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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3061306230633064>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 05:31

  ЛАД написав:
В России за прошлый год и два месяца 2021-го умерли 223 тыс. 905 россиян с коронавирусом. Об этом сообщает Росстат.

Основной причиной смерти коронавирус стал в 122 тыс. 180 случаях.

Также коронавирус предполагается как основная причина смерти в 24 тыс. 656 случаях; являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 17 тыс. 866 случаях; в 59 тыс. 203 случаях коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/04/02/1895303.html
При этом на ворлдметре цифра летальных исходов в России 99633.


99633 смертей на 150 млн . и нету локДаунов и нету вторых и третьих волн и эпидемия идет на спад .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 06:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:99633 смертей на 150 млн . и

Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??
Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.
Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).
(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).
И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".
Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.
Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 06:59

А слышали только что скрежет щеколды и ржавых петель? Будивельника выпустили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:31

  fler написав:
  fler написав:Брат мужа заболел три дня назад. 34 года, ожирение. Температура 39,5 держится, сатурация падает. Поехал делать КТ сегодня (28.03).

Продолжение этой истории:
КТ показало 35% поражения легких, двусторонняя пневмония, сатурация 89. Сегодня утром (29.03)скорая забрала в больницу, сделали капельницу, температура упала.
31.03. сатурация упала до 79. Перевели в реанимацию. К ИВЛ не подключают, обходятся концентратором.
На сегодня 01.04 сатурация упала до 58 и держится, ниже не падает. К ИВЛ не подключают, боятся. На концентраторе дышит через маску. Британский штамм.
Родным сказали: "Молитесь. Шансы 50Х50". Спрашивали, может что купить надо из лекарств. Говорят: "Все есть, если понадобится, скажем".
02.04. Сатурация 81. «Раздышался» наконец-то. Ну и обкололи самыми сильными лекарствами «по самое не могу». Через день могут перевести в обычную палату, если все пойдет по плану.

03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то... :cry:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:38

fler , соболезнования.
Очень часто прям улучшение перед смертью.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:11

  fler написав:
  fler написав:
  fler написав:Брат мужа заболел три дня назад. 34 года, ожирение. Температура 39,5 держится, сатурация падает. Поехал делать КТ сегодня (28.03).

Продолжение этой истории:
КТ показало 35% поражения легких, двусторонняя пневмония, сатурация 89. Сегодня утром (29.03)скорая забрала в больницу, сделали капельницу, температура упала.
31.03. сатурация упала до 79. Перевели в реанимацию. К ИВЛ не подключают, обходятся концентратором.
На сегодня 01.04 сатурация упала до 58 и держится, ниже не падает. К ИВЛ не подключают, боятся. На концентраторе дышит через маску. Британский штамм.
Родным сказали: "Молитесь. Шансы 50Х50". Спрашивали, может что купить надо из лекарств. Говорят: "Все есть, если понадобится, скажем".
02.04. Сатурация 81. «Раздышался» наконец-то. Ну и обкололи самыми сильными лекарствами «по самое не могу». Через день могут перевести в обычную палату, если все пойдет по плану.

03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то... :cry:

Коронавирус протекает волнами. И "самых сильных лекарств" против него пока не придумали. Лечение коронавирусных пациентов за год стандартизировалось и единственное из всех идет по протоколам, медикам там накосячить сложно.
Сильные мира сего(типа Трампа) со старта заболевания получают коктейль антител, но это очень дорого для массового лечения.
Соболезную.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:14

  adeges написав:
  antey1969 написав:Британцы изначально пошли по принципу: в больницы только тяжелых. Неудивительно, что у таких пациентов здоровье подорвано.


Я так понимаю, у нас все обстоит не так: в больницу кладут как только пропал нюх и поднялась температура, да?

У нас менее возрастные пациенты, выше шанс на последующее восстановление.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель.
Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:13

  antey1969 написав:Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель.
Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.


А Вы что сыну посоветуете, если не секрет?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:16

  Lady_N написав:
  antey1969 написав:Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель.
Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.


А Вы что сыну посоветуете, если не секрет?

У него есть какой-то выбор? :?
antey1969
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