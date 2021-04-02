Подозреваемый в нападении на Капитолий Ноа Грин потерял работу, страдал от болезней и верил, что Федеральное бюро расследований и Центральное разведывательное управление стремятся захватить "контроль над его разумом".
Ой+ Не понял Ваш ответ. Вы цитируете мой пост, но отвечаете на что-то другое. Я, вроде, нигде не писал о сокращении продолжительности жизни на 10 лет (просто не знаю и не берусь судить, насколько эпидемия сократит жизнь). Я также ни разу не писал о локдауне как единственном и обязательном средстве борьбы с эпидемией. Это, безусловно, крайняя и нежелательная мера. Но из написанного Вами, вроде, следует, что Вы сторонник достижения коллективного иммунитета путем массовой заболеваемости. Простите, но, по-моему, это бред, который не подтверждается практикой ни одного заболевания. Таким путем человечество не избавилось ни от одной болезни. А вот вакцинацией от оспы избавились. А многие болезни (например, полиомиелит) резко сократили.
ЛАД написав:Не понял Ваш ответ. Вы цитируете мой пост, но отвечаете на что-то другое. Я, вроде, нигде не писал о сокращении продолжительности жизни на 10 лет (просто не знаю и не берусь судить, насколько эпидемия сократит жизнь). Я также ни разу не писал о локдауне как единственном и обязательном средстве борьбы с эпидемией. Это, безусловно, крайняя и нежелательная мера. Но из написанного Вами, вроде, следует, что Вы сторонник достижения коллективного иммунитета путем массовой заболеваемости
Один любитель пива і маски тільки на касі нагнітає тут. Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат? Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати.
Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.
It was estimated that the first wave infected over three quarters of the population in Manaus based on routine blood donor data, and the second wave was largely due to reinfection with a new variant named P1 strain.
І це буде стосуватися не тільки абстрактних пенсіонерів
Now, experts have warned that covid-19 is now affecting young Brazilians worse than ever before. Doctors treating covid-19 patients have reported that more young people are being admitted to their hospitals in the current wave of cases.2 Their observations are being corroborated by a series of new studies looking at infection and mortality rates in Brazil.
Covid-19 cases among people in their 30s, 40s, and 50s are up by 565%, 626%, and 525% respectively since the beginning of January, says the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz),3 a research institute attached to Brazil’s Ministry of Health.
Ой+ написав:Один любитель пива і маски тільки на касі нагнітає тут
Любитель пива жодного разу нічого тут не нагнітав. Якщо вас інформація ,подана мною , вводить в депресію, то причина тільки в нестійкості вашої психики. Тут не проблема в інформації, яку я подаю. Навіть ті -10 років середньої тривалості для розвинених країн, та -5 років для нашої країни, які я подав на правах IMHO у випадку відпускання ситуації "як є", особисто мене не вводить в депресію. Смерть я сприймаю як природній процес, без емоцій. Так само без емоцій я подаю цифри статистичних управлінь інших країн. Я розумію, що якщо персонажам їх нічим крити, то вони вішають ярлики "перестрашений " та інші. Але це від відсутності розуму та аргументів.
tumos написав:Рукотворная зараза или нет ? Концов не найдут. Да и скорее всего актуальность темы ковида отойдет в сторону.
Университет Джонса Хопкинса, кроме Центра системных наук и инженерии, который проводил пандемические учения "Еvent 201", имеет филиалы в Болонье (Бергамо находится примерно посередине между Давосом и Болоньей) и в Нанкине (между Нанкином и Уханем около 450 км). При этом университет проводит, в том числе, военные исследования в интересах Пентагона: https://www.unipage.net/ru/johns_hopkins_university
Кстати, в 1946-1948 годах Университет Джонса Хопкинса активно участвовал в испытаниях пенициллина на гражданах Гватемалы (школьниках, сиротах, пациентах психиатрических больниц, заключенных и призывниках), которых преднамеренно заражали сифилисом и гонореей специально подобранные проститутки, болевшие венерическими заболеваниями, а также, используя прививки, которые содержали возбудителей этих болезней, что закончилось скандалом и извинениями президента США Барака Обамы в 2010 году: https://www.bbc.com/russian/internation ... a_syphilis
Однако, жертвы чудовищных экспериментов и их родственники не успокоились и подали в 2015 году иски против Университета Джонса Хопкинса, Фонда Рокфеллера, а также производителя пенициллина Bristol-Myers Squibb в суд Балтимора, где находится Университет Джонса Хопкинса: https://www.prnewswire.com/news-release ... 59537.html
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 03 кві, 2021 13:47, всього редагувалось 2 разів.
Новый столичный тренд у обеспеченных людей - антиковидные вечеринки. В чем суть. Перед активитиз все участники делают тест на антитела или ПЦР, и к вечеринке допускаются только те, кто получил негативный результат. Зато потом отрываются без всяких масочных ограничений. Для сравнения, как это выглядит среди необеспеченной молодежи. Компашка из двенадцати человек собралась потусить, попить пивка на квартире. Через неделю у девяти из них был выявлен Ковид. Но все молодые, дальше кашля и субфебрильной температуры дело не пошло.