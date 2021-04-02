Байден в разговоре с Зеленым вспомнил о своем выступлении в ВР. Это не случайно. Специально. Чтобы Зеленый и все мы еще раз внимательно прослушали его речь. Всё в силе. С тех пор мало что было сделано и изменилось.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:03
Байден в разговоре с Зеленым вспомнил о своем выступлении в ВР. Это не случайно. Специально. Чтобы Зеленый и все мы еще раз внимательно прослушали его речь. Всё в силе. С тех пор мало что было сделано и изменилось.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:52
Нормативы кроме всего прочего определяют и время отведенное на прием врачом одного пациента. Зачастую в день семейник принимает больше норматива, в период сложной эпид. ситуации принимает больше в разы. График своего семейного врача Вы можете уточнить в поликлинике на регистратуре, и прикиньте, даже в телефонном режиме.
И бородатый медицинский анекдот в тему:
Прихожу за пятнадцать минут до приема и уже с другого конца коридора вижу нервную очередь. Нахмурилась, ругнулась в душе, но упорно иду к дверям кабинета.
Вдруг с двух сторон мне навстречу с грозным видом подскакивают сразу две пожилые женщины и перекрывают проход к дверям.
- Да я... - начинаю объяснять.
- Иди в конец очереди, - прерывают меня на полуслове
- Вы не поняли... - пытаюсь объяснить.
- Такая молодая, а лезет. Не пущу! - раскидывает руки экзальтированная дама с лишним весом.
- Но я же... - снова делаю попытку найти взаимопонимание. Однако мои слова встречает со всех сторон доносящийся рокот начинающей выходить из себя толпы.
Ну ладно. Вздыхаю и иду в конец очереди. Присаживаюсь на лавку и умиротворенно облокачиваюсь об стену. Очередь, поставившая молодую нахалку на место, удовлетворенно успокаивается.
Спустя двадцать минут очередь снова начинает роптать "где эти врачи?", "совсем обнаглели", "надо жаловаться".
Значит мне пора. Поднимаюсь и со словами, "доктор давно здесь" открываю дверь в кабинет...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:59
По Киеву на этой неделе идет примерно столько же госпитализаций в день, сколько и на прошлой. Роста госпитализаций нет. Ситуация осложнена загруженностью больниц и тем, что выписывается из больниц пока меньше пациентов, чем ложится.
Разгрузить больницы смогли бы центры реабилитации для идущих на поправку, но кто же в Украине выделит деньги на такой банкет, это же не МВД и не дорожный фонд.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:36
Corpocrator, а Вы случайно не регистрировались от общественности для наблюдения за этими "учениями", на которые я, честно говоря, лишь сегодня обратил внимание?
Странно, что среди участников, которые дружно игнорировали средства защиты, хотя там был китаец, от вакцинаторов заседал лишь представитель Johnson & Johnson, а остальных не наблюдается, хотя может быть, что их присутствие все же было, но опосредованным:
Интересен также тот факт, что комментарии к видео отключены, хотя предлагают сообщить электронную почту для рассылки новостей:
(23 тыс. лайков против 13 тыс. дизлайков)
(7,3 тыс. лайков против 6,5 тыс. дизлайков).
(1.4 тыс. лайков против 1,5 тыс. дизлайков)
(954 лайка против 1 тыс. дизлайков)
(892 лайка против 1,7 тыс. дизлайков)
(839 лайков против 1,4 тыс. дизлайков)
tumos, а Вы знали об этом событии, ведь оно произошло до ВЭФ в Давосе-2020?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:33
А у меня приятель приболел тоже немного совсем, температура 39+ 9 дней, к моменту чего д-дымер 4200, с-реактивный белок 125, поражееие легких 50-60%. В общем все почти в норме. Тоже пил чай. Что и требовалось доказать всем паникерам.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:45
Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.
Зы. Что и требовалось доказать паникерам
Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:45
Когда-то слышал упоминание. Но вопрос как я понимаю состоит в другом. ) Рукотворная зараза или нет ? Концов не найдут. Да и скорее всего актуальность темы ковида отойдет в сторону. Будет - климат наше все.
PS
Кейс Бурмич в марте КМ СЕ рассмотрел. Следующее заседание в сентябре.
Инициатива от Слуг.
Если кто-то подумает, что PS не имеет отношения к теме ветки, то это не так.
Здесь была информация о том, что государство сняло ответственность с производителей вакцин от ковид. Вроде теперь оно за все в ответе. Даже, если и получиться что-то отсудить у государства посмотрите на кейс Бурмич и поймите, что монета в карман упадет посмертно. Если вообще упадет.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:50
Британцы изначально пошли по принципу: в больницы только тяжелых. Неудивительно, что у таких пациентов здоровье подорвано.
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