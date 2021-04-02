В России за прошлый год и два месяца 2021-го умерли 223 тыс. 905 россиян с коронавирусом. Об этом сообщает Росстат.
Основной причиной смерти коронавирус стал в 122 тыс. 180 случаях.
Также коронавирус предполагается как основная причина смерти в 24 тыс. 656 случаях; являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 17 тыс. 866 случаях; в 59 тыс. 203 случаях коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.
moldashavanin написав:99633 смертей на 150 млн . и
Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут?? Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы. Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами). (как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год). И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид". Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине. Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.
fler написав:Брат мужа заболел три дня назад. 34 года, ожирение. Температура 39,5 держится, сатурация падает. Поехал делать КТ сегодня (28.03).
Продолжение этой истории: КТ показало 35% поражения легких, двусторонняя пневмония, сатурация 89. Сегодня утром (29.03)скорая забрала в больницу, сделали капельницу, температура упала. 31.03. сатурация упала до 79. Перевели в реанимацию. К ИВЛ не подключают, обходятся концентратором. На сегодня 01.04 сатурация упала до 58 и держится, ниже не падает. К ИВЛ не подключают, боятся. На концентраторе дышит через маску. Британский штамм. Родным сказали: "Молитесь. Шансы 50Х50". Спрашивали, может что купить надо из лекарств. Говорят: "Все есть, если понадобится, скажем". 02.04. Сатурация 81. «Раздышался» наконец-то. Ну и обкололи самыми сильными лекарствами «по самое не могу». Через день могут перевести в обычную палату, если все пойдет по плану.
03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то...
fler написав:Брат мужа заболел три дня назад. 34 года, ожирение. Температура 39,5 держится, сатурация падает. Поехал делать КТ сегодня (28.03).
Продолжение этой истории: КТ показало 35% поражения легких, двусторонняя пневмония, сатурация 89. Сегодня утром (29.03)скорая забрала в больницу, сделали капельницу, температура упала. 31.03. сатурация упала до 79. Перевели в реанимацию. К ИВЛ не подключают, обходятся концентратором. На сегодня 01.04 сатурация упала до 58 и держится, ниже не падает. К ИВЛ не подключают, боятся. На концентраторе дышит через маску. Британский штамм. Родным сказали: "Молитесь. Шансы 50Х50". Спрашивали, может что купить надо из лекарств. Говорят: "Все есть, если понадобится, скажем". 02.04. Сатурация 81. «Раздышался» наконец-то. Ну и обкололи самыми сильными лекарствами «по самое не могу». Через день могут перевести в обычную палату, если все пойдет по плану.
03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то...
Коронавирус протекает волнами. И "самых сильных лекарств" против него пока не придумали. Лечение коронавирусных пациентов за год стандартизировалось и единственное из всех идет по протоколам, медикам там накосячить сложно. Сильные мира сего(типа Трампа) со старта заболевания получают коктейль антител, но это очень дорого для массового лечения. Соболезную.
Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель. Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.