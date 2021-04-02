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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3061306230633064

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:25

За последние сутки 20+ заболевших. Вакцинации почти нет. Локдауны разоряют людей, зато "свои" продолжают зарабатывать и обогащаются. Недовольство народа растет, рейтинги правительства соответственно вниз. Удобнее всего найти козла отпущения. Степанов отлично подходит на эту роль, по примеру его коллег из других стран, которых "ушли" таким способом. Ату его, ату! Может все обойдется показательной поркой, а для увольнения "голосов не хватит" :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:25

  Hotab написав:
  moldashavanin написав:99633 смертей на 150 млн . и

Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??
Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.
Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).
(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).
И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".
Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.
Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.


поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:32

  antey1969 написав:
  Lady_N написав:
  antey1969 написав:Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель.
Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.


А Вы что сыну посоветуете, если не секрет?

У него есть какой-то выбор? :?

Почему нет?
1)сделать вторую дозу Ковишилдом
2)подождать Пфайзер
3)не делать вообще
4)сделать за границей платно
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:22

  fler написав: 03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то... :cry:

Мои соболезнования. Не сочтите за жестокость мой вопрос в такие минуты. Не могу понять. КТ делали пациенту, который находился в реанимации или ,извиняюсь, посмертно ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26

Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26

  moldashavanin написав:
  Hotab написав:
  moldashavanin написав:99633 смертей на 150 млн . и

Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??
Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.
Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).
(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).
И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".
Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.
Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.


поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику

Болотистая масса бреда в твоей голове. "Все данные в Гугле" - это ответ планокура Пети на уроке математики.
В Гугле есть много всего помойного. Только первичная и валидная информация находится на сайтах статистических управлений стран. И ее я ранее приносил. Повторно для тебя будет платно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:30

  IgA написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217527856901448&id=1627626852
Ідейні послідовники будівельника. Теж хочуть щоб було як в Швеції бо бізнес страждає але в їхньому коворкінгу може маски не носити та дистанцію не дотримувати бо ми ж в Україні
Чомусь маса тут присутніх не має логічного мишлення.
1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб)
2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі..
Наприклад вони не розуміють що є
Середня тривалість життя померлих
і
Середній вік живих...
Тому
Чим більше помирає старих тим
а - перший параметр росте
б - другий параметр зменшується
При цьому, якщо кількість народжень менша від кількості смертей - то середній вік живих - також росте...

І ще багато інших речей,які спокійно можна розглянути ,але емоційно зашугані просто бояться цифр як чорт ладану.
budivelnik
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  #<1 ... 3061306230633064
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