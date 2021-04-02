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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3064306530663067

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:39

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Коротко -
1) не вживати імуномодулятори, можуть підвищувати вірогідність розвитку аутоімунних реакцій (особливо у жінок, ковід сам по собі її підвищує). Можна тільки кверцетин

2) Можуть бути корисними - карнитин, холін, магній, куркума

3)Вітаміни для імунітету - D, C, B12, K2, мінерали - цинк, залізо, мідь
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:41

народ, не расслабляемся...про британский штамм

https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 1517023177

IgA, я для профилактики применяю кверцетин, цинк, селен, никотиновую к-ту, бромгексин по 2 раза
edvardd
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П'ят 02 кві, 2021 13:26
maksimus silvestris

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