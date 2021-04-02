budivelnik написав:1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб)
Не знаю, хто кого в чому там переконував, але технічно ізолювати всіх таки легше, ніж якусь категорію. Це як ізолювати затоплену, внаслідок прориву труби, кухню, замість перекрити кран на вході в квартиру. Складність озвученого вами варіанту підтверджує те, що жодна країна не могла його реалізувати.
budivelnik написав:2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі.. Наприклад вони не розуміють що є Середня тривалість життя померлих і Середній вік живих...
Не вийде зробити гарну міну при коричневих булках. Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні (не середній вік живих, не середню тривалість життя померлих.... не потрібно зараз зафлуджувати істину в надії випетляти, все давно розкладено по поличкам) , включаючи в свою формулу вік померлих внаслідок ковід. Це huge mistake . Все,що давно потрібно було зробити, це покаятись і заспокоїтись. У нас тут було не про старіння нації, яку ви тихенько пробуєте сюди прикрутити, згадавши ще і про новонароджених. А про середню тривалість життя в державі. Це різні речі.А ваші спроби шиті білими нитками.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 13:38, всього редагувалось 3 разів.
Ой+ написав:...... Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат? Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати.
АстраЗенека обсуждать не буду, не специалист и не обладаю полной информацией и статистикой.
"Що швидше дасть результат?" Темпы вакцинации, действительно, крайне неудовлетворительные. Причём, почти во всех (или, по крайней мере, в подавляющем большинстве стран).
Тут есть 2 варианта. 1. Ждать выработки "коллективного (мне больше, в данном случае, нравится - стадного) иммунитета". Т.е. ускорить (или хотя бы не особо замедлять) распространение болезни. "Кому суждено, тот умрёт". Об отдаленных последствиях для переболевших мы пока точно не знаем, поэтому и думать не будем. 2. Ускорить вакцинирование. Это зависит, в первую очередь, от производства вакцин.
В первом варианте от человечества ничего не зависит. Поведение, грубо говоря, такое же, как при чуме в средние века. ("Карантины", правда, устраивали и тогда).
Во втором варианте всё зависит от желания и усилий человечества. И выделяемых средств. Насколько читал, Phyzer собирается нарастить производство к концу года до 2 млрд доз в год, у Synovac похожие планы. (В цифрах, возможно, ошибаюсь, не запоминал).
Второй вариант вполне может быть более быстрым и, соответственно, более перспективным. В этом случае меньше шансов на появление новых штаммов вируса до того, как удастся победить его эпидемию. В первом варианте перспективы весьма туманные. Во всяком случае, к победе такой подход ни разу в истории не приводил. Разве что с испанкой. Но там не понятно, почему она исчезла.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 кві, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде. .....
То, о чём уже писал здесь. При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций. И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.
С начала кампании вакцинации, которая стартовала 19 декабря 2020 года, первую дозу вакцины получили 5.252.718 израильтян, а вторую – 4.804.891. Самый высокий уровень вакцинации в возрастной группе 70-79 лет - 97%. ...... В медицинских кругах подчеркивают, что отказ от прививок части граждан не приведет к "прорывному росту" заболеваемости, однако будет способствовать развитию мутаций вируса, устойчивых к вакцине. По этой причине предлагается ужесточать права непривитых граждан на получение услуг. .....
Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде. .....
То, о чём уже писал здесь. При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций. И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.
Що вже і було доведено на прикладі Бразилії. Так що перший варіант не варіант.Тут елементарний здоровий глузд, елементарна логіка і бодай якась мораль. апропо, у Польщі старших після певного віку щеплять Файзером, молодих АстраЗенекою. У багатьох вже є дві дози файзера.Треба бажання влади щось робити і бажання людей дотримуватися і дбати про інших.