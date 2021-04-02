artlife написав:Сотрудник 10 дней назад (24 марта) заболел. Лечится дома. Разговаривал с ним вчера по телефону, голос сиплый. 7 апреля хочет выходить на работу. Прятаться ли от него?:) Читал, что переболевшие продолжают распространять вирус в течение 2 недель после своего выздоровления. Так ли это? И как могут в организме выздоровевшего человека (антитела) продолжать жить вирус?
ИМХО если в офисе не лобызаетесь + не сидите в душном помещении, боясь открыть окна, то вряд ли от него заразитесь.
p.s. У нас офисы кварцевой лампой время от времени обрабатывают (раз в неделю минуть по 20) Не знаю действенно ли это, но пока (за последние 4 месяца) никто не заболел. При там, что удаленки нет от слова совсем.
Готуйтеся до ще одного здобуття коллективного імунітету, коли бразильський штам дійде. .....
То, о чём уже писал здесь. При широком распространении болезни повышается вероятность появления новых мутаций. И вера в то, что эти мутации обязательно приведут к большей "безобидности" вируса, по меньшей мере, наивна. И никакими "законами природы" не обусловлена.
Вирусы и бактерии появились на планете задолго до появления человека и с тех пор сопровождают его повсеместно. Более менее сносная медицина появилась чуть более века назад, до этого тысячелетиями люди как-то же выживали благодаря иммунитету конечно. И с этим вирусом научимся сосуществовать. Если только это не искусственно созданный вирус....
Hotab написав:Ви рахували СЕРЕДНЮ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В Україні
1 Я толерантний, але примітивних дурнів і маніпуляторів - не люблю.. Не моя проблема, що дурень не вміє читати і для нього Середня тривалість життя в Україні - це перекрутив хотаб це те саме що Середній вік смерті по року... - це написано в мене
Покаєшся? чи лоб розібєш? 2 Так само я вираховував середній вік смерті померлого від ковіду - це дійшло навіть до ЛАДа 3 Ну і на останок Якщо є середній вік померлого від усіх причин і середній вік померлого від ковіду... - то гріх було не прорахувати як 20000 померлих від ковіду-вплинули на середніій вік смерті580 000 по державі....
Але ж тобі релігія не дозволяє побачити що ти хамиш..тому що дурень