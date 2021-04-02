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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3061306230633064 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Суб 03 кві, 2021 09:25 За последние сутки 20+ заболевших. Вакцинации почти нет. Локдауны разоряют людей, зато "свои" продолжают зарабатывать и обогащаются. Недовольство народа растет, рейтинги правительства соответственно вниз. Удобнее всего найти козла отпущения. Степанов отлично подходит на эту роль, по примеру его коллег из других стран, которых "ушли" таким способом. Ату его, ату! Может все обойдется показательной поркой, а для увольнения "голосов не хватит" Lady_N

Повідомлень: 483 З нами з: 05.07.20 Подякував: 127 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 09:25 Hotab написав: moldashavanin написав: 99633 смертей на 150 млн . и 99633 смертей на 150 млн . и

Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??

Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.

Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).

(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).

И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".

Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.

Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет. Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.



поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику moldashavanin

Повідомлень: 773 З нами з: 22.07.11 Подякував: 277 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 09:32 antey1969 написав: Lady_N написав: antey1969 написав: Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель.

Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется. Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель.Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.



А Вы что сыну посоветуете, если не секрет? А Вы что сыну посоветуете, если не секрет?

У него есть какой-то выбор? У него есть какой-то выбор?

Почему нет?

1)сделать вторую дозу Ковишилдом

2)подождать Пфайзер

3)не делать вообще

4)сделать за границей платно Почему нет?1)сделать вторую дозу Ковишилдом2)подождать Пфайзер3)не делать вообще4)сделать за границей платно Lady_N

Повідомлень: 483 З нами з: 05.07.20 Подякував: 127 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 10:22 fler написав: 03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то... 03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то...

Мои соболезнования. Не сочтите за жестокость мой вопрос в такие минуты. Не могу понять. КТ делали пациенту, который находился в реанимации или ,извиняюсь, посмертно ? Мои соболезнования. Не сочтите за жестокость мой вопрос в такие минуты. Не могу понять. КТ делали пациенту, который находился в реанимации или ,извиняюсь, посмертно ? tumos Повідомлень: 1616 З нами з: 12.03.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26 Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус? artlife Повідомлень: 583 З нами з: 07.10.19 Подякував: 71 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26 moldashavanin написав: Hotab написав: moldashavanin написав: 99633 смертей на 150 млн . и 99633 смертей на 150 млн . и

Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??

Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.

Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).

(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).

И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".

Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.

Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет. Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.



поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику

Болотистая масса бреда в твоей голове. "Все данные в Гугле" - это ответ планокура Пети на уроке математики.

В Гугле есть много всего помойного. Только первичная и валидная информация находится на сайтах статистических управлений стран. И ее я ранее приносил. Повторно для тебя будет платно. Болотистая масса бреда в твоей голове. "Все данные в Гугле" - это ответ планокура Пети на уроке математики.В Гугле есть много всего помойного. Только первичная и валидная информация находится на сайтах статистических управлений стран. И ее я ранее приносил. Повторно для тебя будет платно. Hotab

Повідомлень: 3558 З нами з: 15.02.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 10:30 IgA написав: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217527856901448&id=1627626852

Ідейні послідовники будівельника. Теж хочуть щоб було як в Швеції бо бізнес страждає але в їхньому коворкінгу може маски не носити та дистанцію не дотримувати бо ми ж в Україні https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217527856901448&id=1627626852Ідейні послідовники будівельника. Теж хочуть щоб було як в Швеції бо бізнес страждає але в їхньому коворкінгу може маски не носити та дистанцію не дотримувати бо ми ж в Україні Чомусь маса тут присутніх не має логічного мишлення.

1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб)

2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі..

Наприклад вони не розуміють що є

Середня тривалість життя померлих

і

Середній вік живих...

Тому

Чим більше помирає старих тим

а - перший параметр росте

б - другий параметр зменшується

При цьому, якщо кількість народжень менша від кількості смертей - то середній вік живих - також росте...



І ще багато інших речей,які спокійно можна розглянути ,але емоційно зашугані просто бояться цифр як чорт ладану. Чомусь маса тут присутніх не має логічного мишлення.1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб)2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі..Наприклад вони не розуміють що єСередня тривалість життя померлихСередній вік живих...ТомуЧим більше помирає старих тима - перший параметр ростеб - другий параметр зменшуєтьсяПри цьому, якщо кількість народжень менша від кількості смертей - то середній вік живих - також росте...І ще багато інших речей,які спокійно можна розглянути ,але емоційно зашугані просто бояться цифр як чорт ладану. budivelnik

Повідомлень: 24311 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3061306230633064 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7417 1768916

maksimus silvestris П'ят 02 кві, 2021 13:26