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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3059306030613062 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:03



Байден в разговоре с Зеленым вспомнил о своем выступлении в ВР. Это не случайно. Специально. Чтобы Зеленый и все мы еще раз внимательно прослушали его речь. Всё в силе. С тех пор мало что было сделано и изменилось. Libo 2

Повідомлень: 9544 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4198 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:52 tumos написав: antey1969 написав:

В нерабочее можно, но по предварительной договоренности и по заранее оговоренному прайсу. Сверхурочные во всем мире оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу. В нерабочее можно, но по предварительной договоренности и по заранее оговоренному прайсу. Сверхурочные во всем мире оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу.

Насколько я понимаю звонки семейному врачу нормативными актами остались без урегулирования. Отдано на откуп личных договоренностей. Но у меня следующий вопрос. Какое время у семейного врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично. Насколько я понимаю звонки семейному врачу нормативными актами остались без урегулирования. Отдано на откуп личных договоренностей. Но у меня следующий вопрос. Какое время у семейного врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.

Нормативы кроме всего прочего определяют и время отведенное на прием врачом одного пациента. Зачастую в день семейник принимает больше норматива, в период сложной эпид. ситуации принимает больше в разы. График своего семейного врача Вы можете уточнить в поликлинике на регистратуре, и прикиньте, даже в телефонном режиме.

И бородатый медицинский анекдот в тему:

Прихожу за пятнадцать минут до приема и уже с другого конца коридора вижу нервную очередь. Нахмурилась, ругнулась в душе, но упорно иду к дверям кабинета.

Вдруг с двух сторон мне навстречу с грозным видом подскакивают сразу две пожилые женщины и перекрывают проход к дверям.

- Да я... - начинаю объяснять.

- Иди в конец очереди, - прерывают меня на полуслове

- Вы не поняли... - пытаюсь объяснить.

- Такая молодая, а лезет. Не пущу! - раскидывает руки экзальтированная дама с лишним весом.

- Но я же... - снова делаю попытку найти взаимопонимание. Однако мои слова встречает со всех сторон доносящийся рокот начинающей выходить из себя толпы.

Ну ладно. Вздыхаю и иду в конец очереди. Присаживаюсь на лавку и умиротворенно облокачиваюсь об стену. Очередь, поставившая молодую нахалку на место, удовлетворенно успокаивается.

Спустя двадцать минут очередь снова начинает роптать "где эти врачи?", "совсем обнаглели", "надо жаловаться".

Значит мне пора. Поднимаюсь и со словами, "доктор давно здесь" открываю дверь в кабинет... Нормативы кроме всего прочего определяют и время отведенное на прием врачом одного пациента. Зачастую в день семейник принимает больше норматива, в период сложной эпид. ситуации принимает больше в разы. График своего семейного врача Вы можете уточнить в поликлинике на регистратуре, и прикиньте, даже в телефонном режиме.И бородатый медицинский анекдот в тему:Прихожу за пятнадцать минут до приема и уже с другого конца коридора вижу нервную очередь. Нахмурилась, ругнулась в душе, но упорно иду к дверям кабинета.Вдруг с двух сторон мне навстречу с грозным видом подскакивают сразу две пожилые женщины и перекрывают проход к дверям.- Да я... - начинаю объяснять.- Иди в конец очереди, - прерывают меня на полуслове- Вы не поняли... - пытаюсь объяснить.- Такая молодая, а лезет. Не пущу! - раскидывает руки экзальтированная дама с лишним весом.- Но я же... - снова делаю попытку найти взаимопонимание. Однако мои слова встречает со всех сторон доносящийся рокот начинающей выходить из себя толпы.Ну ладно. Вздыхаю и иду в конец очереди. Присаживаюсь на лавку и умиротворенно облокачиваюсь об стену. Очередь, поставившая молодую нахалку на место, удовлетворенно успокаивается.Спустя двадцать минут очередь снова начинает роптать "где эти врачи?", "совсем обнаглели", "надо жаловаться".Значит мне пора. Поднимаюсь и со словами, "доктор давно здесь" открываю дверь в кабинет... antey1969 1

Повідомлень: 10556 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1348 раз. Подякували: 3062 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:59 По Киеву на этой неделе идет примерно столько же госпитализаций в день, сколько и на прошлой. Роста госпитализаций нет. Ситуация осложнена загруженностью больниц и тем, что выписывается из больниц пока меньше пациентов, чем ложится.

