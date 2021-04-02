Байден в разговоре с Зеленым вспомнил о своем выступлении в ВР. Это не случайно. Специально. Чтобы Зеленый и все мы еще раз внимательно прослушали его речь. Всё в силе. С тех пор мало что было сделано и изменилось.
antey1969 написав: В нерабочее можно, но по предварительной договоренности и по заранее оговоренному прайсу. Сверхурочные во всем мире оплачиваются отдельно и по повышенному тарифу.
Насколько я понимаю звонки семейному врачу нормативными актами остались без урегулирования. Отдано на откуп личных договоренностей. Но у меня следующий вопрос. Какое время у семейного врача является рабочим ? C 09.00 по 18.00 пон.-пятн. Или согласно графику приема ? Там картина приблизительно такая. Пон. 09.00-13.00, вт. 15.00-19.00 и т.д. Кроме того если принять за рабочее время часы приема, то одновременно обслуживать пришедшего и звонящего проблематично.
Нормативы кроме всего прочего определяют и время отведенное на прием врачом одного пациента. Зачастую в день семейник принимает больше норматива, в период сложной эпид. ситуации принимает больше в разы. График своего семейного врача Вы можете уточнить в поликлинике на регистратуре, и прикиньте, даже в телефонном режиме. И бородатый медицинский анекдот в тему: Прихожу за пятнадцать минут до приема и уже с другого конца коридора вижу нервную очередь. Нахмурилась, ругнулась в душе, но упорно иду к дверям кабинета. Вдруг с двух сторон мне навстречу с грозным видом подскакивают сразу две пожилые женщины и перекрывают проход к дверям. - Да я... - начинаю объяснять. - Иди в конец очереди, - прерывают меня на полуслове - Вы не поняли... - пытаюсь объяснить. - Такая молодая, а лезет. Не пущу! - раскидывает руки экзальтированная дама с лишним весом. - Но я же... - снова делаю попытку найти взаимопонимание. Однако мои слова встречает со всех сторон доносящийся рокот начинающей выходить из себя толпы. Ну ладно. Вздыхаю и иду в конец очереди. Присаживаюсь на лавку и умиротворенно облокачиваюсь об стену. Очередь, поставившая молодую нахалку на место, удовлетворенно успокаивается. Спустя двадцать минут очередь снова начинает роптать "где эти врачи?", "совсем обнаглели", "надо жаловаться". Значит мне пора. Поднимаюсь и со словами, "доктор давно здесь" открываю дверь в кабинет...
По Киеву на этой неделе идет примерно столько же госпитализаций в день, сколько и на прошлой. Роста госпитализаций нет. Ситуация осложнена загруженностью больниц и тем, что выписывается из больниц пока меньше пациентов, чем ложится. Разгрузить больницы смогли бы центры реабилитации для идущих на поправку, но кто же в Украине выделит деньги на такой банкет, это же не МВД и не дорожный фонд.
Corpocrator написав:Еще раз напоминаю про "Событие 201, октябрь 2019. Билл Гейтс, Институт хопкинса, Всемирный экономический форум в Давосе.. Гдето за неделю-две до реального нулевого пациента Всё ооочень официально http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
Как думаете, откуда у института Хопкинса такая замечательная онлайн карта распространения появилась, которая везде гуляет с первых дней? Event 201 - Global pandemic excercise (как звучит то) а почему 201? Напрашивается: 20 год, 1й месяц, хз Когда локдаун Уханя? - в последний день ВЭФ в Давосе. Ну и еще куча более мелких не настолько топорных деталей. На днях вот Гейтс почему то Microsoft покинул В общем, когда это всё началось даже не очень понятно.
Corpocrator, а Вы случайно не регистрировались от общественности для наблюдения за этими "учениями", на которые я, честно говоря, лишь сегодня обратил внимание?
Странно, что среди участников, которые дружно игнорировали средства защиты, хотя там был китаец, от вакцинаторов заседал лишь представитель Johnson & Johnson, а остальных не наблюдается, хотя может быть, что их присутствие все же было, но опосредованным: https://www.centerforhealthsecurity.org ... lease.html
Интересен также тот факт, что комментарии к видео отключены, хотя предлагают сообщить электронную почту для рассылки новостей:
_hunter написав:В скорую??? -- для получения рекомендаций???
Ну, т.е. лечение полностью (если не считать мелкую самодеятельность с парацетамолом) в соответствии с рекомендациями того "левого телефона для консультации"? И судя по
сейчас из симптомов осталось только отсутствие обоняние
оно сработало?
Так к чему претензии?..
В скорую потому что -а куда ещё я должна была звонить? И они не сделали ничего, да и я не стала делать ничего и как результат «страшный ковид» прошёл сам собой через 9 дней. Что и требовалось доказать всем паникерам .
А у меня приятель приболел тоже немного совсем, температура 39+ 9 дней, к моменту чего д-дымер 4200, с-реактивный белок 125, поражееие легких 50-60%. В общем все почти в норме. Тоже пил чай. Что и требовалось доказать всем паникерам.
ЛАД написав:detroytred, IgA Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора? Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему". Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику.
Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.
Igneus написав:tumos, а Вы знали об этом событии, ведь оно произошло до ВЭФ в Давосе-2020?
Когда-то слышал упоминание. Но вопрос как я понимаю состоит в другом. ) Рукотворная зараза или нет ? Концов не найдут. Да и скорее всего актуальность темы ковида отойдет в сторону. Будет - климат наше все. PS Кейс Бурмич в марте КМ СЕ рассмотрел. Следующее заседание в сентябре. Инициатива от Слуг. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=71535
Если кто-то подумает, что PS не имеет отношения к теме ветки, то это не так. Здесь была информация о том, что государство сняло ответственность с производителей вакцин от ковид. Вроде теперь оно за все в ответе. Даже, если и получиться что-то отсудить у государства посмотрите на кейс Бурмич и поймите, что монета в карман упадет посмертно. Если вообще упадет.
ЛАД написав:detroytred, IgA Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора? Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему". Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику.
Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.
В России за прошлый год и два месяца 2021-го умерли 223 тыс. 905 россиян с коронавирусом. Об этом сообщает Росстат.
Основной причиной смерти коронавирус стал в 122 тыс. 180 случаях.
Также коронавирус предполагается как основная причина смерти в 24 тыс. 656 случаях; являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 17 тыс. 866 случаях; в 59 тыс. 203 случаях коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.
ЛАД написав:detroytred, IgA Неужели вы до сих пор не поняли бесполезность спора? Всё по поговорке: "Ему про Фому, а он про Ерему". Ему о том, что нельзя считать по сегодняшним смертям и неизвестно, как скажется болезнь на продолжительности жизни выздоровевший (думаю, что любая болезнь не улучшает перспективы), а он опять ту же текущую арифметику.
Как раз на эту тему: по английским наблюдениям почти и 33% из 48000 пациентов, которых госпитализировали с Ковид, опять попадают в больницу для продолжения лечения в течение 4-х месяцев после выписки и каждый восьмой умер за это же время после выписки.