Додано: Суб 03 кві, 2021 13:56

Ой+ написав: ......

Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат?

Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати. ......Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат?Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати.

АстраЗенека обсуждать не буду, не специалист и не обладаю полной информацией и статистикой."Що швидше дасть результат?"Темпы вакцинации, действительно, крайне неудовлетворительные. Причём, почти во всех (или, по крайней мере, в подавляющем большинстве стран).Тут есть 2 варианта.1. Ждать выработки "коллективного (мне больше, в данном случае, нравится - стадного) иммунитета". Т.е. ускорить (или хотя бы не особо замедлять) распространение болезни."Кому суждено, тот умрёт".Об отдаленных последствиях для переболевших мы пока точно не знаем, поэтому и думать не будем.2. Ускорить вакцинирование. Это зависит, в первую очередь, от производства вакцин.В первом варианте от человечества ничего не зависит.Поведение, грубо говоря, такое же, как при чуме в средние века. ("Карантины", правда, устраивали и тогда).Во втором варианте всё зависит от желания и усилий человечества. И выделяемых средств.Насколько читал, Phyzer собирается нарастить производство к концу года до 2 млрд доз в год, у Synovac похожие планы. (В цифрах, возможно, ошибаюсь, не запоминал).Второй вариант вполне может быть более быстрым и, соответственно, более перспективным. В этом случае меньше шансов на появление новых штаммов вируса до того, как удастся победить его эпидемию.В первом варианте перспективы весьма туманные. Во всяком случае, к победе такой подход ни разу в истории не приводил.Разве что с испанкой. Но там не понятно, почему она исчезла.