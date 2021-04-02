Додано: Суб 03 кві, 2021 11:36

Ой+

Не понял Ваш ответ. Вы цитируете мой пост, но отвечаете на что-то другое.

Я, вроде, нигде не писал о сокращении продолжительности жизни на 10 лет (просто не знаю и не берусь судить, насколько эпидемия сократит жизнь).

Я также ни разу не писал о локдауне как единственном и обязательном средстве борьбы с эпидемией.

Это, безусловно, крайняя и нежелательная мера.

Но из написанного Вами, вроде, следует, что Вы сторонник достижения коллективного иммунитета путем массовой заболеваемости. Простите, но, по-моему, это бред, который не подтверждается практикой ни одного заболевания.

Таким путем человечество не избавилось ни от одной болезни.

А вот вакцинацией от оспы избавились. А многие болезни (например, полиомиелит) резко сократили.