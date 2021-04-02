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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3064306530663067> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 71 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 149 Додано: Суб 03 кві, 2021 13:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб) 1 Тут присутні заявляють про не можливість ізоляції групи 55+(10 млн осіб) , але всіх переконує що треба ізолювати всю Державу(40 млн осіб)

Не знаю, хто кого в чому там переконував, але технічно ізолювати всіх таки легше, ніж якусь категорію. Це як ізолювати затоплену, внаслідок прориву труби, кухню, замість перекрити кран на вході в квартиру.

Складність озвученого вами варіанту підтверджує те, що жодна країна не могла його реалізувати.



budivelnik написав: 2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі..

Наприклад вони не розуміють що є

Середня тривалість життя померлих

і

Середній вік живих... 2 Тут присутні не розуміють що опонентів треба читати не по діагоналі..Наприклад вони не розуміють що єСередня тривалість життя померлихСередній вік живих...

Не вийде зробити гарну міну при коричневих булках.

Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні (не середній вік живих, не середню тривалість життя померлих.... не потрібно зараз зафлуджувати істину в надії випетляти, все давно розкладено по поличкам) , включаючи в свою формулу вік померлих внаслідок ковід. Це huge mistake . Все,що давно потрібно було зробити, це покаятись і заспокоїтись.

У нас тут було не про старіння нації, яку ви тихенько пробуєте сюди прикрутити, згадавши ще і про новонароджених. А про середню тривалість життя в державі. Це різні речі.А ваші спроби шиті білими нитками. Не знаю, хто кого в чому там переконував, але технічно ізолювати всіх таки легше, ніж якусь категорію. Це як ізолювати затоплену, внаслідок прориву труби, кухню, замість перекрити кран на вході в квартиру.Складність озвученого вами варіанту підтверджує те, що жодна країна не могла його реалізувати.Не вийде зробити гарну міну при коричневих булках.Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні (не середній вік живих, не середню тривалість життя померлих.... не потрібно зараз зафлуджувати істину в надії випетляти, все давно розкладено по поличкам) , включаючи в свою формулу вік померлих внаслідок ковід. Це huge mistake . Все,що давно потрібно було зробити, це покаятись і заспокоїтись.У нас тут було не про старіння нації, яку ви тихенько пробуєте сюди прикрутити, згадавши ще і про новонароджених. А про середню тривалість життя в державі. Це різні речі.А ваші спроби шиті білими нитками. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 кві, 2021 13:38, всього редагувалось 3 разів. Hotab

Повідомлень: 3560 З нами з: 15.02.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 13:34 fler написав: КТ делали живому. Муж говорил по тел. с мамой брата около 15-00, она и сказала о результате КТ и что в анализе белок=0, т.е. нет белка (о каком анализе речь - не знаю). КТ делали живому. Муж говорил по тел. с мамой брата около 15-00, она и сказала о результате КТ и что в анализе белок=0, т.е. нет белка (о каком анализе речь - не знаю).

Не понимаю как обеспечивали кислородом пациента из реанимации в действиях по осуществлению исследования КТ. Не понимаю как обеспечивали кислородом пациента из реанимации в действиях по осуществлению исследования КТ. tumos Повідомлень: 1618 З нами з: 12.03.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 13:41 tumos написав: fler написав: КТ делали живому. Муж говорил по тел. с мамой брата около 15-00, она и сказала о результате КТ и что в анализе белок=0, т.е. нет белка (о каком анализе речь - не знаю). КТ делали живому. Муж говорил по тел. с мамой брата около 15-00, она и сказала о результате КТ и что в анализе белок=0, т.е. нет белка (о каком анализе речь - не знаю).

Не понимаю как обеспечивали кислородом пациента из реанимации в действиях по осуществлению исследования КТ. Не понимаю как обеспечивали кислородом пациента из реанимации в действиях по осуществлению исследования КТ.

Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.

Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида. Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида. antey1969 1

Повідомлень: 10565 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1349 раз. Подякували: 3063 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 13:51 antey1969 написав: Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.

Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида. Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида.

Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ? Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ? tumos Повідомлень: 1618 З нами з: 12.03.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 13:56 Ой+ написав: ......

Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат?

Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати. ......Я не то що сторонник, але така об'єктивна реальність. Маємо по 20 тис. оф. виявлених, а реально десь між 100-200 тис нових заражень на день і менше 20 тис. щеплених. Питання що швидше дасть результат?Ще і з астаразенкою не ясно, чи варто працездатним її давати.

АстраЗенека обсуждать не буду, не специалист и не обладаю полной информацией и статистикой.



"Що швидше дасть результат?"

Темпы вакцинации, действительно, крайне неудовлетворительные. Причём, почти во всех (или, по крайней мере, в подавляющем большинстве стран).



Тут есть 2 варианта.

1. Ждать выработки "коллективного (мне больше, в данном случае, нравится - стадного) иммунитета". Т.е. ускорить (или хотя бы не особо замедлять) распространение болезни.

"Кому суждено, тот умрёт".

Об отдаленных последствиях для переболевших мы пока точно не знаем, поэтому и думать не будем.