Разгрузить больницы смогли бы центры реабилитации для идущих на поправку, но кто же в Украине выделит деньги на такой банкет, это же не МВД и не дорожный фонд. antey1969 1

Повідомлень: 10556 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1348 раз. Подякували: 3062 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:36 Corpocrator написав: Еще раз напоминаю про "Событие 201, октябрь 2019.

Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..

Гдето за неделю-две до реального нулевого пациента

Всё ооочень официально

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/



Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?

Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то)

а почему 201?

Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз

Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.

Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.

На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул

В общем, когда это всё началось даже не очень понятно. Еще раз напоминаю про "Событие 201, октябрь 2019.Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе..Гдето за неделю-две до реального нулевого пациентаВсё ооочень официальноКак думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней?Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то)а почему 201?Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хзКогда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе.Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей.На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинулВ общем, когда это всё началось даже не очень понятно.

Corpocrator, а Вы случайно не регистрировались от общественности для наблюдения за этими "учениями", на которые я, честно говоря, лишь сегодня обратил внимание?



Странно, что среди участников, которые дружно игнорировали средства защиты, хотя там был китаец, от вакцинаторов заседал лишь представитель Johnson & Johnson, а остальных не наблюдается, хотя может быть, что их присутствие все же было, но опосредованным:

https://www.centerforhealthsecurity.org ... lease.html



Интересен также тот факт, что комментарии к видео отключены, хотя предлагают сообщить электронную почту для рассылки новостей:



https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&t=8s

(23 тыс. лайков против 13 тыс. дизлайков)



https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&t=17s

(7,3 тыс. лайков против 6,5 тыс. дизлайков).



https://www.youtube.com/watch?v=QkGNvWflCNM&t=12s

(1.4 тыс. лайков против 1,5 тыс. дизлайков)



https://www.youtube.com/watch?v=rWRmlumcN_s

(954 лайка против 1 тыс. дизлайков)



https://www.youtube.com/watch?v=LBuP40H4Tko&t=2s

(892 лайка против 1,7 тыс. дизлайков)



https://www.youtube.com/watch?v=0-_FAjNSd58&t=1s

(839 лайков против 1,4 тыс. дизлайков)



tumos, а Вы знали об этом событии, ведь оно произошло до ВЭФ в Давосе-2020? , а Вы случайно не регистрировались от общественности для наблюдения за этими "учениями", на которые я, честно говоря, лишь сегодня обратил внимание?Странно, что среди участников, которые дружно игнорировали средства защиты, хотя там был китаец, от вакцинаторов заседал лишь представитель Johnson & Johnson, а остальных не наблюдается, хотя может быть, что их присутствие все же было, но опосредованным:Интересен также тот факт, что комментарии к видео отключены, хотя предлагают сообщить электронную почту для рассылки новостей:(23 тыс. лайков против 13 тыс. дизлайков)(7,3 тыс. лайков против 6,5 тыс. дизлайков).(1.4 тыс. лайков против 1,5 тыс. дизлайков)(954 лайка против 1 тыс. дизлайков)(892 лайка против 1,7 тыс. дизлайков)(839 лайков против 1,4 тыс. дизлайков), а Вы знали об этом событии, ведь оно произошло до ВЭФ в Давосе-2020? Igneus Повідомлень: 1010 З нами з: 29.08.18 Подякував: 494 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:33 Елена8 написав: _hunter написав: В скорую??? -- для получения рекомендаций???



Ну, т.е. лечение полностью (если не считать мелкую самодеятельность с парацетамолом) в соответствии с рекомендациями того "левого телефона для консультации"? И судя по

сейчас из симптомов осталось только отсутствие обоняние

оно сработало?



Так к чему претензии?.. В скорую??? -- для получения рекомендаций???Ну, т.е. лечение полностью (если не считать мелкую самодеятельность с парацетамолом) в соответствии с рекомендациями того "левого телефона для консультации"? И судя пооно сработало?Так к чему претензии?..

В скорую потому что -а куда ещё я должна была звонить? И они не сделали ничего, да и я не стала делать ничего и как результат «страшный ковид» прошёл сам собой через 9 дней. Что и требовалось доказать всем паникерам . В скорую потому что -а куда ещё я должна была звонить? И они не сделали ничего, да и я не стала делать ничего и как результат «страшный ковид» прошёл сам собой через 9 дней. Что и требовалось доказать всем паникерам .



