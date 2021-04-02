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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3064306530663067>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб)

Не знаю, хто кого в чому там переконував, але технічно ізолювати всіх таки легше, ніж якусь категорію. Це як ізолювати затоплену, внаслідок прориву труби, кухню, замість перекрити кран на вході в квартиру.
Складність озвученого вами варіанту підтверджує те, що жодна країна не могла його реалізувати.

  budivelnik написав:2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі..
Наприклад вони не розуміють що є
Середня тривалість життя померлих
і
Середній вік живих...

Не вийде зробити гарну міну при коричневих булках.
Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні (не середній вік живих, не середню тривалість життя померлих.... не потрібно зараз зафлуджувати істину в надії випетляти, все давно розкладено по поличкам) , включаючи в свою формулу вік померлих внаслідок ковід. Це huge mistake . Все,що давно потрібно було зробити, це покаятись і заспокоїтись.
У нас тут було не про старіння нації, яку ви тихенько пробуєте сюди прикрутити, згадавши ще і про новонароджених. А про середню тривалість життя в державі. Це різні речі.А ваші спроби шиті білими нитками.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 13:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:34

  fler написав:КТ делали живому. Муж говорил по тел. с мамой брата около 15-00, она и сказала о результате КТ и что в анализе белок=0, т.е. нет белка (о каком анализе речь - не знаю).

Не понимаю как обеспечивали кислородом пациента из реанимации в действиях по осуществлению исследования КТ.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:41

  tumos написав:
  fler написав:КТ делали живому. Муж говорил по тел. с мамой брата около 15-00, она и сказала о результате КТ и что в анализе белок=0, т.е. нет белка (о каком анализе речь - не знаю).

Не понимаю как обеспечивали кислородом пациента из реанимации в действиях по осуществлению исследования КТ.

Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.
Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:51

  antey1969 написав:Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.
Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида.

Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:56

  Ой+ написав:......
Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат?
Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати.

АстраЗенека обсуждать не буду, не специалист и не обладаю полной информацией и статистикой.

"Що швидше дасть результат?"
Темпы вакцинации, действительно, крайне неудовлетворительные. Причём, почти во всех (или, по крайней мере, в подавляющем большинстве стран).

Тут есть 2 варианта.
1. Ждать выработки "коллективного (мне больше, в данном случае, нравится - стадного) иммунитета". Т.е. ускорить (или хотя бы не особо замедлять) распространение болезни.
"Кому суждено, тот умрёт".
Об отдаленных последствиях для переболевших мы пока точно не знаем, поэтому и думать не будем.
2. Ускорить вакцинирование. Это зависит, в первую очередь, от производства вакцин.

В первом варианте от человечества ничего не зависит.
Поведение, грубо говоря, такое же, как при чуме в средние века. ("Карантины", правда, устраивали и тогда).

Во втором варианте всё зависит от желания и усилий человечества. И выделяемых средств.
Насколько читал, Phyzer собирается нарастить производство к концу года до 2 млрд доз в год, у Synovac похожие планы. (В цифрах, возможно, ошибаюсь, не запоминал).

Второй вариант вполне может быть более быстрым и, соответственно, более перспективным. В этом случае меньше шансов на появление новых штаммов вируса до того, как удастся победить его эпидемию.
В первом варианте перспективы весьма туманные. Во всяком случае, к победе такой подход ни разу в истории не приводил.
Разве что с испанкой. Но там не понятно, почему она исчезла.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 кві, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:00

  Hotab написав:.....
Все,що давно потрібно було зробити, це покаятись і заспокоїтись.
....

"Не дождетесь!"
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:09

  IgA написав:
  Ой+ написав:Питання що швидше дасть результат?


Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.
.....

То, о чём уже писал здесь.
При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.
И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:31

С начала кампании вакцинации, которая стартовала 19 декабря 2020 года, первую дозу вакцины получили 5.252.718 израильтян, а вторую – 4.804.891. Самый высокий уровень вакцинации в возрастной группе 70-79 лет - 97%.
......
В медицинских кругах подчеркивают, что отказ от прививок части граждан не приведет к "прорывному росту" заболеваемости, однако будет способствовать развитию мутаций вируса, устойчивых к вакцине. По этой причине предлагается ужесточать права непривитых граждан на получение услуг.
.....

https://m.vesty.co.il/articles/59079100
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:33

  tumos написав:
  antey1969 написав:Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.
Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида.

Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ?

Конечно
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:35

  ЛАД написав:
  IgA написав:
  Ой+ написав:Питання що швидше дасть результат?


Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.
.....

То, о чём уже писал здесь.
При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.
И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.

Що вже і було доведено на прикладі Бразилії. Так що перший варіант не варіант.Тут елементарний здоровий глузд, елементарна логіка і бодай якась мораль.
апропо, у Польщі старших після певного віку щеплять Файзером, молодих АстраЗенекою. У багатьох вже є дві дози файзера.Треба бажання влади щось робити і бажання людей дотримуватися і дбати про інших.
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