2. Ускорить вакцинирование. Это зависит, в первую очередь, от производства вакцин.



В первом варианте от человечества ничего не зависит.

Поведение, грубо говоря, такое же, как при чуме в средние века. ("Карантины", правда, устраивали и тогда).



Во втором варианте всё зависит от желания и усилий человечества. И выделяемых средств.

Насколько читал, Phyzer собирается нарастить производство к концу года до 2 млрд доз в год, у Synovac похожие планы. (В цифрах, возможно, ошибаюсь, не запоминал).



Второй вариант вполне может быть более быстрым и, соответственно, более перспективным. В этом случае меньше шансов на появление новых штаммов вируса до того, как удастся победить его эпидемию.

В первом варианте перспективы весьма туманные. Во всяком случае, к победе такой подход ни разу в истории не приводил.

Разве что с испанкой. Но там не понятно, почему она исчезла. АстраЗенека обсуждать не буду, не специалист и не обладаю полной информацией и статистикой."Що швидше дасть результат?"Темпы вакцинации, действительно, крайне неудовлетворительные. Причём, почти во всех (или, по крайней мере, в подавляющем большинстве стран).Тут есть 2 варианта.1. Ждать выработки "коллективного (мне больше, в данном случае, нравится - стадного) иммунитета". Т.е. ускорить (или хотя бы не особо замедлять) распространение болезни."Кому суждено, тот умрёт".Об отдаленных последствиях для переболевших мы пока точно не знаем, поэтому и думать не будем.2. Ускорить вакцинирование. Это зависит, в первую очередь, от производства вакцин.В первом варианте от человечества ничего не зависит.Поведение, грубо говоря, такое же, как при чуме в средние века. ("Карантины", правда, устраивали и тогда).Во втором варианте всё зависит от желания и усилий человечества. И выделяемых средств.Насколько читал, Phyzer собирается нарастить производство к концу года до 2 млрд доз в год, у Synovac похожие планы. (В цифрах, возможно, ошибаюсь, не запоминал).Второй вариант вполне может быть более быстрым и, соответственно, более перспективным. В этом случае меньше шансов на появление новых штаммов вируса до того, как удастся победить его эпидемию.В первом варианте перспективы весьма туманные. Во всяком случае, к победе такой подход ни разу в истории не приводил.Разве что с испанкой. Но там не понятно, почему она исчезла. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 кві, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18705 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4733 раз. Подякували: 4390 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 14:00 Hotab написав: .....

Все,що давно потрібно було зробити, це покаятись і заспокоїтись.

.... .....Все,що давно потрібно було зробити, це покаятись і заспокоїтись.....

"Не дождетесь!"

"Не дождетесь!" ЛАД 2 Повідомлень: 18705 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4733 раз. Подякували: 4390 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 14:09 IgA написав: Ой+ написав: Питання що швидше дасть результат? Питання що швидше дасть результат?



Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.

..... Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде......

То, о чём уже писал здесь.

При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.

И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена. То, о чём уже писал здесь.При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена. ЛАД 2 Повідомлень: 18705 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4733 раз. Подякували: 4390 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 14:31 С начала кампании вакцинации, которая стартовала 19 декабря 2020 года, первую дозу вакцины получили 5.252.718 израильтян, а вторую – 4.804.891. Самый высокий уровень вакцинации в возрастной группе 70-79 лет - 97%.

......

В медицинских кругах подчеркивают, что отказ от прививок части граждан не приведет к "прорывному росту" заболеваемости, однако будет способствовать развитию мутаций вируса, устойчивых к вакцине. По этой причине предлагается ужесточать права непривитых граждан на получение услуг.

.....

https://m.vesty.co.il/articles/59079100 ЛАД 2 Повідомлень: 18705 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4733 раз. Подякували: 4390 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 14:33 tumos написав: antey1969 написав: Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.

Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида. Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида.

Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ? Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ?

Конечно Конечно antey1969 1

Повідомлень: 10565 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1349 раз. Подякували: 3063 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 14:35 ЛАД написав: IgA написав: Ой+ написав: Питання що швидше дасть результат? Питання що швидше дасть результат?



Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.

..... Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде......

То, о чём уже писал здесь.

При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.

И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена. То, о чём уже писал здесь.При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.

Що вже і було доведено на прикладі Бразилії. Так що перший варіант не варіант.Тут елементарний здоровий глузд, елементарна логіка і бодай якась мораль.

апропо, у Польщі старших після певного віку щеплять Файзером, молодих АстраЗенекою. У багатьох вже є дві дози файзера.Треба бажання влади щось робити і бажання людей дотримуватися і дбати про інших. Що вже і було доведено на прикладі Бразилії. Так що перший варіант не варіант.Тут елементарний здоровий глузд, елементарна логіка і бодай якась мораль.апропо, у Польщі старших після певного віку щеплять Файзером, молодих АстраЗенекою. У багатьох вже є дві дози файзера.Треба бажання влади щось робити і бажання людей дотримуватися і дбати про інших. stargazer Повідомлень: 1139 З нами з: 15.04.09 Подякував: 430 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3064306530663067> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7417 1768966

maksimus silvestris П'ят 02 кві, 2021 13:26