А у меня приятель приболел тоже немного совсем, температура 39+ 9 дней, к моменту чего д-дымер 4200, с-реактивный белок 125, поражееие легких 50-60%. В общем все почти в норме. Тоже пил чай. Что и требовалось доказать всем паникерам. А у меня приятель приболел тоже немного совсем, температура 39+ 9 дней, к моменту чего д-дымер 4200, с-реактивный белок 125, поражееие легких 50-60%. В общем все почти в норме. Тоже пил чай. Что и требовалось доказать всем паникерам. adeges Повідомлень: 3697 З нами з: 14.03.06 Подякував: 266 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:45 ЛАД написав: detroytred, IgA

Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора?

Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему".

Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику. Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора?Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему".Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику.



Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.



https://www.theguardian.com/world/2021/ ... dApp_Other



Зы. Что и требовалось доказать паникерам Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.Зы. Что и требовалось доказать паникерам adeges Повідомлень: 3697 З нами з: 14.03.06 Подякував: 266 раз. Подякували: 632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:45 Igneus написав: tumos, а Вы знали об этом событии, ведь оно произошло до ВЭФ в Давосе-2020? , а Вы знали об этом событии, ведь оно произошло до ВЭФ в Давосе-2020?

Когда-то слышал упоминание. Но вопрос как я понимаю состоит в другом. ) Рукотворная зараза или нет ? Концов не найдут. Да и скорее всего актуальность темы ковида отойдет в сторону. Будет - климат наше все.

PS

Кейс Бурмич в марте КМ СЕ рассмотрел. Следующее заседание в сентябре.

Инициатива от Слуг.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=71535



Если кто-то подумает, что PS не имеет отношения к теме ветки, то это не так.

Здесь была информация о том, что государство сняло ответственность с производителей вакцин от ковид. Вроде теперь оно за все в ответе. Даже, если и получиться что-то отсудить у государства посмотрите на кейс Бурмич и поймите, что монета в карман упадет посмертно. Если вообще упадет. Когда-то слышал упоминание. Но вопрос как я понимаю состоит в другом. ) Рукотворная зараза или нет ? Концов не найдут. Да и скорее всего актуальность темы ковида отойдет в сторону. Будет - климат наше все.PSКейс Бурмич в марте КМ СЕ рассмотрел. Следующее заседание в сентябре.Инициатива от Слуг.Если кто-то подумает, что PS не имеет отношения к теме ветки, то это не так.Здесь была информация о том, что государство сняло ответственность с производителей вакцин от ковид. Вроде теперь оно за все в ответе. Даже, если и получиться что-то отсудить у государства посмотрите на кейс Бурмич и поймите, что монета в карман упадет посмертно. Если вообще упадет. tumos Повідомлень: 1615 З нами з: 12.03.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:50 adeges написав: ЛАД написав: detroytred, IgA

Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора?

Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему".

Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику. Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора?Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему".Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику.



Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.



https://www.theguardian.com/world/2021/ ... dApp_Other



Зы. Что и требовалось доказать паникерам Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.Зы. Что и требовалось доказать паникерам

Британцы изначально пошли по принципу: в больницы только тяжелых. Неудивительно, что у таких пациентов здоровье подорвано. Британцы изначально пошли по принципу: в больницы только тяжелых. Неудивительно, что у таких пациентов здоровье подорвано. antey1969 1

Повідомлень: 10556 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1348 раз. Подякували: 3062 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 01:46 В России за прошлый год и два месяца 2021-го умерли 223 тыс. 905 россиян с коронавирусом. Об этом сообщает Росстат.



Основной причиной смерти коронавирус стал в 122 тыс. 180 случаях.



Также коронавирус предполагается как основная причина смерти в 24 тыс. 656 случаях; являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 17 тыс. 866 случаях; в 59 тыс. 203 случаях коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/04/02/1895303.html

При этом на ворлдметре цифра летальных исходов в России 99633. При этом на ворлдметре цифра летальных исходов в России 99633. ЛАД 2 Повідомлень: 18698 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4732 раз. Подякували: 4389 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3059306030613062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksimus silvestris П'ят 02 кві, 2021 13:26