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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3062306330643065

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:24

Подозреваемый в нападении на Капитолий Ноа Грин потерял работу, страдал от болезней и верил, что Федеральное бюро расследований и Центральное разведывательное управление стремятся захватить "контроль над его разумом".

https://mignews.com/mobile/article.html?id=030421_80957_37094
Оно, вроде, не по теме. Но привёл просто как иллюстрацию о вреде конспирологии.
Похоже, объясняется психическими сдвигами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:36

Ой+
Не понял Ваш ответ. Вы цитируете мой пост, но отвечаете на что-то другое.
Я, вроде, нигде не писал о сокращении продолжительности жизни на 10 лет (просто не знаю и не берусь судить, насколько эпидемия сократит жизнь).
Я также ни разу не писал о локдауне как единственном и обязательном средстве борьбы с эпидемией.
Это, безусловно, крайняя и нежелательная мера.
Но из написанного Вами, вроде, следует, что Вы сторонник достижения коллективного иммунитета путем массовой заболеваемости. Простите, но, по-моему, это бред, который не подтверждается практикой ни одного заболевания.
Таким путем человечество не избавилось ни от одной болезни.
А вот вакцинацией от оспы избавились. А многие болезни (например, полиомиелит) резко сократили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не понял Ваш ответ. Вы цитируете мой пост, но отвечаете на что-то другое.
Я, вроде, нигде не писал о сокращении продолжительности жизни на 10 лет (просто не знаю и не берусь судить, насколько эпидемия сократит жизнь).
Я также ни разу не писал о локдауне как единственном и обязательном средстве борьбы с эпидемией.
Это, безусловно, крайняя и нежелательная мера.
Но из написанного Вами, вроде, следует, что Вы сторонник достижения коллективного иммунитета путем массовой заболеваемости


Один любитель пива і маски тільки на касі нагнітає тут.
Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат?
Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:52

"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics" :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:01

  Ой+ написав:Питання що швидше дасть результат?


Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.

It was estimated that the first wave infected over three quarters of the population in Manaus based on routine blood donor data, and the second wave was largely due to reinfection with a new variant named P1 strain.


https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21254281v1

І це буде стосуватися не тільки абстрактних пенсіонерів

Now, experts have warned that covid-19 is now affecting young Brazilians worse than ever before. Doctors treating covid-19 patients have reported that more young people are being admitted to their hospitals in the current wave of cases.2 Their observations are being corroborated by a series of new studies looking at infection and mortality rates in Brazil.

Covid-19 cases among people in their 30s, 40s, and 50s are up by 565%, 626%, and 525% respectively since the beginning of January, says the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz),3 a research institute attached to Brazil’s Ministry of Health.


https://www.bmj.com/content/373/bmj.n879
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Один любитель пива і маски тільки на касі нагнітає тут

Любитель пива жодного разу нічого тут не нагнітав. Якщо вас інформація ,подана мною , вводить в депресію, то причина тільки в нестійкості вашої психики. Тут не проблема в інформації, яку я подаю.
Навіть ті -10 років середньої тривалості для розвинених країн, та -5 років для нашої країни, які я подав на правах IMHO у випадку відпускання ситуації "як є", особисто мене не вводить в депресію. Смерть я сприймаю як природній процес, без емоцій. Так само без емоцій я подаю цифри статистичних управлінь інших країн. Я розумію, що якщо персонажам їх нічим крити, то вони вішають ярлики "перестрашений " та інші. Але це від відсутності розуму та аргументів. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:57

  tumos написав:
  fler написав: 03.04. Утром родным сказали, что умер вчера в 17-00. Вчерашнее КТ показало 100% поражение легких. Не верю! Накосячили врачи где-то... :cry:

Мои соболезнования. Не сочтите за жестокость мой вопрос в такие минуты. Не могу понять. КТ делали пациенту, который находился в реанимации или ,извиняюсь, посмертно ?


КТ делали живому. Муж говорил по тел. с мамой брата около 15-00, она и сказала о результате КТ и что в анализе белок=0, т.е. нет белка (о каком анализе речь - не знаю).
fler
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