libo написав:Звонить семейному врачу в нормальных странах с нормальной медициной в нерабочее время это норма и обязанность врача помочь человеку.
В "нормальних" країнах лікар синонім багач. А у нас:
60 000 лікарів виїхали з України за рік.
— Скільки ви отримували в Україні? — Спочатку я приходив у 2014 році на ставку 1350 грн, потім було трохи більше — близько 1800 грн. Ну і вже в 2018 році я працював у швидкій допомозі на півтори ставки, приблизно добу через добу, — виходило близько 3,5 тис. грн, максимум до чотирьох. — Скільки ви зараз отримуєте у Варшаві? — У порівнянні з українською зарплатою, в сім разів більше. Якщо візьмемо навіть максимальну зарплату в швидкій допомозі (на півтори ставки, добу через добу, 4 тис. грн для молодого фахівця), множте на сім — отримаєте приблизно 28 тис. грн. Тобто плюс-мінус $1 тис. Висновки робіть самі. https://nv.ua/ukr/world/countries/medik ... 50180.html
В той час, як деяким цінним кадрам знаходять можливості платити в Україні по 40 млн/міс. Пару місяців взад тут дехто доводив, що медики самі собі винні. З часом багатьом прийдеться взагалі забути про можливість медичного обслуговування з такими пріоритетами.
Lady_N написав: Вероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке.
Я сожалею, что мы не можем пока повзаимоствовать у Америки многие моменты. Не созрели. Но кое-что мы в Америке взяли и нам это теперь очень и очень нравится. Мы теперь даже не подозреваем, что взяли их у Америки. Теперь нам кажется, что это мы сами были такими умными и дальше можем сами. Но дальше, когда совсем сами, мы начинаем пороть херню. Надо вернуться на исходные позиции и снова присмотреться и прислушаться к Америке. Прямо сегодня. Зеленому. К Байдену.
Ой+ написав:В "нормальних" країнах лікар синонім багач. А у нас:
А у нас на Полтавщині в Михайлівський ОТГ на 25тис.грн +житло+нова амбулаторія+новий Рено Дастер лише 5 кандидатів за останні роки виявили бажання працювати сімейним лікарем та й ті мали слабке резюме й низьку професійність. Тому шукають і далі. Очевидно гарні лікарі отримують або більше, або в кращих умовах хочуть працювати:))