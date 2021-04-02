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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 кві, 2021 14:39
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Коротко -
1) не вживати імуномодулятори, можуть підвищувати вірогідність розвитку аутоімунних реакцій (особливо у жінок, ковід сам по собі її підвищує). Можна тільки кверцетин
2) Можуть бути корисними - карнитин, холін, магній, куркума
3)Вітаміни для імунітету - D, C, B12, K2, мінерали - цинк, залізо, мідь
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IgA
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Додано: Суб 03 кві, 2021 14:41
https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 1517023177
IgA, я для профилактики применяю кверцетин, цинк, селен, никотиновую к-ту, бромгексин по 2 раза
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edvardd
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