Додано: Суб 03 кві, 2021 06:11

moldashavanin написав: 99633 смертей на 150 млн . и 99633 смертей на 150 млн . и

Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.