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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3059306030613062>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:44

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:700 с лишним смертей в день (5000 в неделю) это уже "горы трупов" или ещё нет?

Распыленные по большой территории наверное незаметны.

Там вероятно и так в день тысячи 3 обычных смертей.

"700 с лишним" - это я перевел на нас (на нашу численность населения).

Ох ёпта. Точно.
Тогда у них сейчас удвоение суточной смертности по сути. Как осенью в Чехии было. Тогда они за месяц +70% закопали.(Ямаааааа, привеееет :lol: ). Интересненько.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 кві, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:49

  ЛАД написав:Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей. :)


Но у вас локдаун, а в Бразилии нет. Вы сидите по домам, а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:06

  Libo написав:
  ЛАД написав:Судя по цифрам, картина не слишком отличается от нашей. :)


Но у вас локдаун, а в Бразилии нет. Вы сидите по домам, а там все работают и карнавалят. Через пару недель можно сравнить. :roll:

:shock:
Это где Вы такое увидели???
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:14

  ЛАД написав:Это где Вы такое увидели???


Все закрыто. В транспорте ездят только благонадежные по аусвайсам.
Полный локдаун. Или опять нарушаете, сукины дети? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:26

  Libo написав:
  Lady_N написав:Каким местом к ней Украина? Ни зарплата, ни условия работы не сравнимы.


Супрун хотела сделать как в Америке, но вы её выгнали и сказали, что не хотите как в Америке, хотите, чтоб все останалось как есть. :x


Мы не знаем, что хотела Супрун, но мы видим, что она натворила :evil:
Вероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке. Здесь сначала надо убрать коррупцию на всех ветках власти. В Америке нет кланово-олигархической системы, как у нас, уже только поэтому ее с нами сравнивать
некорректно. Нац.валюта Америки дает ей такие возможности, которые гривна Украине не сможет дать, наверное, никогда. Можно дальше продолжать, но мне не интересно.
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:40

Lady_N

Я всегда могу найти 100 объективных причин, чтобы объяснить почему у соседа дом лучше, живется ему богаче, веселее и счастливее. Но повторять его вполне повторимый подвиг и стать похожим на него нам часто напряжно и лень. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Звонить семейному врачу в нормальных странах с нормальной медициной в нерабочее время это норма и обязанность врача помочь человеку.


В "нормальних" країнах лікар синонім багач. А у нас:
60 000 лікарів виїхали з України за рік.

— Скільки ви отримували в Україні?
— Спочатку я приходив у 2014 році на ставку 1350 грн, потім було трохи більше — близько 1800 грн. Ну і вже в 2018 році я працював у швидкій допомозі на півтори ставки, приблизно добу через добу, — виходило близько 3,5 тис. грн, максимум до чотирьох.
— Скільки ви зараз отримуєте у Варшаві?
— У порівнянні з українською зарплатою, в сім разів більше. Якщо візьмемо навіть максимальну зарплату в швидкій допомозі (на півтори ставки, добу через добу, 4 тис. грн для молодого фахівця), множте на сім — отримаєте приблизно 28 тис. грн. Тобто плюс-мінус $1 тис. Висновки робіть самі.
https://nv.ua/ukr/world/countries/medik ... 50180.html


В той час, як деяким цінним кадрам знаходять можливості платити в Україні по 40 млн/міс. Пару місяців взад тут дехто доводив, що медики самі собі винні. З часом багатьом прийдеться взагалі забути про можливість медичного обслуговування з такими пріоритетами.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:08

  Lady_N написав:
Вероятно Вы не понимаете, что в Украине не может быть, как в Америке.


Я сожалею, что мы не можем пока повзаимоствовать у Америки многие моменты. Не созрели. Но кое-что мы в Америке взяли и нам это теперь очень и очень нравится.
Мы теперь даже не подозреваем, что взяли их у Америки. Теперь нам кажется, что это мы сами были такими умными и дальше можем сами. Но дальше, когда совсем сами, мы начинаем пороть херню. Надо вернуться на исходные позиции и снова присмотреться и прислушаться к Америке. 8) Прямо сегодня. Зеленому. К Байдену. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ой+ написав:В "нормальних" країнах лікар синонім багач. А у нас:

А у нас на Полтавщині в Михайлівський ОТГ на 25тис.грн +житло+нова амбулаторія+новий Рено Дастер лише 5 кандидатів за останні роки виявили бажання працювати сімейним лікарем та й ті мали слабке резюме й низьку професійність. Тому шукають і далі. Очевидно гарні лікарі отримують або більше, або в кращих умовах хочуть працювати:))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:52

  Lady_N написав:Мы не знаем, что хотела Супрун, но мы видим, что она натворила :evil:


Видим, но что если тут аналогия такая.
Заходит человек в туалет, снял штаны присел и начал.
Тут бац выламывают ему дверь и дают с ноги.

А через 20 минут кто-то входит в туалет и такой: "Фу, ты ж обосрался!!!" :mrgreen:
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