antey1969 написав:Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель. Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.
За последние сутки 20+ заболевших. Вакцинации почти нет. Локдауны разоряют людей, зато "свои" продолжают зарабатывать и обогащаются. Недовольство народа растет, рейтинги правительства соответственно вниз. Удобнее всего найти козла отпущения. Степанов отлично подходит на эту роль, по примеру его коллег из других стран, которых "ушли" таким способом. Ату его, ату! Может все обойдется показательной поркой, а для увольнения "голосов не хватит"
moldashavanin написав:99633 смертей на 150 млн . и
Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут?? Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы. Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами). (как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год). И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид". Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине. Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.
поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику
antey1969 написав:Институт Коха(Германия) рекомендовал в качестве второй дозы для вакцинированных АстроЗенекой колоть Пфайзер или Модерну через 12 недель. Связано это с тромбозами или с более агрессивными штаммами Короны не разъясняется.
А Вы что сыну посоветуете, если не секрет?
У него есть какой-то выбор?
Почему нет? 1)сделать вторую дозу Ковишилдом 2)подождать Пфайзер 3)не делать вообще 4)сделать за границей платно
Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус?
moldashavanin написав:99633 смертей на 150 млн . и
Мое ты веселое. Это признак отсутствия (даже не низкого) IQ - взять из перечня некорректных цифр , самую низкую, просто из потолка, и махать ею тут?? Рот Голиковой может там что угодно рассказывать по смертям с Ковид, от Ковид, рядом с Ковид и т.д, как и неведомая рука нацарапать на волдометре любые цифоы. Только по их же Росстату в 2020 году мышебратьев закопали +330 тыс чел (+18%) , в январе +55.5 тысяч (+33%), а в феврале +29.5 тысяч (+20%) . ( В сравнении с бесковидными периодами). (как , наверное, помнят адекватные люди, не веселые аватары, Украина закопала только +20 тысяч своих соотечественников за 2020 год). И сейчас их Голикова радостно кричит о спаде смертности, только спад она считает не в сравнении с доковидными периодами, а по предыдущему ещё более смертоносному месяцу. Прямо заявляя: сравнивать с 19-м годом и началом 20-го некорректно, "мы тогда жили без Ковид". Так что не нужно здесь петь хвалебные оды в адрес забордюрья. Там все в разы печальнее, чем в Украине. Возможно вакцинация у мышебратьев в марте-апреле что-то исправит, но пока таких данных нет.
поток бредового сознания . все данные есть в гугле и может посмотреть всю статистику
Болотистая масса бреда в твоей голове. "Все данные в Гугле" - это ответ планокура Пети на уроке математики. В Гугле есть много всего помойного. Только первичная и валидная информация находится на сайтах статистических управлений стран. И ее я ранее приносил. Повторно для тебя будет платно.
IgA написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217527856901448&id=1627626852 Ідейні послідовники будівельника. Теж хочуть щоб було як в Швеції бо бізнес страждає але в їхньому коворкінгу може маски не носити та дистанцію не дотримувати бо ми ж в Україні
Чомусь маса тут присутніх не має логічного мишлення. 1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб) 2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі.. Наприклад вони не розуміють що є Середня тривалість життя померлих і Середній вік живих... Тому Чим більше помирає старих тим а - перший параметр росте б - другий параметр зменшується При цьому, якщо кількість народжень менша від кількості смертей - то середній вік живих - також росте...
І ще багато інших речей,які спокійно можна розглянути ,але емоційно зашугані просто бояться цифр як чорт ладану.
В России за прошлый год и два месяца 2021-го умерли 223 тыс. 905 россиян с коронавирусом. Об этом сообщает Росстат.
Основной причиной смерти коронавирус стал в 122 тыс. 180 случаях.
Также коронавирус предполагается как основная причина смерти в 24 тыс. 656 случаях; являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 17 тыс. 866 случаях; в 59 тыс. 203 случаях коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.
99633 смертей на 150 млн . и нету локДаунов и нету вторых и третьих волн и эпидемия идет на спад .
Не стОит своё незнание выдавать за истину. 1. В РФ был локдаун весной 2020. Называли правда "политкорректно" - "дополнительныии выходными днями" или как-то так. Да и потом были довольно жёсткие ограничения, пожестче наших. 2. В РФ были 2 волны - одна с пиком 9 мая и вторая с пиком 22 декабря. Сейчас спад второй волны (а не эпидемии), которая была значительно сильнее и длительнее первой. И никто не гарантирует, что не будет третьей волны. 3. Не очень понятно, почему Вы берете цифру ворлдметра, а не Росстата. Она Вам больше нравится? Тогда зачем цитируете мой пост, который противоречит этой цифре?
У Вас одна фраза и столько ошибок. Это суметь надо!
На Прикарпатті вже пару тижнів позитивна динаміка і не внаслідок вакцинування, та і карантин вельми відносний. Якщо реально заражених у 5-10 раз було більше ніж оф.дані, то маємо щось типа колективного імунітету. В Україні також треба ще близько місяця для такого результату і це буде також не завдяки вакцинуванню.
ЛАД написав:Ой+ Добавлю немного к предыдущему. Средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель. Так же, как и любое среднее, например, средняя зарплата. Его главное достоинство в простоте. И второе. Нельзя судить о сокращении средней продолжительности жизни только по сегодняшним смертям. Неизвестно, насколько болезнь может укоротить жизнь тем, кто переболел в лёгкой (средней, тяжелой) форме, но не умер. Всё это может проявиться через десятилетия.
Щодо вкорочення тривалості життя на 10 років прямо від ковіду, то абсурдна цифірь, яку навіть біблейськими єгипетськими карами не викликати. А все інше під питанням - чи то перенесена хвороба, чи то падіння рівня життя внаслідок локдаунів і втрата глузду внаслідок ізоляції та системного залякування. Деякі бюджетники та пенсіонери, а джек-пот пенсіонери на бюджетній роботі, цілком собі задоволені локдауном, але повинні також зрозуміти, що їх рівень життя поки підтримується в значній мірі булькою запозичень і готуватись до того що вона трісне і ми побачимо щось на зразок початку 90-их, але ще і з в рази меншою к-тю дітей як тоді і відсутністю перспективи, що хтось буде це витягувати і розгрібати.