Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:52

tumos написав: antey1969 написав:

В нерабочее можно, но по предварительной договоренности и по заранее оговоренному прайсу. Сверхурочные во всем мире оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу. В нерабочее можно, но по предварительной договоренности и по заранее оговоренному прайсу. Сверхурочные во всем мире оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу.

Насколько я понимаю звонки семейному врачу нормативными актами остались без урегулирования. Отдано на откуп личных договоренностей. Но у меня следующий вопрос. Какое время у семейного врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично. Насколько я понимаю звонки семейному врачу нормативными актами остались без урегулирования. Отдано на откуп личных договоренностей. Но у меня следующий вопрос. Какое время у семейного врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.

Нормативы кроме всего прочего определяют и время отведенное на прием врачом одного пациента. Зачастую в день семейник принимает больше норматива, в период сложной эпид. ситуации принимает больше в разы. График своего семейного врача Вы можете уточнить в поликлинике на регистратуре, и прикиньте, даже в телефонном режиме.И бородатый медицинский анекдот в тему:Прихожу за пятнадцать минут до приема и уже с другого конца коридора вижу нервную очередь. Нахмурилась, ругнулась в душе, но упорно иду к дверям кабинета.Вдруг с двух сторон мне навстречу с грозным видом подскакивают сразу две пожилые женщины и перекрывают проход к дверям.- Да я... - начинаю объяснять.- Иди в конец очереди, - прерывают меня на полуслове- Вы не поняли... - пытаюсь объяснить.- Такая молодая, а лезет. Не пущу! - раскидывает руки экзальтированная дама с лишним весом.- Но я же... - снова делаю попытку найти взаимопонимание. Однако мои слова встречает со всех сторон доносящийся рокот начинающей выходить из себя толпы.Ну ладно. Вздыхаю и иду в конец очереди. Присаживаюсь на лавку и умиротворенно облокачиваюсь об стену. Очередь, поставившая молодую нахалку на место, удовлетворенно успокаивается.Спустя двадцать минут очередь снова начинает роптать "где эти врачи?", "совсем обнаглели", "надо жаловаться".Значит мне пора. Поднимаюсь и со словами, "доктор давно здесь" открываю дверь в кабинет...