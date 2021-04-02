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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3064306530663067

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:39

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https://www.youtube.com/watch?v=kyBKNDxkEXk

Коротко -
1) не вживати імуномодулятори, можуть підвищувати вірогідність розвитку аутоімунних реакцій (особливо у жінок, ковід сам по собі її підвищує). Можна тільки кверцетин

2) Можуть бути корисними - карнитин, холін, магній, куркума

3)Вітаміни для імунітету - D, C, B12, K2, мінерали - цинк, залізо, мідь
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:41

народ, не расслабляемся...про британский штамм

https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 1517023177

IgA, я для профилактики применяю кверцетин, цинк, селен, никотиновую к-ту, бромгексин по 2 раза
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:14

  artlife написав:Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус?


ИМХО если в офисе не лобызаетесь + не сидите в душном помещении, боясь открыть окна, то вряд ли от него заразитесь.

p.s. У нас офисы кварцевой лампой время от времени обрабатывают (раз в неделю минуть по 20)
Не знаю действенно ли это, но пока (за последние 4 месяца) никто не заболел.
При там, что удаленки нет от слова совсем.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:16

  edvardd написав:https://www.facebook.com/profalexkukharchuk/posts/1367031517023177

IgA, я для профилактики применяю кверцетин, цинк, селен, никотиновую к-ту, бромгексин по 2 раза


згаданий д-ром О.Л.Кухарчуком тромбовазим щось не бачу в українських аптеках,цікаво які аналоги
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:18

  antey1969 написав:
  tumos написав:
  antey1969 написав:Из реанимаций на КТ или рентген бригады катают только так, зачастую через пол-больницы.
Процедура давно отработана. Зависимые от кислорода появились задолго до Ковида.

Т.е. процедура предусматривает использование какого-то мобильного источника кислорода ?

Конечно


Коллеге не могли сделать КТ, ибо не было мобильного источника, а со стационарного снять не было возможности.

В конце концов коллега didn`t make it :-(
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:19

  ЛАД написав:
  IgA написав:
  Ой+ написав:Питання що швидше дасть результат?


Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде.
.....

То, о чём уже писал здесь.
При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций.
И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.

Вирусы и бактерии появились на планете задолго до появления человека и с тех пор сопровождают его повсеместно. Более менее сносная медицина появилась чуть более века назад, до этого тысячелетиями люди как-то же выживали благодаря иммунитету конечно. И с этим вирусом научимся сосуществовать. Если только это не искусственно созданный вирус....
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні
1 Я толерантний, але примітивних дурнів і маніпуляторів - не люблю..
Не моя проблема, що дурень не вміє читати і для нього
Середня тривалість життя в Україні - це перекрутив хотаб
це те саме що
Середній вік смерті по року... - це написано в мене

Покаєшся? чи лоб розібєш?
2 Так само я вираховував середній вік смерті померлого від ковіду - це дійшло навіть до ЛАДа
3 Ну і на останок
Якщо є середній вік померлого від усіх причин і середній вік померлого від ковіду... - то гріх було не прорахувати як 20000 померлих від ковіду-вплинули на середніій вік смерті580 000 по державі....


Але ж тобі релігія не дозволяє побачити що ти хамиш..тому що дурень
budivelnik
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