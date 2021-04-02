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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:25
Hotab написав: moldashavanin написав:
99633 смертей на 150 млн . и
Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??
Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.
Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).
(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).
И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".
Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.
Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.
поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику
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Додано: Суб 03 кві, 2021 09:32
antey1969 написав: Lady_N написав: antey1969 написав:
Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель.
Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.
А Вы что сыну посоветуете, если не секрет?
У него есть какой-то выбор?
Почему нет?
1)сделать вторую дозу Ковишилдом
2)подождать Пфайзер
3)не делать вообще
4)сделать за границей платно
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:22
fler написав:
03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то...
Мои соболезнования. Не сочтите за жестокость мой вопрос в такие минуты. Не могу понять. КТ делали пациенту, который находился в реанимации или ,извиняюсь, посмертно ?
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26
Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус?
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26
moldashavanin написав: Hotab написав: moldashavanin написав:
99633 смертей на 150 млн . и
Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут??
Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы.
Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами).
(как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год).
И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид".
Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине.
Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.
поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику
Болотистая масса бреда в твоей голове. "Все данные в Гугле" - это ответ планокура Пети на уроке математики.
В Гугле есть много всего помойного. Только первичная и валидная информация находится на сайтах статистических управлений стран. И ее я ранее приносил. Повторно для тебя будет платно.
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Hotab
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:30
IgA написав:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217527856901448&id=1627626852
Ідейні послідовники будівельника. Теж хочуть щоб було як в Швеції бо бізнес страждає але в їхньому коворкінгу може маски не носити та дистанцію не дотримувати бо ми ж в Україні
Чомусь маса тут присутніх не має логічного мишлення.
1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб)
2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі..
Наприклад вони не розуміють що є
Середня тривалість життя померлих
і
Середній вік живих...
Тому
Чим більше помирає старих тим
а - перший параметр росте
б - другий параметр зменшується
При цьому, якщо кількість народжень менша від кількості смертей - то середній вік живих - також росте...
І ще багато інших речей,які спокійно можна розглянути ,але емоційно зашугані просто бояться цифр як чорт ладану.
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